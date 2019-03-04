Vợ thế này thì chồng có chung thủy mấy cũng có lúc chán chê!

Phụ nữ yêu 04/03/2019 05:30

Phụ nữ đừng tự biến mình thành nỗi chán chê trong mắt chồng. Dẫu chồng có thủy chung mấy cũng có lúc lắc đầu ngao ngán khi bạn cứ thế này.

Luôn chỉ đem đến không khí căng thẳng trong gia đình

Nhiều bà vợ xem việc ca thán, thở than, trách móc chồng sau khi đi làm về là một thói quen. Dù chỉ là một chuyện nhỏ như chồng đi giày trên sàn nhà mình mới lau, hay vài việc lặt vặt chẳng đáng phải nổi giận…Và tất cả những điều đó sẽ dần khiến đàn ông thấy khó chịu và căng thẳng mỗi khi về nhà. Họ sẽ chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để giải khuây, hay đôi khi chỉ là yên tĩnh hơn ngôi nhà  có một người vợ chỉ toàn để họ phải nghe những lời không vui khi trở về. Đây là cách một người vợ đẩy chồng ra khỏi nhà mà hoàn toàn không hay biết.

Vợ thế này thì chồng có chung thủy mấy cũng có lúc chán chê! - Ảnh 1
Đàn ông sẽ chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để giải khuây, hay đôi khi chỉ là yên tĩnh hơn ngôi nhà  có một người vợ chỉ toàn để họ phải nghe những lời không vui khi trở về - Ảnh minh họa: Internet

Dành quá nhiều thời gian cho người thân

Trong những cuộc chuyện trò của bạn và gia đình bên ngoại luôn là về những chuyện trong nhà, về chồng bạn, thậm chí khiến người thân mang tâm lý phản đối chồng bạn. Thật ra, có thể bạn chỉ nghĩ đây là một cách chia sẻ, tìm kiếm sự cảm thông, nhưng lại hoàn toàn có hại với hạnh phúc gia đình bạn. Một khi đã có chồng, bạn đã có một gia đình riêng thì hãy bảo vệ và dành nhiều thời gian cho gia đình mình.

Tranh cãi tiêu cực

Vợ chồng thì nhất định phải có cãi vã. Nhưng vợ chồng cãi vã mới có thể sống với nhau. Có nghĩa là tranh cãi để thấu hiểu và cải thiện gia đình, chứ không phải để gây áp lực và tra tấn nhau. Một người vợ hiểu chuyện thì thay vì cứ chì chiết chồng bằng những câu như “Anh thật không làm gì được”, hay “Phải chi anh như chồng người ta”… luôn khiến đàn ông thấy mệt mỏi.

Phụ nữ là người giữ lửa trong nhà, thế thì cần phải biết nhu cương đúng lúc, mang lại hơi ấm cho gia đình.

Vợ thế này thì chồng có chung thủy mấy cũng có lúc chán chê! - Ảnh 2
Phụ nữ là người giữ lửa trong nhà, thế thì cần phải biết nhu cương đúng lúc, mang lại hơi ấm cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Nghiêm trọng hóa chuyện tình dục

Nhiều người vợ thường quá cứng nhắc chuyện tình dục. Họ muốn người chồng làm theo những nguyên tắc, cách thức mà mình muốn. Nhưng thật sự thì với đàn ông, tình dục là sự ngẫu hứng, đem đến sự thoải mái, không phải ràng buộc thời gian hay địa điểm. Và từ đó sẽ khiến đàn ông thấy ức chế, khó để khẳng định bản thân trong chuyện tình dục. Họ dễ dàng tìm kiếm một đối tác bên ngoài để thấy được giải tỏa.

Bỏ bê bề ngoài

Phụ nữ sau khi kết hôn thường mang suy nghĩ đã có chồng rồi thì chẳng cần phải chăm chút bề ngoài, trở nên xuề xòa quá mức trong mắt chồng. Đàn ông lại yêu bằng mắt, họ dần thấy vợ không còn như trước thì cảm giác chán chê cũng là đương nhiên. Trong khi phụ nữ đẹp quanh đàn ông luôn nhiều, họ không nhìn được vợ vừa ý thì sẽ nảy sinh nhu cầu nhìn người khác. Từ đó, đàn ông ngoại tình như một bản năng.

Vợ thế này thì chồng có chung thủy mấy cũng có lúc chán chê! - Ảnh 3
 Đàn ông lại yêu bằng mắt, họ dần thấy vợ không còn như trước thì cảm giác chán chê cũng là đương nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Lơ là chuyện ấy

Người ta sống bên nhau cả đời không chỉ cần có tình dục nhưng tình dục là chất keo gắn kết vợ chồng quan trọng nhất. Dẫu nhiều lúc phụ nữ thấy mệt mỏi, căng thẳng bởi cuộc sống nhưng cũng đừng quên đi nhu cầu của chồng, những ham muốn tình dục riêng của đàn ông. Bởi nếu bạn không thể giúp họ giải tỏa nhu cầu, giữ hạnh phúc gia đình thì đàn ông sẽ có thể ra ngoài tìm kiếm thú vui khác.

Có 5 dấu hiệu này, vợ bạn rất có thể đang 'cắm sừng' chồng

Có 5 dấu hiệu này, vợ bạn rất có thể đang 'cắm sừng' chồng

Nàng bất ngờ muốn thử trải nghiệm mới trong phòng ngủ hoặc đột nhiên ăn diện hơn và đẹp lên một cách kỳ lạ, đó đều là những dấu hiệu cho thấy nàng có thể đang "cắm sừng" bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng chán vợ

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 11 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 23 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này