Vợ thế này thì chồng có chung thủy mấy cũng có lúc chán chê!

Phụ nữ đừng tự biến mình thành nỗi chán chê trong mắt chồng. Dẫu chồng có thủy chung mấy cũng có lúc lắc đầu ngao ngán khi bạn cứ thế này.

Luôn chỉ đem đến không khí căng thẳng trong gia đình Nhiều bà vợ xem việc ca thán, thở than, trách móc chồng sau khi đi làm về là một thói quen. Dù chỉ là một chuyện nhỏ như chồng đi giày trên sàn nhà mình mới lau, hay vài việc lặt vặt chẳng đáng phải nổi giận…Và tất cả những điều đó sẽ dần khiến đàn ông thấy khó chịu và căng thẳng mỗi khi về nhà. Họ sẽ chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để giải khuây, hay đôi khi chỉ là yên tĩnh hơn ngôi nhà có một người vợ chỉ toàn để họ phải nghe những lời không vui khi trở về. Đây là cách một người vợ đẩy chồng ra khỏi nhà mà hoàn toàn không hay biết. Đàn ông sẽ chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để giải khuây, hay đôi khi chỉ là yên tĩnh hơn ngôi nhà có một người vợ chỉ toàn để họ phải nghe những lời không vui khi trở về - Ảnh minh họa: Internet Dành quá nhiều thời gian cho người thân Trong những cuộc chuyện trò của bạn và gia đình bên ngoại luôn là về những chuyện trong nhà, về chồng bạn, thậm chí khiến người thân mang tâm lý phản đối chồng bạn. Thật ra, có thể bạn chỉ nghĩ đây là một cách chia sẻ, tìm kiếm sự cảm thông, nhưng lại hoàn toàn có hại với hạnh phúc gia đình bạn. Một khi đã có chồng, bạn đã có một gia đình riêng thì hãy bảo vệ và dành nhiều thời gian cho gia đình mình.

Tranh cãi tiêu cực Vợ chồng thì nhất định phải có cãi vã. Nhưng vợ chồng cãi vã mới có thể sống với nhau. Có nghĩa là tranh cãi để thấu hiểu và cải thiện gia đình, chứ không phải để gây áp lực và tra tấn nhau. Một người vợ hiểu chuyện thì thay vì cứ chì chiết chồng bằng những câu như “Anh thật không làm gì được”, hay “Phải chi anh như chồng người ta”… luôn khiến đàn ông thấy mệt mỏi. Phụ nữ là người giữ lửa trong nhà, thế thì cần phải biết nhu cương đúng lúc, mang lại hơi ấm cho gia đình.

Phụ nữ là người giữ lửa trong nhà, thế thì cần phải biết nhu cương đúng lúc, mang lại hơi ấm cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet Nghiêm trọng hóa chuyện tình dục Nhiều người vợ thường quá cứng nhắc chuyện tình dục. Họ muốn người chồng làm theo những nguyên tắc, cách thức mà mình muốn. Nhưng thật sự thì với đàn ông, tình dục là sự ngẫu hứng, đem đến sự thoải mái, không phải ràng buộc thời gian hay địa điểm. Và từ đó sẽ khiến đàn ông thấy ức chế, khó để khẳng định bản thân trong chuyện tình dục. Họ dễ dàng tìm kiếm một đối tác bên ngoài để thấy được giải tỏa. Bỏ bê bề ngoài Phụ nữ sau khi kết hôn thường mang suy nghĩ đã có chồng rồi thì chẳng cần phải chăm chút bề ngoài, trở nên xuề xòa quá mức trong mắt chồng. Đàn ông lại yêu bằng mắt, họ dần thấy vợ không còn như trước thì cảm giác chán chê cũng là đương nhiên. Trong khi phụ nữ đẹp quanh đàn ông luôn nhiều, họ không nhìn được vợ vừa ý thì sẽ nảy sinh nhu cầu nhìn người khác. Từ đó, đàn ông ngoại tình như một bản năng. Đàn ông lại yêu bằng mắt, họ dần thấy vợ không còn như trước thì cảm giác chán chê cũng là đương nhiên - Ảnh minh họa: Internet Lơ là chuyện ấy Người ta sống bên nhau cả đời không chỉ cần có tình dục nhưng tình dục là chất keo gắn kết vợ chồng quan trọng nhất. Dẫu nhiều lúc phụ nữ thấy mệt mỏi, căng thẳng bởi cuộc sống nhưng cũng đừng quên đi nhu cầu của chồng, những ham muốn tình dục riêng của đàn ông. Bởi nếu bạn không thể giúp họ giải tỏa nhu cầu, giữ hạnh phúc gia đình thì đàn ông sẽ có thể ra ngoài tìm kiếm thú vui khác.

Có 5 dấu hiệu này, vợ bạn rất có thể đang 'cắm sừng' chồng Nàng bất ngờ muốn thử trải nghiệm mới trong phòng ngủ hoặc đột nhiên ăn diện hơn và đẹp lên một cách kỳ lạ, đó đều là những dấu hiệu cho thấy nàng có thể đang "cắm sừng" bạn.

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