Xem ngay tướng tâm tốt của người phụ nữ phúc hậu, cả đời không lo nghèo khổ

Phụ nữ yêu 29/10/2019 09:48

Dưới đây là tướng tâm của phụ nữ giàu sang phú quý, cả đời không lo nghèo khổ, bệnh tật, an nhàn sống trong nhung lụa, hậu vận vô cùng sung túc.

Có câu “tâm sinh tướng”, chỉ cần tâm hồn bạn tốt, vẻ ngoài cũng theo đó mà xinh đẹp hơn mỗi ngày. Chỉ cần bạn sống thiện lương, chắc chắn sẽ có một đời bình an, không lo nghĩ. Hãy đọc bài dưới đây để nhận biết phụ nữ giàu sang, có tướng tâm tốt.

1. Người làm việc, cư xử thấu tình đạt lý, cẩn thận tỉ mỉ trong mọi việc.

2. Không ỷ mạnh hiếp yếu, không bao giờ đầu hàng trước những điều xấu xa.

3. Biết trên biết dưới, luôn nghĩ đến người khác, có đồ ăn ngon đều mời mọc.

4. Làm lãnh đạo luôn niềm nở, vì cấp dưới của mình mà hết lòng, không bao giờ để nhân viên của mình phải chịu thua thiệt.

5. Không kết giao, qua lại với những kẻ xấu. Đây là cách để phụ nữ hạnh phúc.

phu nu giau sang 1
Phụ nữ muốn giàu hãy sống lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

6. Hành thiện tích đức, làm nhiều việc giúp đỡ những người khó khăn, nghèo khổ.

7. Từ nhỏ đã có tính tự lập, giúp đỡ việc nhà cho cha mẹ.

8. Nói chuyện nhẹ nhàng, luôn ăn nói đúng chuẩn mực, không làm người khác tổn thương.

9. Luôn biết nhường nhịn người khác, không hơn thua giành phần hơn về mình, đẩy phần thiệt cho người.

10. Không tiếp tay cho kẻ xấu hãm hại người khác.

phu nu giau sang 2
Người đàn bà khôn ngoan không hơn thua với người khác - Ảnh minh họa: Internet

11. Không sát sinh, có tâm hồn yêu động vật và đồng cảm trước những loài sinh vật đáng thương.

12. Thích làm những việc tốt, giao lưu với những người tốt.

13. Hiểu và thông cảm cho những người khó khăn, không thấy họ nghèo mà miệt thị, khinh khi.

14. Khéo léo trong giao tiếp, không cướp lời người khác.

15. Gặp khó khăn luôn giữ được trạng thái bình tĩnh, tập trung, không làm quá mọi chuyện.

16. Giữ lời hứa của mình, không hứa rồi lại quên.

17. Không thay đổi tâm tính của mình theo hướng tiêu cực. Dù ở gần bất cứ người nào đi chăng nữa, bản tính vẫn không thay đổi.

phu nu giau sang 3
Cách để phụ nữ giàu có là buông bỏ khổ đau - Ảnh minh họa: Internet

18. Không chấp niệm chuyện quá khứ, luôn một lòng tiến lên, sống tích cực hơn ở hiện tại và tương lai.

19. Không sinh lòng oán hận, sân si làm những chuyện khiến người khác phải lao tâm khổ tứ.

20. Thái độ làm việc luôn tập trung, không đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, luôn nghĩ đến lợi ích chung.

21. Sai thì nhận lỗi, không đùn đẩy, không trốn tránh.

22. Luôn nhớ ơn những người đã giúp đỡ mình khi cơ hàn, khó khăn. Dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn nhớ về cội nguồn của mình.

23. Không quên tình xưa nghĩa cũ, luôn nhớ về họ một cách trân trọng và thiện chí.

phu nu giau sang 4
Hãy cười mỗi ngày để tinh thần sảng khoái hơn - Ảnh minh họa: Internet

24. Lời nói ngay thẳng, không giấu giếm hay nói xấu sau lưng bất cứ ai.

25. Không để bản thân lao vào cuộc sống tiêu cực, luôn tìm cách thoát khỏi vũng lầy để tiến lên phía trước.

26. Luôn nhìn lại những sai lầm, vấp ngã của bản thân mà thay đổi, sửa chữa.

27. Không chê bai đồ ăn dở hay quần áo quá thô. Luôn biết trân trọng mọi thứ xung quanh mình.

28. Bỏ qua những lỗi lầm của người khác, không ghi hận bất cứ ai. Khi đó, bạn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc.

Những câu nói THÔ nhưng THẬT giúp phụ nữ khôn lên mỗi ngày

Những câu nói THÔ nhưng THẬT giúp phụ nữ khôn lên mỗi ngày

Dưới đây là những câu nói "thô nhưng thật" giúp phụ nữ khôn ngoan, sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   cách để phụ nữ hạnh phúc phụ nữ giàu có phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 15 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 15 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này