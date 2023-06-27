Ái nữ 16 tuổi của sao võ thuật Triệu Văn Trác khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì tài sắc vẹn toàn

Sao quốc tế 27/06/2023 11:00

Tài tử Trung Quốc Triệu Văn Trác nói con gái 16 tuổi - Triệu Tử Dương - tự lập, biết lo cho bản thân khi sống xa nhà.

Trên trang cá nhân hôm 26/6, Trương Đan Lộ - vợ Triệu Văn Trác - đăng ảnh bên con gái ở Thụy Sĩ. cặp vợ chồng tới đây dự lễ ra trường của con. Tử Dương xa gia đình sang châu Âu học năm 12 tuổi, lần đầu Triệu Văn Trác và vợ tham gia hoạt động của con ở trường.

Ái nữ 16 tuổi của sao võ thuật Triệu Văn Trác khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì tài sắc vẹn toàn - Ảnh 1
Vợ chồng Triệu Văn Trác và con gái Triệu Tử Dương

Đan Lộ viết 4 năm qua, con gái có nhiều trải nghiệm quý báu, khám phá nhiều nước ở châu Âu. Đôi vợ chồng tự hào vì con trưởng thành nhiều, cứng cáp và mạnh mẽ khi không có người thân bên cạnh.

Ái nữ 16 tuổi của sao võ thuật Triệu Văn Trác khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì tài sắc vẹn toàn - Ảnh 2
Triệu Tử Dương 

Trương Đan Lộ nhớ lại những lần vợ chồng rớm nước mắt khi tiễn con quay lại Thụy Sĩ sau kỳ nghỉ hè cùng gia đình ở Trung Quốc. Cô viết: 'Bố mẹ mong con không quá vất vả, thành tích học không quá quan trọng, con khỏe mạnh, khôn lớn quan trọng nhất. Mẹ thật may mắn vì con đã lớn mà cha mẹ chưa quá già'.

Ái nữ 16 tuổi của sao võ thuật Triệu Văn Trác khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì tài sắc vẹn toàn - Ảnh 3
Triệu Văn Trác cho biết con gái đầu độc lập, biết tự lo cho bản thân

Trên trang cá nhân, Triệu Văn Trác cho biết con gái đầu độc lập, biết tự lo cho bản thân. Vợ chồng anh mong con được tự do bay nhảy, làm điều yêu thích, gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần. 

Ái nữ 16 tuổi của sao võ thuật Triệu Văn Trác khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì tài sắc vẹn toàn - Ảnh 4
Cô gái cao hơn 1,7 m. Mỗi lần đăng ảnh trên Weibo, Tử Dương được nhiều người nhận xét gu mặc thanh lịch

Triệu Văn Trác sinh năm 1972, là diễn viên võ thuật hàng đầu của Hoa ngữ. Tên tuổi của anh lưu dấu ấn qua các phim Tô Khất Nhi, Thanh Xà, Hoàng Phi Hồng, Phong Vân, Tân Phương Thế Ngọc - Anh hùng Thiếu Lâm... Nhờ diễn xuất cùng khả năng thực chiến tốt, nam diễn viên được nhiều đạo diễn săn đón, ngợi ca là 'Lý Liên Kiệt thứ hai'. Sau vụ scandal tố Chân Tử Đan chèn ép mình, danh tiếng của tài tử bị sụt giảm. 

Ái nữ 16 tuổi của sao võ thuật Triệu Văn Trác khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì tài sắc vẹn toàn - Ảnh 5
Gia đình nhỏ của Triệu Văn Trác 

Theo Sohu, Triệu Văn Trác có phong độ nghề nghiệp không mấy ổn định. Dù vẫn tham gia diễn xuất, các tác phẩm có anh góp mặt lại không đạt được tiếng vang hay hiệu ứng doanh thu như mong muốn. Điều này khiến tài tử chán nản, từng suy nghĩ muốn bỏ nghề. 

Ái nữ 16 tuổi của sao võ thuật Triệu Văn Trác khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì tài sắc vẹn toàn - Ảnh 6
Điều quan trọng nhất với nam diễn viên chính là gia đình 

Được sự động viên của vợ, Văn Trác vẫn miệt mài làm việc. Nam diễn viên từng nói: 'Tôi đã chuẩn bị cho việc ngừng đóng phim. Với tôi, quan trọng nhất là gia đình'. Anh chia sẻ cảm thấy thương vợ một mình đảm đương việc nhà, nuôi dạy con cái. 

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