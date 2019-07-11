Vợ, nhân tình và hồng nhan – ai mới là người quan trọng nhất với đàn ông?

Phụ nữ yêu 11/07/2019 05:14

Nhân tình như loài hoa anh túc, hay viên thuốc độc bọc đường. Dẫu bên ngoài có thu hút, ngọt ngào đến đâu nhưng chỉ chứa đựng độc dược hủy hoại người mê đắm nó... Vợ và nhân tình, thế nào cũng không thể so sánh được.

Trong đời, đàn ông luôn muốn có được cả ba người phụ nữ này. Một người ở nhà chuẩn bị cơm ngon nước ấm, đợi anh ta trở về, đó là vợ. Một người cho anh ta mê hoặc, say đắm mới mẻ, đó là nhân tình. Và một người hiểu anh ta nghĩ gì, biết anh ta muốn gì, đó là hồng nhan tri kỷ.

Vợ và nhân tình, hồng nhan là những người giữ vị trí thế nào trong lòng đàn ông?

Vợ là người giữ "nhà" cho đàn ông

Vợ là người đồng cam cộng khổ cùng đàn ông qua hết thăng trầm. Vợ luôn giữ vị trí chắc chắn nhất trong lòng đàn ông. Bởi thế, đàn ông luôn giao chìa khóa nhà, tiền bạc để vợ giữ.

Vợ thì luôn nhiều lời, nhưng đều là lời nói để tốt cho đàn ông. Vợ giữ tiền nhưng cũng không dám tiêu vì còn phải lo bao khoản khác trong nhà, tiết kiệm vì biết chồng cực khổ, vất vả.

Vợ không giữ được vẻ quyến rũ mê hoặc đàn ông. Bởi khi là một người vợ, cô ấy lúc nào cũng nghĩ cho gia đình, hơn là chiêu trò mê hoặc, đòi hỏi đàn ông chi tiền phung phí.

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Vợ và nhân tình, hồng nhan là những người giữ vị trí thế nào trong lòng đàn ông? - Ảnh minh họa: Internet

Vợ cũng không ăn mặc hở hang vì cô ấy hiểu chỉ khi có được đức hạnh mới có tư cách giữ ấm êm cho gia đình. Và vợ chưa từng đòi hỏi báo đáp, điều cô ấy muốn chỉ là luôn ở bên chăm sóc chồng, tận tụy vì gia đình.

Vợ và nhân tình không thể so sánh, vì nhân tình không bao giờ có tấm lòng được như vợ.

Nhân tình là tai họa

Nhân tình cho đàn ông cảm giác kích thích như rơi vào mê hồn trận không lối thoát. Nhưng nhân tình chẳng khác gì loài hoa anh túc, hay viên thuốc độc bọc đường. Dẫu bên ngoài có thu hút, ngọt ngào đến đâu nhưng chỉ chứa đựng độc dược hủy hoại người mê đắm nó.

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Vợ và nhân tình không thể so sánh, vì nhân tình không bao giờ có tấm lòng được như vợ - Ảnh minh họa: Internet

Rất ít nhân tình xem đàn ông có gia đình là tình yêu đích thực. Họ chỉ xem đó là nguồn lợi hiện tại, phải tận dụng triệt để. Bởi thế, nhân tình luôn tiêu tiền của đàn ông rất thoải mái, cốt yếu là để phục vụ cho bản thân, hưởng thụ những gì một người vợ mới có tư cách được nhận. Đến khi không còn lợi ích cho bản thân, nhân tình sẽ đổi mục tiêu mới. Đến khi bị bỏ rơi, đàn ông mới biết mình chẳng còn gì, gia đình hay bạc tiền đều vì nhân tình mà mất hết.

Hồng nhan tri kỷ là chỗ trú mưa

Người phụ nữ có mối quan hệ đặc biệt nhất với đàn ông là hồng nhan tri kỷ. Đây là người không giống vợ hay nhân tình của đàn ông, mà như một người thân hơn. Đàn ông khi trăn trở, thất bại trong cuộc sống đều chỉ muốn tìm đến người phụ nữ này. Ở bên cô ấy, đàn ông không thấy nặng nề trách nhiệm, không thấy bản thân bất lực kém cỏi, chỉ muốn một ánh mắt động viên, một cái ôm như hai người thân.

Với đàn ông, hồng nhan tri kỷ như một chỗ trú mưa để họ không ướt át, đến khi hết mưa đã có thể sảng khoái bước ra ngoài ngắm nhìn trời quang mây tạnh.

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Vợ và nhân tình không thể so sánh, vì nhân tình không bao giờ có tấm lòng được như vợ - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều người đàn ông tham lam muốn cả ba người phụ nữ này trong đời. Nhưng đa số họ đều chọn vợ, là người phụ nữ đầu tiên. Vì nhân tình có mê hoặc, đầy dụ dỗ thế nào cũng có ngày trở nên cạn tình. Tri kỷ dù thấu hiểu, thân thiết thế nào cũng không thể ở bên đàn ông cả đời. Duy chỉ có vợ là cả đời vẫn tình nghĩa bền lâu, dẫu bần hàn phú quý cũng ở bên đàn ông đến cùng.

Cuộc hôn nhân của đàn ông ngoại tình và kẻ thứ ba sẽ thế nào?

Cuộc hôn nhân của đàn ông ngoại tình và kẻ thứ ba sẽ thế nào?

Đàn ông ngoại tình nên nhớ, nếu không đủ tử tế để kiềm chế dục vọng, nhận thức rõ thực tế nào là tốt cho mình thì dù có đổi thay bao nhiêu người vợ, có bao nhiêu cuộc hôn nhân nữa cũng chẳng thể hạnh phúc được. Đến cùng, vòng lẩn quẩn đó sẽ chỉ kết thúc khi đàn ông côi cút cô đơn, không còn ai bên cạnh lúc về già.

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