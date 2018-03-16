Vợ nên biết những thời điểm chồng dễ sa ngã, sẵn sàng lên giường với gái lạ để cứu vãn hôn nhân

Những người vợ nên biết thời điểm chồng gặp khó khăn để cùng anh ấy vượt qua. Tuyệt đối đừng bỏ rơi chồng trong lúc bế tắc. Điều anh ấy cần nhất là một vòng tay an ủi, một câu nói “rồi mọi chuyện sẽ ổn” của bạn. Bạn hãy dành thời gian bên cạnh động viên chồng vượt qua khó khăn. Đừng vội trách anh ấy vô dụng kẻo bạn sẽ hối hận không kịp.

Đây là giai đoạn đàn ông dễ sa ngã vào vòng tay người khác nhất. Bởi khi cảm thấy cô đơn và mệt mỏi, anh ấy sẽ sẵn sàng đi tìm người khác để trút bầu tâm sự của mình. Nếu vợ không đủ tâm lý, anh ấy sẽ tìm đến những cô gái khác. Và rồi dần dần giữa họ sẽ hình thành tình cảm và bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng.

Khi rơi vào bế tắc và áp lực, đàn ông dễ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng có tiền và quyền lực

Thử lòng đàn bà lúc cơ hàn, biết rõ lòng dạ đàn ông khi giàu sang phú quý. Câu này chưa bao giờ sai, bởi khi giàu sang, đàn ông sẽ không thể chịu được những cám dỗ. Anh ấy luôn muốn thể hiện khả năng chinh phục của mình. Đàn ông có tiền là miếng mồi ngon của những cô gái. Họ sẵn sàng xâu xé và chinh phục trái tim của chồng bạn. Tiền và tình dục là hai thứ đi đôi với nhau, những cô gái trẻ tìm đến chồng bạn cũng vì vậy. Theo khảo sát, đàn ông càng thành công càng có nguy cơ ngoại tình cao.

Khi vợ mang thai

Đây là giai đoạn khiến đàn ông dễ ngoại tình nhất. Bởi anh ấy chê vợ xấu xí, thân hình không hấp dẫn như những cô nàng xinh tươi ngoài kia. Bên cạnh đó, thời gian vợ mang thai, anh ấy sẽ phải “ăn chay” trong một thời gian dài. Điều đó khiến anh ấy cảm thấy bứt rứt và khó chịu, không được thỏa mãn nhu cầu của mình.

Vợ chồng cãi vã, mâu thuẫn

Khi cãi nhau đàn ông sẽ có lý do tìm mối quan hệ ngoài luồng - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người vợ hành xử thiếu suy nghĩ khi vợ chồng cãi nhau. Họ luôn đuổi chồng đi, hoặc không cho anh ấy ngủ chung. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng mà còn là nguyên nhân để chồng sa ngã. Đôi khi những người vợ trở nên cáu gắt và nóng giận, sẵn sàng chửi mắng và phỉ báng chồng không thương tiếc. Là vợ, đừng giận quá mất khôn, đẩy chồng vào vòng tay người khác. Khi mâu thuẫn, hãy tìm cách giải quyết và tuyệt đối đừng ngủ riêng.

Chồng cảm thấy bản thân thua kém vợ

Đàn ông vốn có lòng tự trọng rất cao, anh ấy không bao giờ muốn thua kém người vợ của mình. Khi ở bên một người phụ nữ quá “cao tay”, chuyện gì cũng giỏi giang, anh ấy sẽ cảm thấy lép vế, tự ti. Đây cũng là lý do anh ấy muốn đi tìm mối quan hệ ngoài luồng khác. Ở đó anh ấy sẽ tìm lại được niềm kiêu hãnh, cũng như lòng tự trọng của mình. Vợ thông minh nên biết cách lùi về sau một bước, nhường nhịn chồng, đừng hơn thua với anh ấy về tiền bạc và công việc.

Vợ chồng sống xa nhau

Vợ chồng sống xa nhau là yếu tố khiến chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Vì lý do gì đó, vợ chồng bạn sống xa nhau trong một thời gian dài. Khi sống xa vợ, anh ấy sẽ cảm thấy khó chịu. Thời gian dễ khiến cho tình cảm vợ chồng rạn nứt và tẻ nhạt. Có câu “xa mặt cách lòng’, đàn ông vốn rất dễ thay đổi. Anh ấy sẽ tìm một mối quan hệ khác để khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng khi không có bạn kề bên.