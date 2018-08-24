Gửi chồng vô tâm: Chờ đến khi anh có thời gian thì em đã không còn là vợ anh nữa rồi

Đàn ông cần có trách nhiệm với gia đình của mình, đừng vô tâm quá mà khiến vợ dù từng yêu đến chết đi sống lại cũng phải đề nghị chấm dứt cuộc hôn nhân vì đã chán ngán chồng đến tận não. Dưới đây là những sai lầm thường gặp của đàn ông khiến vợ cảm thấy bế tắc và muốn buông tay, nhưng chung quy lại cũng chỉ vì họ đã không dành thời gian cho vợ mình.

Vẫn câu nói muôn thuở, việc nhà là việc chung. Chồng hay vợ đều có trách nhiệm phải xắn tay áo vào làm việc nhà cùng nhau sau giờ tan tầm. Đàn ông nếu cứ việc lý do “đấy là việc của đàn bà” hoặc “anh đi làm mệt lắm rồi, đừng bắt anh phải làm những việc vặt vãnh ấy” thì đừng trách vì sao có ngày bạn trở về nhà cơm vợ không thèm nấu, nhà vợ không thèm dọn dẹp.

Sự tôn trọng đàn ông dành cho vợ không chỉ thể hiện ở việc luôn “tương kính như tân” mà còn ở việc báo cho vợ biết mình đi đâu trước khi rời khỏi nhà, bàn bạc với vợ những kế hoạch chi tiêu hay trước khi đưa ra những quyết định quan trọng.

Nếu đàn ông cứ xem mình là vua, tự mình quyết định tất cả mọi thứ mà chẳng thèm nói với vợ thì người phụ nữ sẽ hụt hẫng, tổn thương vô cùng. Vì bị chồng xem thường, không tôn trọng nên dù có yêu, có bi lụy đến mấy thì chờ đến khi “tức nước vỡ bờ” cô ấy cũng sẽ vứt bỏ tất cả mà giải thoát mình khỏi người chồng ích kỷ, gia trưởng và vô tâm.

Phụ nữ có thể chấp nhận lấy một người đàn ông nghèo khó làm chồng nhưng sẽ chẳng bao giờ dại dột cam chịu sống bên người đàn ông không tin tưởng mình - Ảnh minh họa: Internet

Quản lý vợ quá chặt

Nếu đàn ông kết hôn xong sẽ có người chăm sóc, nuông chiều và phục vụ mình tất cả mọi thứ thì phụ nữ nào được như thế. Trách nhiệm của một người vợ khiến phụ nữ luôn bận rộn, tất bật và hầu như còn quá ít thời gian dành cho mình.

Nếu chồng biết chia sẻ, cảm thông thì anh ấy sẽ để vợ được tận hưởng những giây phút gặp gỡ bạn bè, về nhà mẹ đẻ thăm gia đình. Ngược lại, những người chồng vì ghen bóng ghen gió mà nhốt vợ trong nhà. Không cho vợ đi đâu khi không có mình theo cùng, luôn muốn vợ cắt đứt quan hệ với bạn bè để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình thì quả là đàn ông tồi. Phụ nữ có thể chấp nhận lấy một người đàn ông nghèo khó làm chồng nhưng sẽ chẳng bao giờ dại dột cam chịu sống bên người đàn ông không tin tưởng mình.

Đàn bà có chân, nếu đàn ông không dùng tình yêu để giữ thì họ tự biết ngoảnh mặt bước đi không bao giờ quay đầu lại - Ảnh minh họa: Internet

Lừa dối vợ lần thứ hai

Đàn ông ngoại tình lần đầu có thể viện lý do rằng mình nhất thời nông nổi, do cô gái kia cứ tìm mọi chiêu trò để dụ dỗ, do một phút mất tỉnh táo mà đánh mất chính mình… Vâng, các anh có thể đưa ra ty tỷ lý do để bao biện, để tránh né việc phải thừa nhận rằng mình đã sai khi ngoại tình, khi đã lừa dối vợ.

Thế nhưng, sau khi đã được cho cơ hội sửa sai, khi đã được vợ thứ tha nếu đàn ông vẫn cứ cặp bồ, vẫn lên giường với đàn bà khác mặc cho vợ đớn đau khôn cùng thì sự vô tâm ấy xứng đáng nhận được lá đơn ly hôn có sẵn chữ ký của vợ.

Bạn thấy đấy, chẳng có đàn ông nào bận đến mức không có thời gian dành cho vợ. Chỉ là, họ cứ vô tư nghĩ rằng vợ vẫn cứ ở đấy, có mất đi đâu mà sợ. Họ dành thời gian cho những mối quan hệ xã giao, cho những thú vui khác mà quên mất rằng đàn bà có chân, nếu đàn ông không dùng tình yêu để giữ thì họ tự biết ngoảnh mặt bước đi không bao giờ quay đầu lại.