Vào ngày sinh nhật của Lưu Khải Uy, Thang Lạc Văn lại có động thái gây tranh cãi dù đã phủ nhận mối quan hệ với "bạn trai tin đồn".
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Sau khi cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy thông báo ly hôn gần một năm, nam diễn viên họ Lưu dính tin đồn hẹn hò với người đẹp TVB Thang Lạc Văn. So về nhan sắc, cô gái kém Lưu Khải Uy 12 tuổi này không thua kém gì nữ diễn viên Dương Mịch. Tuy nhiên, ngay sau đó Lưu Khải Uy đã lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò. Thang Lạc Văn cũng khẳng định rằng giữa cô và chồng cũ của Dương Mịch chỉ là bạn bè bình thường.
Vậy nhưng vào ngày sinh nhật của Lưu Khải Uy, trên trang cá nhân Thang Lạc Văn bất ngờ đăng hình một chiếc bánh kem cùng lời chúc mừng sinh nhật đến một người tên ZAC. Dù cái tên ZAC và Lưu Khải Uy không có liên quan gì nhưng hành động này của mỹ nhân TVB được cho là khá bất thường. Chưa hết, Thang Lạc Văn còn đặc biệt nhấn mạnh “không sợ thị phi” khiến nhiều người nghi ngờ về động thái mới này của cô.
Mới đây còn có tin đồn cho rằng Lưu Khải Uy sẽ không được phép tái hôn với bất kỳ ai nếu muốn nuôi Tiểu Gạo Nếp. Theo một nguồn tin, Dương Mịch đã đưa điều khoản này vào trong thỏa thuận ly hôn khiến bố chồng cũ của cô vô cùng tức giận. Tuy nhiên, phía Dương Mịch và Lưu Khải Uy chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào trước thông tin này.