'Bạn gái mới' của Lưu Khải Uy lại gây tranh cãi với động thái này

Sao quốc tế 13/10/2019 13:52

Vào ngày sinh nhật của Lưu Khải Uy, Thang Lạc Văn lại có động thái gây tranh cãi dù đã phủ nhận mối quan hệ với "bạn trai tin đồn".

Sau khi cặp đôi Dương MịchLưu Khải Uy thông báo ly hôn gần một năm, nam diễn viên họ Lưu dính tin đồn hẹn hò với người đẹp TVB Thang Lạc Văn. So về nhan sắc, cô gái kém Lưu Khải Uy 12 tuổi này không thua kém gì nữ diễn viên Dương Mịch. Tuy nhiên, ngay sau đó Lưu Khải Uy đã lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò. Thang Lạc Văn cũng khẳng định rằng giữa cô và chồng cũ của Dương Mịch chỉ là bạn bè bình thường.

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Sau gần 1 năm ly hôn, Lưu Khải Uy dính tin đồn hẹn hò với người đẹp TVB Thang Lạc Văn

Vậy nhưng vào ngày sinh nhật của Lưu Khải Uy, trên trang cá nhân Thang Lạc Văn bất ngờ đăng hình một chiếc bánh kem cùng lời chúc mừng sinh nhật đến một người tên ZAC. Dù cái tên ZAC và Lưu Khải Uy không có liên quan gì nhưng hành động này của mỹ nhân TVB được cho là khá bất thường. Chưa hết, Thang Lạc Văn còn đặc biệt nhấn mạnh “không sợ thị phi” khiến nhiều người nghi ngờ về động thái mới này của cô.

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Dù chỉ thừa nhận mối quan hệ bạn bè bình thường nhưng Thang Lạc Văn lại có động thái bất thường vào ngày sinh nhật Lưu Khải Uy
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Người đẹp TVB khẳng định không sợ thị phi khi đăng nội dung này trên trang cá nhân

Mới đây còn có tin đồn cho rằng Lưu Khải Uy sẽ không được phép tái hôn với bất kỳ ai nếu muốn nuôi Tiểu Gạo Nếp. Theo một nguồn tin, Dương Mịch đã đưa điều khoản này vào trong thỏa thuận ly hôn khiến bố chồng cũ của cô vô cùng tức giận. Tuy nhiên, phía Dương Mịch và Lưu Khải Uy chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào trước thông tin này.

Hé lộ nội dung bí mật trong thỏa thuận ly hôn của Dương Mịch và Lưu Khải Uy

Hé lộ nội dung bí mật trong thỏa thuận ly hôn của Dương Mịch và Lưu Khải Uy

Một điều khoản trong thỏa thuận ly hôn giữa nữ diễn viên Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy mới được tiết lộ khiến không ít người bất ngờ.

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Từ khóa:   Thang Lạc Văn Dương Mịch Dương Mịch và Lưu Khải Uy

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