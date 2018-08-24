Gửi chồng vô tâm: Chờ đến khi anh có thời gian thì em đã không còn là vợ anh nữa rồi

Phụ nữ yêu 24/08/2018 16:34

Đàn ông cứ vô tâm đừng trách vì sao vợ dù từng yêu thiết tha, nồng ấm đến mấy cũng có ngày chán chồng quá mà buông tay, rời khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh.

Đàn ông cần có trách nhiệm với gia đình của mình, đừng vô tâm quá mà khiến vợ dù từng yêu đến chết đi sống lại cũng phải đề nghị chấm dứt cuộc hôn nhân vì đã chán ngán chồng đến tận não. Dưới đây là những sai lầm thường gặp của đàn ông khiến vợ cảm thấy bế tắc và muốn buông tay, nhưng chung quy lại cũng chỉ vì họ đã không dành thời gian cho vợ mình.

Gửi chồng vô tâm: Chờ đến khi anh có thời gian thì em đã không còn là vợ anh nữa rồi - Ảnh 1
Chồng hay vợ đều có trách nhiệm phải xắn tay áo vào làm việc nhà cùng nhau sau giờ tan tầm - Ảnh minh họa: Internet

Đùn đẩy hết việc nhà cho vợ

Vẫn câu nói muôn thuở, việc nhà là việc chung. Chồng hay vợ đều có trách nhiệm phải xắn tay áo vào làm việc nhà cùng nhau sau giờ tan tầm. Đàn ông nếu cứ việc lý do “đấy là việc của đàn bà” hoặc “anh đi làm mệt lắm rồi, đừng bắt anh phải làm những việc vặt vãnh ấy” thì đừng trách vì sao có ngày bạn trở về nhà cơm vợ không thèm nấu, nhà vợ không thèm dọn dẹp.

Gửi chồng vô tâm: Chờ đến khi anh có thời gian thì em đã không còn là vợ anh nữa rồi - Ảnh 2
Nếu đàn ông cứ xem mình là vua, tự mình quyết định tất cả mọi thứ mà chẳng thèm nói với vợ thì người phụ nữ sẽ hụt hẫng, tổn thương vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Không tôn trọng vợ

Sự tôn trọng đàn ông dành cho vợ không chỉ thể hiện ở việc luôn “tương kính như tân” mà còn ở việc báo cho vợ biết mình đi đâu trước khi rời khỏi nhà, bàn bạc với vợ những kế hoạch chi tiêu hay trước khi đưa ra những quyết định quan trọng.

Nếu đàn ông cứ xem mình là vua, tự mình quyết định tất cả mọi thứ mà chẳng thèm nói với vợ thì người phụ nữ sẽ hụt hẫng, tổn thương vô cùng. Vì bị chồng xem thường, không tôn trọng nên dù có yêu, có bi lụy đến mấy thì chờ đến khi “tức nước vỡ bờ” cô ấy cũng sẽ vứt bỏ tất cả mà giải thoát mình khỏi người chồng ích kỷ, gia trưởng và vô tâm.

Gửi chồng vô tâm: Chờ đến khi anh có thời gian thì em đã không còn là vợ anh nữa rồi - Ảnh 3
Phụ nữ có thể chấp nhận lấy một người đàn ông nghèo khó làm chồng nhưng sẽ chẳng bao giờ dại dột cam chịu sống bên người đàn ông không tin tưởng mình - Ảnh minh họa: Internet

Quản lý vợ quá chặt

Nếu đàn ông kết hôn xong sẽ có người chăm sóc, nuông chiều và phục vụ mình tất cả mọi thứ thì phụ nữ nào được như thế. Trách nhiệm của một người vợ khiến phụ nữ luôn bận rộn, tất bật và hầu như còn quá ít thời gian dành cho mình.

Nếu chồng biết chia sẻ, cảm thông thì anh ấy sẽ để vợ được tận hưởng những giây phút gặp gỡ bạn bè, về nhà mẹ đẻ thăm gia đình. Ngược lại, những người chồng vì ghen bóng ghen gió mà nhốt vợ trong nhà. Không cho vợ đi đâu khi không có mình theo cùng, luôn muốn vợ cắt đứt quan hệ với bạn bè để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình thì quả là đàn ông tồi. Phụ nữ có thể chấp nhận lấy một người đàn ông nghèo khó làm chồng nhưng sẽ chẳng bao giờ dại dột cam chịu sống bên người đàn ông không tin tưởng mình.

Gửi chồng vô tâm: Chờ đến khi anh có thời gian thì em đã không còn là vợ anh nữa rồi - Ảnh 4
Đàn bà có chân, nếu đàn ông không dùng tình yêu để giữ thì họ tự biết ngoảnh mặt bước đi không bao giờ quay đầu lại - Ảnh minh họa: Internet

Lừa dối vợ lần thứ hai

Đàn ông ngoại tình lần đầu có thể viện lý do rằng mình nhất  thời nông nổi, do cô gái kia cứ tìm mọi chiêu trò để dụ dỗ, do một phút mất tỉnh táo mà đánh mất chính mình… Vâng, các anh có thể đưa ra ty tỷ lý do để bao biện, để tránh né việc phải thừa nhận rằng mình đã sai khi ngoại tình, khi đã lừa dối vợ.

Thế nhưng, sau khi đã được cho cơ hội sửa sai, khi đã được vợ thứ tha nếu đàn ông vẫn cứ cặp bồ, vẫn lên giường với đàn bà khác mặc cho vợ đớn đau khôn cùng thì sự vô tâm ấy xứng đáng nhận được lá đơn ly hôn có sẵn chữ ký của vợ.

Bạn thấy đấy, chẳng có đàn ông nào bận đến mức không có thời gian dành cho vợ. Chỉ là, họ cứ vô tư nghĩ rằng vợ vẫn cứ ở đấy, có mất đi đâu mà sợ. Họ dành thời gian cho những mối quan hệ xã giao, cho những thú vui khác mà quên mất rằng đàn bà có chân, nếu đàn ông không dùng tình yêu để giữ thì họ tự biết ngoảnh mặt bước đi không bao giờ quay đầu lại.

 

Đàn bà vô tâm: Được nhiều hơn mất!

Đàn bà vô tâm: Được nhiều hơn mất!

Đã bao giờ chị em nghĩ rằng, cuộc đời của bạn sẽ ra sao nếu bỏ ngoài tai những gì người khác nghĩ về mình?

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà chán chồng chồng vô tâm đàn bà khôn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 18 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 48 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 19 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này