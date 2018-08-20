Vợ ‘thẳng như ruột ngựa’ những điều này, thế nào chồng cũng đi ăn vụng không muốn về nhà

Một người phụ nữ thông minh phải biết điều gì nên nói, thứ gì nên giấu kín trong lòng, chứ không phải chuyện gì cũng nói thẳng theo kiểu "thẳng như ruột ngựa". Trong hôn nhân cũng vậy, muốn trong ấm ngoài êm, phụ nữ cũng phải lựa lời mà nói, đừng bỗ bã, vô tư nói những điều khiến chồng ghét cay ghét đắng sau đây.

Có rất nhiều cô vợ vô tư đến mức vô tâm. Nhìn chồng người khác rồi muốn chồng mình cũng phải như vậy. Họ nói với chồng những câu hờn trách như “sao anh không như những người chồng khác?”. Đây là câu nói đụng chạm đến lòng tự trọng sâu sắc nhất. Đàn ông ghét nhất vợ so sánh mình với người khác. Vợ nên nhớ dù chồng bạn có tệ hay lười nhác đến đâu, bạn cũng không có quyền so sánh như vậy. Khi bạn nói lời này đồng nghĩa với việc tự giết chết cuộc hôn nhân của mình. Chồng bạn sẽ cảm thấy chán ngán, không muốn đối mặt và nói chuyện với bạn nữa. Khi đó anh ấy sẽ ra ngoài tìm người dịu dàng và hiểu chuyện hơn vợ. Bạn có gào khóc van xin, mọi chuyện cũng đã quá muộn màng.

Đừng chê bai chồng trong chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn có lòng tự trọng rất lớn, nhất là trong chuyện ấy. Khi bị chê bai không có khả năng làm thỏa mãn vợ, đồng nghĩa với việc đụng chạm đến lòng tự tôn của họ. Khi đó, họ sẽ cảm thấy tự ti và không muốn gần gũi vợ. Có trường hợp vợ có nhu cầu cao, chồng lại không thể đáp ứng. Và cô vợ mang chuyện đó ra hạch sách chồng để rồi tình cảm rạn nứt. Phụ nữ nên nhớ, đàn ông trọng sĩ diện, họ không muốn ai phán xét mình, không muốn ai mang chuyện cá nhân của họ ra đùa giỡn. Thế nên một cô vợ khôn ngoan sẽ không chê chồng làm chuyện ấy kém mà sẽ cùng chồng tìm cách giải quyết.

“Anh chỉ kiếm được nhiêu đó tiền thôi sao?”

Câu nói này như một nhát dao đâm vào trái tim và lòng tự trọng của đàn ông. Bởi họ là trụ cột trong gia đình, việc bị vợ chê bai như vậy là điều không thể chấp nhận được. Họ cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương nặng nề về chuyện đó. Thay vì cứ mãi chê chồng kiếm ít tiền, không đủ chi tiêu trong gia đình, bạn hãy cùng anh ấy kiếm tiền tăng thu nhập. Chứ đừng ngồi vắt chân rồi ngạo nghễ nói chồng là người vô dụng. Người vợ tốt và khôn ngoan sẽ không ở nhà chờ đợi những đồng lương từ chồng mà sẽ tự mình kiếm ra tiền để đỡ đần.

“Anh đúng là đồ nhát gan, có chút chuyện cũng không làm được”

Đừng nói chồng là đồ nhát gan và khinh thường anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Tạo hóa ban cho đàn ông tính cách mạnh mẽ để bảo vệ người phụ nữ của mình. Cũng vì vậy mà trong gia đình, đàn ông luôn là người gánh vác mọi thứ. Thế nên họ ghét vợ nói họ nhát gan, không làm được trò trống gì. Phụ nữ đừng dại mà phán xét chồng mình là đồ nhát gan kẻo hôn nhân đổ vỡ lúc nào không hay. Thay vì cứ mãi chê bai chồng, bạn hãy khám phá những điểm mạnh của anh ấy. Bởi con người ai cũng có điểm yếu và mạnh khác nhau, đàn ông cũng có những huyệt tử không thể nói ra. Thế nên một người vợ hiểu chuyện sẽ không đụng đến điểm yếu đó của chồng.