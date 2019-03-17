Vì 7 nỗi sợ này, đàn ông không dám ly hôn vợ để đến với nhân tình

Phụ nữ yêu 17/03/2019 05:30

Thông thường, đàn ông rất dễ ngoại tình nhưng lại khó ly hôn. Đàn ông thường sợ những điều này mà không dám bỏ gia đình để đến với nhân tình.

Sợ con cái thương tổn

Nhiều đàn ông thật sự yêu con của mình hơn mọi thứ họ có. Và nếu họ chọn ly hôn thì có nghĩa là họ ít có cơ hội bên con hơn. Thậm chí, đàn ông còn sợ nếu con biết họ ngoại tình, lừa dối vợ thì chúng không còn tôn trọng cha nữa. Họ sợ đánh mất tư cách làm cha với con mình. Con cái là điều quý giá nhất đàn ông ngoại tình không bao giờ muốn đánh đổi. Bởi vậy, khi bị phát hiện ngoại tình, không ít đàn ông chọn bỏ nhân tình hơn là bỏ con cái.

Sợ liên quan đến pháp luật

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Ly hôn không chỉ là chuyện kết thúc tình cảm giữa hai người, mà còn liên quan đến gia đình hai bên, pháp lý, phân chia tài sản, quyền nuôi con - Ảnh minh họa: Internet

Với nhiều đàn ông ngoại tình, họ có suy nghĩ là tại sao phải để gia đình ly tán trong khi bản thân họ hoàn toàn không muốn như thế. Vì rõ ràng, họ có thể vui vẻ bên nhân tình, nhưng vẫn có thể làm tròn trách nhiệm một người chồng người cha. Và nếu có được cả hai thì đàn ông cần gì phải ly hôn với vợ? Ly hôn không chỉ là chuyện kết thúc tình cảm giữa hai người, mà còn liên quan đến gia đình hai bên, pháp lý, phân chia tài sản, quyền nuôi con. Nhiều đàn ông thường ngại ly hôn vì những điều đó, nên có thế nào họ vẫn không chia tay vợ.

Sợ người thân đau buồn

Có những người đàn ông ngoại tình nhưng không bao giờ muốn người thân chịu đau buồn khi họ ly hôn. Họ chỉ chọn nhân tình để có giây phút vui vẻ nhất định, và không bao giờ có ý định bỏ vợ để theo nhân tình.

Đàn ông đương nhiên hiểu rằng hôn nhân sẽ nhiều tổn thương khi một trong hai không còn chung thủy. Nhưng họ cũng biết rằng ly hôn sẽ càng tệ hơn, về cả mặt tiền bạc và tinh thần. Hơn hết, với những người đàn ông này, con cái, cha mẹ và gia đình là điều họ không muốn đánh mất, hay khiến ai phải khổ đau vì họ.

Sợ mất tiền

Vì 7 nỗi sợ này, đàn ông không dám ly hôn vợ để đến với nhân tình - Ảnh 2
Không ít đàn ông không muốn ly hôn vì không muốn mất tiền - Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn luôn ảnh hưởng đến tiền bạc, tài sản của người trong cuộc. Khi phải chia cho cả vợ chồng, thì đàn ông xem như mất một nửa những gì họ từng sở hữu. Và tất nhiên, không ít đàn ông không muốn ly hôn vì không muốn mất tiền.

Sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp

Khi một người đàn ông có sự nghiệp, địa vị càng cao thì dù có chán vợ, yêu nhân tình đến thế nào thì họ vẫn thấy rõ sự mất mát của bản thân khi chọn ly dị. Ly hôn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ, con cái, cả công việc hằng ngày của họ. Và không chỉ phụ nữ nhận nhiều ánh mắt khắt khe sau ly hôn, đàn ông cũng chịu không ít điều tiếng.

Sợ dư luận

Đàn ông sẽ còn lại gì khi bị xem là một gã chồng bỏ vợ để chạy theo nhân tình? Đàn ông thật sự sợ điều này, như sợ đánh mất sĩ diện, tự trọng trong mắt người khác. Và đa phần đàn ông không bao giờ chịu bỏ vợ vì ngoại tình để che lấp đi sai phạm đáng chỉ trích này của mình.

Vì 7 nỗi sợ này, đàn ông không dám ly hôn vợ để đến với nhân tình - Ảnh 3
Đàn ông không bao giờ chịu bỏ vợ vì ngoại tình để che lấp đi sai phạm đáng chỉ trích này của mình - Ảnh minh họa: Internet - 

Chất lượng cuộc sống giảm đi đáng kể

Đàn ông đủ thông minh để hiểu bồ chưa chắc chăm sóc cho họ tốt hơn vợ. Bồ cũng chưa chắc lo nhà cửa gọn gàng được như vợ. Và bồ cũng có thể không thể bên họ khi họ có lúc sa cơ thất thế. Vì tất cả những điều đó chỉ có vợ là người có thể tình nguyện làm vì họ. Đàn ông không ngu dại đánh mất vợ vì bồ cũng bởi lý do này.

Đàn ông ngoại tình rồi mới biết sẽ không ai tốt với họ như vợ đã từng

Đàn ông ngoại tình rồi mới biết sẽ không ai tốt với họ như vợ đã từng

Đàn bà một khi bị phản bội và quyết định ra đi sẽ biết hóa ra vẫn còn nhiều đàn ông tốt hơn chồng mình, hóa ra bản thân xứng đáng được một hạnh phúc vẹn toàn hơn. Còn đàn ông ngoại tình rồi mới hay ngoài kia mới mẻ thì nhiều, những điều lấp lánh cũng không thiếu, nhưng sẽ không một ai tốt với họ như vợ đã từng…

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