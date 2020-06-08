Với người đàn bà khôn ngoan, kiếm tiền là một loại cố gắng cực thân nhưng an lòng. Phụ nữ ra ngoài kiếm tiền cũng bôn ba như đàn ông. Huống hồ, phụ nữ ngoài đi làm còn phải chăm lo cho gia đình. Nhưng thứ phụ nữ có được chính là tự do tài chính, là có tiền mua thứ mình thích, để phòng thân khi bất trắc. Trong đời phụ nữ, có tiền không bao giờ là thừa, kiếm tiền không bao giờ là đủ.

Người phụ nữ khôn ngoan có 4 việc phải kiên trì. Dù là ai, sống trong vất vả hay sung sướng, họ vẫn mỗi ngày làm những việc này không ngừng nghỉ.

Phụ nữ hôm nay cũng mạnh mẽ như đàn ông, có sự nghiệp, công việc ổn định. Nhiều người vì nghĩ cho gia đình mà lùi vài bước trong sự nghiệp để dành thời gian cho gia đình. Đó là sự hy sinh họ cam tâm tình nguyện vì chồng con.

Bi kịch lớn nhất trong đời của phụ nữ chính là tình yêu chết đi, đàn ông đi mất, còn bản thân thì chẳng có lấy một khoản tiền để thấy an toàn. Một người đàn bà thông minh sống không thực dụng vì tiền mà bất chấp, nhưng nhất định không thể sống với đồng tiền người khác kiếm. Phụ nữ có tiền thì dù cô đơn cũng rực rỡ. Phụ nữ có tiền thì cuộc đời cũng không còn quá khắc nghiệt.

Nhưng chỉ có phụ nữ dại mới bỏ sự nghiệp vì một câu “Để anh nuôi” của đàn ông. Công việc là một phần không nên thiếu của phụ nữ ngày nay. Có việc làm, phụ nữ sẽ không ngừng phát triển bản thân, có địa vị và tiền tài. Có sự nghiệp, phụ nữ cũng có tiếng nói trong gia đình hơn.

Một người đàn bà thông minh, 40% hạnh phúc của họ là đến từ công việc. Họ lấy sự nghiệp làm một chân để chống đỡ họ trong cuộc sống. Họ tìm niềm vui, thử thách, động lực từ công việc. Công việc không như ý, họ sẽ về nhà để tìm thư giãn bên chồng con. Công việc mỹ mãn, họ sẽ đem năng lượng về cho gia đình. Kiểu phụ nữ hiện đại như thế sẽ có tư duy mở rộng, cũng không sợ có ngày hôn nhân gặp trục trặc.

Chăm sóc con cái, cha mẹ

Phụ nữ càng trưởng thành sẽ càng hiểu ý nghĩa của hai từ tình thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ càng trưởng thành sẽ càng hiểu ý nghĩa của hai từ tình thân. Phụ nữ ở đời không nợ ai ngoài cha mẹ ruột, không cần gì nhiều hơn con cái. Chăm sóc cha mẹ, nuôi dưỡng con cái là hai việc phụ nữ thông minh luôn ưu tiên.

Gia đình chồng có thể tốt đẹp cũng không thể quên cha mẹ ruột đã mất đi một cô con gái ở bên. Chồng có thể không tốt như mong đợi, nhưng con cái mới là điều quan trọng nhất. Yêu thương gia đình chồng là vì cái nghĩa với chồng. Quý trọng cha mẹ ruột là vì cái nghĩa của riêng mình. Chồng có thể mất, hôn nhân có thể đổ vỡ nhưng con cái thì phải của riêng mình.

Giữ gìn vóc dáng, nhan sắc

Với phụ nữ tuổi nào thì nhan sắc, vóc dáng cũng đều quan trọng. Vì phụ nữ tuổi nào cũng có người rực rỡ, cũng đầy người biết bảo quản dung mạo, yêu quý bản thân. Phụ nữ đừng nghĩ bản thân không còn trẻ mà mặc kệ ngoại hình. Càng lớn tuổi, phụ nữ càng có một nét đẹp riêng. Dáng vẻ kiều diễm không chỉ cho phụ nữ tự tin, mà còn giúp bản thân sống hạnh phúc hơn. Phụ nữ làm đẹp đều mất công tốn thời gian, nhưng làm đẹp cũng là cách để tìm niềm vui.

Và một người phụ nữ khôn ngoan thì không bao giờ ngừng làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Hơn hết, đàn bà đẹp thì không bao giờ thiệt. Nhan sắc không cho đàn bà ưu tiên tuyệt đối, nhưng đàn bà đẹp thì ắt có quà. Không phải đàn bà đẹp thì có quyền kiêu ngạo, mà là đàn bà đẹp mới có quyền tự hào khi biết quý trọng chính mình. Và một người phụ nữ khôn ngoan thì không bao giờ ngừng làm đẹp.