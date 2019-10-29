Xem ngay tướng tâm tốt của người phụ nữ phúc hậu, cả đời không lo nghèo khổ

1. Người làm việc, cư xử thấu tình đạt lý, cẩn thận tỉ mỉ trong mọi việc.

Có câu “tâm sinh tướng”, chỉ cần tâm hồn bạn tốt, vẻ ngoài cũng theo đó mà xinh đẹp hơn mỗi ngày. Chỉ cần bạn sống thiện lương, chắc chắn sẽ có một đời bình an, không lo nghĩ. Hãy đọc bài dưới đây để nhận biết phụ nữ giàu sang , có tướng tâm tốt.

3. Biết trên biết dưới, luôn nghĩ đến người khác, có đồ ăn ngon đều mời mọc.

2. Không ỷ mạnh hiếp yếu, không bao giờ đầu hàng trước những điều xấu xa.

4. Làm lãnh đạo luôn niềm nở, vì cấp dưới của mình mà hết lòng, không bao giờ để nhân viên của mình phải chịu thua thiệt.

5. Không kết giao, qua lại với những kẻ xấu. Đây là cách để phụ nữ hạnh phúc.

Phụ nữ muốn giàu hãy sống lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

6. Hành thiện tích đức, làm nhiều việc giúp đỡ những người khó khăn, nghèo khổ.

7. Từ nhỏ đã có tính tự lập, giúp đỡ việc nhà cho cha mẹ.

8. Nói chuyện nhẹ nhàng, luôn ăn nói đúng chuẩn mực, không làm người khác tổn thương.

9. Luôn biết nhường nhịn người khác, không hơn thua giành phần hơn về mình, đẩy phần thiệt cho người.

10. Không tiếp tay cho kẻ xấu hãm hại người khác.

Người đàn bà khôn ngoan không hơn thua với người khác - Ảnh minh họa: Internet

11. Không sát sinh, có tâm hồn yêu động vật và đồng cảm trước những loài sinh vật đáng thương.

12. Thích làm những việc tốt, giao lưu với những người tốt.

13. Hiểu và thông cảm cho những người khó khăn, không thấy họ nghèo mà miệt thị, khinh khi.

14. Khéo léo trong giao tiếp, không cướp lời người khác.

15. Gặp khó khăn luôn giữ được trạng thái bình tĩnh, tập trung, không làm quá mọi chuyện.

16. Giữ lời hứa của mình, không hứa rồi lại quên.

17. Không thay đổi tâm tính của mình theo hướng tiêu cực. Dù ở gần bất cứ người nào đi chăng nữa, bản tính vẫn không thay đổi.

Cách để phụ nữ giàu có là buông bỏ khổ đau - Ảnh minh họa: Internet

18. Không chấp niệm chuyện quá khứ, luôn một lòng tiến lên, sống tích cực hơn ở hiện tại và tương lai.

19. Không sinh lòng oán hận, sân si làm những chuyện khiến người khác phải lao tâm khổ tứ.

20. Thái độ làm việc luôn tập trung, không đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, luôn nghĩ đến lợi ích chung.

21. Sai thì nhận lỗi, không đùn đẩy, không trốn tránh.

22. Luôn nhớ ơn những người đã giúp đỡ mình khi cơ hàn, khó khăn. Dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn nhớ về cội nguồn của mình.

23. Không quên tình xưa nghĩa cũ, luôn nhớ về họ một cách trân trọng và thiện chí.

Hãy cười mỗi ngày để tinh thần sảng khoái hơn - Ảnh minh họa: Internet

24. Lời nói ngay thẳng, không giấu giếm hay nói xấu sau lưng bất cứ ai.

25. Không để bản thân lao vào cuộc sống tiêu cực, luôn tìm cách thoát khỏi vũng lầy để tiến lên phía trước.

26. Luôn nhìn lại những sai lầm, vấp ngã của bản thân mà thay đổi, sửa chữa.

27. Không chê bai đồ ăn dở hay quần áo quá thô. Luôn biết trân trọng mọi thứ xung quanh mình.

28. Bỏ qua những lỗi lầm của người khác, không ghi hận bất cứ ai. Khi đó, bạn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc.