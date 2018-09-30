Viết cho đàn bà tuổi 40 để biết cách sống sao cho hạnh phúc

Phụ nữ yêu 30/09/2018 05:30

Dạo gần đây thấy nhiều chị em tìm đến các diễn đàn để tâm sự, để trải lòng về chuyện chồng ngoại tình, nhất là phụ nữ tuổi 40 khi nhan sắc đã không còn mặn nồng như xưa,... Cùng là phụ nữ tôi thấy cảm thông và muốn viết cho đàn bà tuổi 40 cùng tất cả phụ nữ để biết cách sống sao cho hạnh phúc

Ai cũng có những câu chuyện riêng của mỗi người và chắc chắn không ai là có một cuộc sống lý tưởng hoàn toàn cả. Thế nhưng nếu biết cách sống, biết vươn lên, vượt trên cả những nỗi đau thì rồi chuyện gì cũng lại về đúng quỹ đạo của nó mà thôi!

Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng “người có số sướng là khi họ biết trừu tượng những lúc không sướng để sống”. Thực sự mới nghe thì có vẻ khó hiểu nhưng nếu suy nghĩ một chút bạn sẽ thấy rằng trên đời này mọi chuyện sướng khổ do số phận chỉ là một phần còn tất cả đều do tâm mà ra. Chỉ cần bạn coi nhẹ mọi chuyện, cho những chuyện tồi tệ nhất không phải là trung tâm nữa thì mọi chuyện sẽ sớm về đúng quỹ đạo. Vấn đề của bạn là không cần quan tâm nữa, thay vào đó hãy tìm cho mình những niềm vui, những điều ý nghĩa khác trong cuộc sống. Hãy sống một cuộc sống đáng sống. Và đàn bà 40 càng cần phải có suy nghĩ này để sống thật nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Viết cho đàn bà tuổi 40
Viết cho đàn bà tuổi 40 - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chị em cứ ở nhà lo lắng xem hôm nay chồng đi đâu, gặp gỡ những ai thì chỉ làm nhan sắc xuống dốc, tinh thần mệt mỏi mà thôi. Thay vào đó hãy đứng lên, chải chuốt, soi gương thật xinh đẹp ra đường gặp gỡ bạn bè, ăn những món ngon, đến những nơi mình thích há phải tuyệt vời hơn sao!

Chẳng việc gì phải trùm chăn, bó gối khóc lóc, nhốt mình trong phòng vì những chuyện không đáng mà hãy chỉn chu, phong thái ung dung xem một bộ phim yêu thích, đọc một cuốn sách hay, nghe một bản nhạc tuyệt vời. Hãy biết trân trọng cuộc đời và tận hưởng cuộc sống đầy thú vị ở hiện tại rồi cả tương lai nữa.

Đừng thức khuya chờ đợi để da mặt xấu đi, quầng mắt thâm sì mà thay vào đó hãy ngủ sớm và ngày mai thức dậy chải chuốt, tô son, mặc thật đẹp để đón nhận một ngày đầy niềm vui, tràn ngập hạnh phúc.

Đàn bà phải biết sống sao cho hạnh phúc
Đàn bà phải biết sống sao cho hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện gì cho qua thì hãy cho qua, đừng nghĩ cách trả thù cho đau đầu mà tâm can cũng không được yên. Cũng đừng nghĩ cách đi đánh ghen hay vạch mặt nhân tình của chồng. Bởi nếu người chồng đã bội bạc thì chị em không cần gì phải níu giữ hay làm khổ bản thân. 40 tuổi cũng là lúc phụ nữ chín chắn cả suy nghĩ và hành động nên hãy đưa ra cho mình những quyết định sáng suốt để không phải chìm đắm trong nỗi đau chồng ngoại tình hay bội bạc. Thay vào đó hãy nghĩ xem làm sao để sống tốt, thoải mái với lương tâm và kiếm thật nhiều tiền.

Thay vì cứ quanh quẩn đầu óc vì những chuyện chẳng đâu vào đâu thì hãy dành sức lực dồn vào công việc, nghĩ cách kiếm ra tiền, thật nhiều tiền. Thời buổi này phụ nữ không có tiền, không làm ra tiền mới khổ chứ không có đàn ông đời vẫn tươi lắm. Mà nếu người đàn ông đó không tốt thì cũng không đáng để phụ nữ phải đau khổ bởi đơn giản sẽ có người đàn ông khác thực sự tốt với mình, biết trân trọng và yêu thương phụ nữ mới là người đàn ông đáng để chúng ta rơi nước mắt.

Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi, dù già hay trẻ vẫn xứng đáng nhận được tình yêu đích thực, vẫn sẽ có người đàn ông sẵn sàng che chở, yêu thương và bảo vệ. Thế nên tôi viết cho đàn bà tuổi 40 với mong muốn hãy vứt bỏ những gì không đáng, ngay cả người chồng bội bạc để đón nhận những điều tuyệt vời đang ở phía trước.

Đà bà 40 cần mạnh mẽ để sống để tận hưởng hạnh phúc
Đà bà 40 cần mạnh mẽ để sống để tận hưởng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ à! Hãy mạnh mẽ và tự tin để sống chứ đừng hủy hoại bản thân vì những chuyện không đáng. Dù đau đớn tột cùng đến mấy, dù không ai ở bên thì hãy cố gắng vực dậy chính mình bằng mọi cách chứ đừng dại dột tìm đến cái chết. Bởi cuộc sống còn nhiều điều đáng sống, đáng trân trọng.

Hãy lao vào công việc, làm những gì bạn thích bạn yêu. Có như thế tâm trí, đầu óc bạn chẳng còn chỗ cho những chuyện rác rưởi nữa. Hãy thật tự tin, xinh đẹp, sống có đam mê, tích cực – khi đó bạn mới là người phụ nữ “vạn người mê”.

Đàn ông ấy mà nếu như bạn càng bám chặt, càng quyến luyến, cưng chiều thì họ càng cảm thấy ngột ngạt và muốn rời xa. Thế nhưng khôn khéo một chút, nới lỏng cho họ, coi nhẹ đi và sống cho bản thân mình... chắc chắn tình thế sẽ xoay ngược lại. Lúc đó họ sẽ sợ mất bạn, trân trọng bạn hơn là những cuộc vui chớp nhoáng bên ngoài.

Hôm nay tôi viết cho đàn bà tuổi 40 nói riêng và tất cả phụ nữ nói chung những dòng này với mong muốn phụ nữ hãy cứ sống cho mình chứ đừng dại gì vùi đầu vào những nỗi đau triền miên để tự hủy hoại bản thân. Hãy sống tự tại và thanh thản nhất cho dù trong lòng có dậy sóng – đó mới là người phụ nữ hiện đại, thông minh!

Những dấu hiệu khi yêu phải người đàn ông vô tâm, phụ nữ cần nhận biết sớm để dứt khoát chia tay ngay

Những dấu hiệu khi yêu phải người đàn ông vô tâm, phụ nữ cần nhận biết sớm để dứt khoát chia tay ngay

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