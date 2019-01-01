Vợ khôn ngoan luôn biết cách điều khiển chồng chỉ bằng lời nói

Phụ nữ yêu 01/01/2019 05:30

Một người phụ nữ khôn ngoan luôn có cách khiến chồng tự nguyện làm theo ý mình chỉ bằng lời nói. Họ tuyệt đối không nói những lời khiến chồng càng xa cách và muốn ngoại tình.

Người phụ nữ khôn ngoan không làm hỏng các mối quan hệ của chồng

Giá trị tình bạn luôn quan trọng với cả phụ nữ và đàn ông, nhất là tình bạn nhiều năm giữ gìn và gắn bó. Và thật dại dột  nếu phụ nữ buông lời bắt chồng chọn lựa giữa tình yêu hay tình bạn. Vì dù đàn ông có chọn điều gì thì cũng đều không có lợi cho phụ nữ.

Đàn ông có có những mối quan hệ xã hội nhất định để có bước đệm hay bệ đỡ cho sự nghiệp hay đời sống tinh thần. Phụ nữ bắt chồng phải chọn tình yêu thay vì bè bạn chính là tự đẩy mình ra khỏi đời chồng. Lời nói khôn ngoan nhất với phụ nữ không phải là anh chọn gì, mà là để đàn ông tự nguyện coi trọng điều gì hơn.

Vợ khôn ngoan luôn biết cách điều khiển chồng chỉ bằng lời nói - Ảnh 1
Lời nói khôn ngoan nhất với phụ nữ không phải là anh chọn gì, mà là để đàn ông tự nguyện coi trọng điều gì hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan không phơi bày hết chuyện tình cảm cho thiên hạ biết

Người phụ nữ khôn ngoan không thích nói quá nhiều về chuyện tình cảm của mình, nhất là với bạn bè người lạ. Họ sẽ không hôm nay nói mình khổ đau cùng cực, mai lại khoe mình hạnh phúc ngập tràn. Thật ra, dù là người hiểu bạn nhất, họ cũng không thể bắt kịp hết những thăng trầm trong tình cảm của bạn. Huống hồ là khi công khai trên mạng xã hội, bạn sẽ không bao giờ được sự ủi an cảm thông nào, thay vào đó sẽ là dè bỉu khinh thường hơn, đàn ông cũng không thích.

Phụ nữ khôn ngoan luôn giữ chuyện tình cảm riêng tư nhất có thể. Càng không phô bày chính là càng khiến người khác nể trọng, nhất là đàn ông.

Phụ nữ khôn ngoan không cố thể hiện mình làm gì tốt hơn người khác

Vợ khôn ngoan luôn biết cách điều khiển chồng chỉ bằng lời nói - Ảnh 2
Khi bạn giữ đúng giá trị của mình như thế, mọi lời nói của bạn đều khiến người khác nể trọng - Ảnh minh họa: Internet

Khi nói về khả năng của bản thân có thể làm tốt hơn người khác việc gì, đó không phải là thành thật, mà là khoe khoang trong mắt người khác. Nếu bạn làm tốt hơn, điều bạn nên nói là mong muốn được giúp đỡ để người khác cũng tốt hơn. Thứ nhất, đó là khôn ngoan trong cách lấy khiêm nhường thể hiện khả năng, thứ hai là tạo mối quan hệ gắn kết hơn. Giữa người và người không chỉ có so đo tính toán, mà còn là hỗ trợ và tiếp sức. Khi bạn giữ đúng giá trị của mình như thế, mọi lời nói của bạn đều khiến người khác nể trọng.

Phụ nữ khôn ngoan không nói lời đa nghi

Một người phụ nữ khôn ngoan không thốt lời đòi hỏi chồng phải chứng minh rằng anh ta không phản bội.

Phụ nữ dại nhất chính là dùng lời nói để công kích người đàn ông đang có dấu hiệu ngoại tình. Muốn kết tội chồng, nhất định phải có bằng chứng. Và  nếu chưa thể có điều gì minh chứng rõ ràng thì dù một lời nói cũng đừng thể hiện sự đa nghi của mình. Lời nói của một người vợ khôn ngoan phải khiến chồng nể chồng sợ, hơn là chỉ thể hiện sự lo lắng không có căn cứ của bản thân. Hơn hết, khi chưa có gì, lời nói mang tính chất vu khống chồng sẽ gián tiếp khiến lòng tin đổ vỡ không đáng.

Vợ khôn ngoan luôn biết cách điều khiển chồng chỉ bằng lời nói - Ảnh 3
Phụ nữ dại nhất chính là dùng lời nói để công kích người đàn ông đang có dấu hiệu ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn biết khen để chồng làm điều mình muốn

Lời nói đàn ông muốn nghe nhất chính là lời khen. Vậy thì nếu muốn anh ấy làm gì, hãy biết khen anh ấy thật khéo và tình cảm. Khi đàn ông được cỗ vũ bằng lời khen, họ sẽ vô thức làm điều bạn muốn.

Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ kiệm lời nên nói hay phung phí lời không nên nói. Họ luôn muốn để chồng coi trọng từng lời mình nói. Mềm rắn nắn buông, một lời nói nhẹ nhàng mà có sức mạnh vẫn tốt hơn ngàn vạn câu nặng nề vô ích với đàn ông.

Tuyệt chiêu vợ khôn không bao giờ phải lo mất chồng

Tuyệt chiêu vợ khôn không bao giờ phải lo mất chồng

Vợ khôn không bao giờ lo mất chồng. Họ luôn có những tuyệt chiêu giữ mà như không,  nhưng luôn khiến chồng tự nguyện thủy chung, không bao giờ dám ngoại tình.

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