Những dấu hiệu khi yêu phải người đàn ông vô tâm, phụ nữ cần nhận biết sớm để dứt khoát chia tay ngay

Đàn ông vô tâm sẽ không thèm để ý đến người yêu của mình, dù bạn có quan tâm, chăm sóc anh ta đến thế nào đi chăng nữa. Bởi với anh ta sự vô tâm đã chiếm hết tâm trí thì còn biết gì ngoài bản thân mình. Anh ấy chẳng cần quan tâm xem bạn ra sao? Bạn đang vui hay đang buồn, đang khóc hay đang cười.

Dưới đây sẽ là những dấu hiệu phụ nữ đang yêu người đàn ông vô tâm , chị em hãy cùng tham khảo để xem người đàn ông mình đang yêu có phải là người như vậy không.

Trong tình yêu, nếu muốn xây dựng, vun đắp một tình yêu bền chặt, tốt đẹp thì sự quan tâm là điều vô cùng cần thiết. Thế nhưng yêu người đàn ông vô tâm, phụ nữ không những không nhận được hạnh phúc mà còn cảm thấy hụt hẫng, đau khổ khi sự quan tâm của mình dành cho anh ấy lại khiến anh ấy khó chịu, bực bội. Với người đàn ông tệ bạc sự quan tâm của bạn đôi khi còn khiến anh ấy cảm thấy phiền toái, thậm chí còn nổi giận, quát mắng bạn.

Người đàn ông vô tâm sẽ mặc kệ bạn đi làm hay đi chơi, anh ấy sẽ chẳng để tâm đến cuộc sống của bạn như thế nào? Đàn ông vô tâm sẽ luôn tỏ ra bình thản trước mọi vấn đề của bạn, cho dù bạn đang gặp rắc rối hay vấp phải chuyện gì đó muộn phiền.

3. Đàn ông vô tâm sẽ không bao giờ muốn nhường nhịn bạn

Người đàn ông yêu thương bạn thật lòng chắc chắn sẽ nhường nhịn, che chở và mang đến hạnh phúc cho người phụ nữ mà anh ấy yêu thương. Thế nhưng với người đàn ông vô tâm, anh ấy sẽ chẳng quan tâm đến cảm xúc của bạn nên lúc nào cũng muốn hơn thua với bạn. Trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh anh ta lúc nào cũng đưa ra những lý lẽ để khẳng định mình là đúng còn bạn là sai? Anh ấy sẽ luôn tìm cách đổ lỗi cho bạn trong bất cứ chuyện gì. Bởi đàn ông vô tâm luôn coi trọng và đặt cái tôi lên hàng đầu chứ không phải là người phụ nữ anh ấy yêu.

Yêu đàn ông vô tâm phụ nữ cả đời héo mòn, đau khổ - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn ông vô tâm sẽ quên mọi ngày kỉ niệm

Đối với những cặp đôi đang yêu chắc chắn cả hai sẽ có những ngày kỉ niệm riêng. Thế nhưng người đàn ông tệ bạc sẽ chẳng bao giờ quan trọng về các ngày kỉ niệm và những dịp lễ đặc biệt khác. Bởi người đàn ông vô tâm nào có nghĩ đến cảm xúc của bạn như thế nào đâu? Anh ta không suy nghĩ xem bạn muốn gì, cần gì hay thích gì. Với một người đàn ông như thế thử hỏi phụ nữ yêu có cảm thấy hạnh phúc hay không?

5. Rất ít khi nghe điện thoại của bạn

Yêu người đàn ông vô tâm, phụ nữ sẽ nhiều lần hụt hẫng khi gọi điện thoại mà anh ấy không nghe hay nhắn tin mà không thấy anh ấy trả lời. Thậm chí gửi tin nhắn trên mạng xã hội chỉ thấy thông báo đã xem mà không có phản hồi. Với người đàn ông như vậy thực tế là anh ấy không coi trọng bạn. Không muốn biết xem bạn có đang làm sao hay bạn đang cần gì từ anh ấy. Sự thờ ơ và vô tâm từ người đàn ông như vậy có đáng để bạn dành tình cảm nữa hay không?

Phụ nữ không nên yêu người đàn ông vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi, với những người đàn ông vô tâm cho dù bạn có cố gắng vun đắp tình yêu đến đâu thì cũng không thể có được hạnh phúc. Thế nên thay vì cứ cố gắng níu giữ một tình yêu không trọn vẹn, không mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bản thân thì hãy dứt khoát chia tay để tìm kiếm một người đàn ông thực sự yêu thương bạn, xứng đáng để làm điểm tựa cuộc đời cho bạn!