Gửi chồng vô tâm: Chờ đến khi anh có thời gian thì em đã không còn là vợ anh nữa rồi

Sự tôn trọng đàn ông dành cho vợ không chỉ thể hiện ở việc luôn “tương kính như tân” mà còn ở việc báo cho vợ biết mình đi đâu trước khi rời khỏi nhà, bàn bạc với vợ những kế hoạch chi tiêu hay trước khi đưa ra những quyết định quan trọng.

Nếu đàn ông cứ xem mình là vua, tự mình quyết định tất cả mọi thứ mà chẳng thèm nói với vợ thì người phụ nữ sẽ hụt hẫng, tổn thương vô cùng. Vì bị chồng xem thường, không tôn trọng nên dù có yêu, có bi lụy đến mấy thì chờ đến khi “tức nước vỡ bờ” cô ấy cũng sẽ vứt bỏ tất cả mà giải thoát mình khỏi người chồng ích kỷ, gia trưởng và vô tâm.

Phụ nữ có thể chấp nhận lấy một người đàn ông nghèo khó làm chồng nhưng sẽ chẳng bao giờ dại dột cam chịu sống bên người đàn ông không tin tưởng mình - Ảnh minh họa: Internet

Quản lý vợ quá chặt

Nếu đàn ông kết hôn xong sẽ có người chăm sóc, nuông chiều và phục vụ mình tất cả mọi thứ thì phụ nữ nào được như thế. Trách nhiệm của một người vợ khiến phụ nữ luôn bận rộn, tất bật và hầu như còn quá ít thời gian dành cho mình.

Nếu chồng biết chia sẻ, cảm thông thì anh ấy sẽ để vợ được tận hưởng những giây phút gặp gỡ bạn bè, về nhà mẹ đẻ thăm gia đình. Ngược lại, những người chồng vì ghen bóng ghen gió mà nhốt vợ trong nhà. Không cho vợ đi đâu khi không có mình theo cùng, luôn muốn vợ cắt đứt quan hệ với bạn bè để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình thì quả là đàn ông tồi. Phụ nữ có thể chấp nhận lấy một người đàn ông nghèo khó làm chồng nhưng sẽ chẳng bao giờ dại dột cam chịu sống bên người đàn ông không tin tưởng mình.

Đàn bà có chân, nếu đàn ông không dùng tình yêu để giữ thì họ tự biết ngoảnh mặt bước đi không bao giờ quay đầu lại - Ảnh minh họa: Internet

Lừa dối vợ lần thứ hai

Đàn ông ngoại tình lần đầu có thể viện lý do rằng mình nhất thời nông nổi, do cô gái kia cứ tìm mọi chiêu trò để dụ dỗ, do một phút mất tỉnh táo mà đánh mất chính mình… Vâng, các anh có thể đưa ra ty tỷ lý do để bao biện, để tránh né việc phải thừa nhận rằng mình đã sai khi ngoại tình, khi đã lừa dối vợ.

Thế nhưng, sau khi đã được cho cơ hội sửa sai, khi đã được vợ thứ tha nếu đàn ông vẫn cứ cặp bồ, vẫn lên giường với đàn bà khác mặc cho vợ đớn đau khôn cùng thì sự vô tâm ấy xứng đáng nhận được lá đơn ly hôn có sẵn chữ ký của vợ.

Bạn thấy đấy, chẳng có đàn ông nào bận đến mức không có thời gian dành cho vợ. Chỉ là, họ cứ vô tư nghĩ rằng vợ vẫn cứ ở đấy, có mất đi đâu mà sợ. Họ dành thời gian cho những mối quan hệ xã giao, cho những thú vui khác mà quên mất rằng đàn bà có chân, nếu đàn ông không dùng tình yêu để giữ thì họ tự biết ngoảnh mặt bước đi không bao giờ quay đầu lại.