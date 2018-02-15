Tuyệt chiêu để vợ chồng vẫn yêu nhau say đắm dù cưới 10 năm hay 20 năm

Phụ nữ yêu 15/02/2018 15:08

Ai cũng sợ sau khi cưới càng lâu thì tình cảm vợ chồng càng đi xuống, và thực tế đã chứng minh nhiều cặp vợ chồng ly hôn cũng vì không còn tìm thấy tiếng nói chung và những xúc cảm khi gần nhau.

Chính vì thế, vợ chồng nào cũng cần hâm nóng tình cảm mỗi ngày bằng những tuyệt chiêu mà dù đàn ông hay phụ nữ đều phải xem.

Luôn biết chăm sóc bản thân

Dù là nam hay nữ, đã bao nhiêu tuổi thì việc chăm sóc bản thân là điều vô cùng quan trọng, vì chỉ khi bạn yêu bản thân mình thì người khác mới yêu bạn được. Và một khi luôn nỗ lực hoàn thiện mình mỗi ngày kể cả về ngoại hình hay tính cách, tâm hồn thì bạn mới được trân trọng.

Mỗi ngày bạn đều cho bạn đời thấy được điểm mạnh của mình, những mặt tốt của mình thì không có lý do gì mà người đó có thể chán bạn.

Tuyệt chiêu để vợ chồng vẫn yêu nhau say đắm dù cưới 10 năm hay 20 năm - Ảnh 1

Nhưng lời nói ngọt ngào thì dễ làm lụi tim - Ảnh Internet

Hãy nói những lời yêu thương thường xuyên

Nhiều người nghĩ rằng những lời nói như “anh yêu em” là rất sến súa và sau khi cưới thì không cần thiết phải thổ lộ trực tiếp như thế nữa. Nhưng lời nói ngọt ngào thì dễ làm lụi tim, không ai lại không muốn nghe những lời như vậy, vì thế dù có đã là vợ chồng hay đã có mấy mặt con rồi, khi cần thiết, mỗi người vẫn cần thể hiện cảm xúc bên trong cho đối phương biết.

Những lời nói tưởng chừng đơn giản, nhỏ nhoi đó đôi khi lại làm ấm nóng trái tim của người bạn đời và khiến họ cảm giác tình yêu mãnh liệt hơn.

Dù bận đến mấy cũng đặt gia đình lên trên hết

Bạn bè hay xã hội chỉ là nơi ta xã giao, gia đình mới là điều cuối cùng ta cần, gia đình là nơi mỗi người trở về sau những ngày làm việc mệt mỏi và tuyệt vời hơn khi nơi đó có người bạn đời, những người con đáng yêu, ngoan ngoãn chờ ta. Họ mới là những người sẽ đi cùng ta đến suốt cuộc đời.

Chính vì thế dù có bận rộn kiếm tiền đến mấy, hãy luôn nhớ về nhà sum vầy cùng nhau ăn cơm, trò truyện. Mỗi bữa cơm sẽ càng gắn kết thêm tình yêu thương của những thành viên trong gia đình.

Tuyệt chiêu để vợ chồng vẫn yêu nhau say đắm dù cưới 10 năm hay 20 năm - Ảnh 2

Dù là vợ chồng thì mỗi người vẫn có 1 không gian riêng của mình - Ảnh Internet

Tôn trọng lẫn nhau

Dù là vợ chồng thì mỗi người vẫn có 1 không gian riêng của mình, đó là điều cần thiết. Chỉ cần đối phương không làm điều gì sai trái hoặc gây hại tới gia đình thì hãy tôn trọng không gian riêng của họ. Không phải cứ buộc vào nhau 24/24 thì tình cảm sẽ gắn bó, mà là khi bạn biết nới tay ra cho cả 2 đều thoải mái, tự khắc cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Và khi cảm xúc tự tại, thoải mái thì người ta thường có xu hướng vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Dù cho sống với nhau gần hết cuộc đời, vẫn có những bí mật mà người ta muốn giấu kín cho riêng mình biết. Mỗi người cần ý thức được sự tôn trọng và yêu thương nhau, có như thế gia đình mới luôn được đầm ấm.

Bao dung với nhau

Chỉ vì một lỗi nhỏ mà bắt bẻ cằn nhằn đối phương, đó đương nhiên không phải là 1 người bạn đời lý tưởng. Một người chồng/ vợ tốt là người phải biết khoan dung với những sai lầm nhỏ nhặt của người kia, dù có 1 ngàn lý do để chia tay nhưng chỉ cần 1 lý do để ở lại, vẫn cần phải suy nghĩ thật kỹ càng.

Đương nhiên bao dung không có nghĩa là mù quáng, bao dung là sự cao thượng đối với người mình yêu thương. Và có như thế, vợ chồng mới có thể cùng nhau đi đến đầu bạc răng long.

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