Với đàn bà, có một loại tổn thương gọi là lãnh đạm

Khi một người đàn bà cãi nhau không ngừng với bạn, đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều thật sự đáng sợ chính là khi cô ấy trở nên lãnh đạm. Bạn đứng đối diện mà như không, ngày ngày ở bên cô ấy mà cũng như không tồn tại.

Nếu một người đàn bà còn nổi cáu với bạn, thì có nghĩa là bạn còn quan trọng với cô ấy. Suốt ngày lèm bèm, lải nhải bên bạn thì có nghĩa là cô ấy còn quan tâm tới bạn. Hay làm phiền bạn, chuyện gì cũng tìm đến bạn thì là vì trong lòng cô ấy chỉ có bạn. Hay khóc lóc vì những chuyện bạn cho là nhỏ nhặt cũng là vì cô ấy thật sự quý trọng bạn.

Thật ra khi phụ nữ còn cãi nhau với bạn là vì cô ấy còn để tâm. Nhưng nếu điều bạn nhìn thấy chỉ là vẻ lãnh đạm của cô ấy thì chính là dấu chấm hết cho bạn.

Phụ nữ tổn thương quá nhiều thường có một tấm mặt nạ lãnh đạm hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đến một ngày, cô ấy không tức giận, không lèm bèm, không khóc lóc, im lặng đến kì lạ, bạn làm gì nói gì cô ấy cũng mặc kệ… Thì khi ấy, bạn chẳng còn quan trọng gì với cô ấy nữa. Trong lòng cô ấy, yêu thương không còn, ấm áp cho bạn tan hết, chỉ còn lại trống hoác lạnh lùng.

Chỉ có người đàn bà còn nổi cáu, còn nói nhiều, còn buồn phiền vì bạn mới là người chân thành yêu thương bạn nhất. Vì bạn làm gì, nói gì, mọi thứ thuộc về bạn đều khiến cô ấy phải để tâm. Những khi bạn làm cô ấy lo lắng, uất ức, giận hờn, đến mức phát cáu, hóa ra đều là vì trong lòng cô ấy bạn quan trọng tới mức không ai có thể thay thế.

Nhưng bạn lại không nhận ra người phụ nữ tổn thương bên cạnh. Bạn đợi đến khi cô ấy trầm tư im lìm, lãnh đạm hờ hững, thì chính là lúc bạn chẳng còn gì nữa trong trái tim cô ấy. Sự lãnh đạm của một người phụ nữ tổn thương là điều khiến bạn thấy vô vọng nhất.

Sự lãnh đạm của một người phụ nữ tổn thương là điều khiến bạn thấy vô vọng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn bà, có một loại thất vọng không để bạn thấy, một loại tổn thương bạn không biết, lớn tiếng thế nào cũng không sợ, dùng lời lẽ thương tổn đến mấy cũng không còn thấy đau lòng. Bởi để có được vẻ lãnh đạm ấy, đàn bà đều đã vượt qua cái ngưỡng tuyệt vọng đến mức chấp nhận buông tay.

Đừng để người phụ nữ của bạn trở nên lãnh đạm, yên lặng. Đừng nghĩ rằng đó là lúc cô ấy biết điều hơn. Đừng cho rằng cô ấy như thế thật dễ chịu. Bởi đằng sau vỏ bọc ấy là vô vàn những chịu đựng, tuyệt vọng mà cô ấy không để bạn nhìn thấy. Đến một lúc, đến cả việc rời khỏi bạn, cô ấy cũng không một chút đắn đo, thì người khổ đau nhất chính là bạn.

Đàn bà ở đời chẳng ai muốn trở nên lãnh đạm, chẳng ai muốn sống thờ ơ, vô tâm vô tình. Họ chỉ trở nên như thế bởi người đàn ông bên cạnh không đủ yêu thương. Họ chỉ trở nên héo mòn vì thiếu trân trọng. Và họ chỉ trở nên tuyệt tình khi bạn đã vô số lần vô tình với họ.

Đừng để người phụ nữ của bạn trở nên lãnh đạm, yên lặng - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, nếu bạn cho họ một chút hơi ấm, họ sẽ thổi bùng lên ngọn lửa sưởi ấm cho bạn suốt tháng ngày. Nhưng nếu bạn mỗi ngày chỉ đem đến cho họ lạnh lùng thì đến một lúc trái tim cô ấy sẽ là nơi lạnh giá nhất, khiến bạn phải sợ hãi. Bởi thế mới nói, đừng đùa giỡn với trái tim của đàn bà. Vì đó có thể là nơi ấm áp nhất, cũng là nơi lạnh thấu tâm can nhất trên đời này.