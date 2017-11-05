Trưởng thành nơi đàn bà được đong đếm từ những lần thương đau...

Quan trọng không phải ta đã đau lòng, đã mất mát thế nào, mà là cuối cùng ta đã có thể đứng dậy, đã vươn vai kiêu hãnh làm lại từ đầu mặc quá khứ...

Tôi biết phụ nữ vốn rất yếu đuối nên trước những khó khăn trong cuộc sống thường cảm thấy mệt mỏi, muốn buông bỏ. Thế nhưng phụ nữ à hãy biết lấy thất bại là điểm tựa, là động lực để đứng vững trên đôi chân của mình. Bởi cuộc đời là do mình quyết định và điều hướng, đừng để sự yếu đuối đánh gục để rồi sau này phản ân hận hay giá như. Phụ nữ khó có ai bước trên con đường sự nghiệp vinh quang mà không phải đôi lần vấp ngã. Thế nhưng bằng ý chí, nghị lực và sự quyết tâm mà phụ nữ tiếp tục đứng lên từ nơi đã ngã khụy ấy để đúc kết kinh nghiệm, học hỏi thêm kỹ năng, rèn luyện thêm bản lĩnh và khởi tô thêm ý chí. Chắc chắn nếu làm được điều này thì con đường thành công sẽ đến với bạn. Vấn đề là thời gian cộng thêm sự tôi luyện ý chí mà thôi.

Từ khi còn là một cô gái trẻ cho đến khi trưởng thành tôi cũng đã trải qua vài ba cuộc tình, có những cuộc tình thoáng qua nhưng cũng không ít những mối tình sâu đậm khiến tôi đau và nhớ lâu. Mọi thứ trong quá khứ rồi sẽ qua đi, để lại cho tôi những xúc cảm sâu sắc và một sự am hiểu đàn ông hơn. Thời gian và sự đổ vỡ trong những cuộc tình giúp tôi trưởng thành, hiểu đàn ông muốn gì, cần gì ở người phụ nữ. Để đến khi đủ độ lớn, tôi biết rằng mình cần một người đàn ông hiểu mình, hiểu đời, biết chia sẻ và cảm thông thế là đủ. Nhưng hãy nhớ rằng đàn ông yêu bạn sẽ không chỉ hứa suông trống rỗng mà họ sẽ dành hành động để chứng tỏ điều ấy.

Ai rồi cũng từng tổn thương một vài lần trong đời, đau ít hay đau nhiều đều là phải đương đầu hết thảy. Chẳng có ai vì tổn thương mà không sống nổi, cũng không có ai vì thiếu một người mà chết đi. Quan trọng không phải ta đã đau lòng, đã mất mát thế nào, mà là cuối cùng ta đã có thể đứng dậy, đã vươn vai kiêu hãnh làm lại từ đầu mặc quá khứ. Sẽ đến lúc có thể nhìn lại mọi điều bằng ánh mắt bình thản và dửng dưng, bạn sẽ thấy mình từng kiên cường và bản lĩnh nhường nào. Đàn bà rồi sẽ học cách lớn lên từ những vấp váp. Đàn bà, tổn thương nhiều chính là để học cách kiêu hãnh hơn với đời. Trưởng thành nơi đàn bà được đong đến từ đau thương. Đàn bà càng đi qua bất hạnh, càng mạnh mẽ đến kiên cường. Muốn hạnh phúc, chính là phải trải qua vấp váp như thế. Nhưng sẽ chẳng hề gì nếu như bạn đặt mục tiêu phấn đấu cho mình và mong muốn chinh phục điều ấy. Hãy nhớ rằng mỗi khó khăn thử thách sẽ là một lần chúng ta được rèn luyện bản lĩnh, thể hiện bản thân, tôi luyện khả năng. Không có gì thú vị bằng việc bạn từng bước chinh phục những thách thức cuộc đời bằng ý chí và nghị lực của chính mình. Để đến khi gối đã mỏi, chân đã khụy bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc vì đã sống hoài, sống phí những năm tháng tuổi trẻ. Thế nên phụ nữ muốn sống tốt, muốn trưởng thành và thành công hơn thì hãy đứng lên từ thất bại. Từ thất bại để trở thành người bản lĩnh và vươn tới tương lai tốt đẹp.

Đợi chờ chồng người, vô vọng bi ai nhường nào… Một người là vợ mà vẫn phải chờ chồng mình yêu trọn vẹn. Một kẻ lại mặc tháng năm mà bình thản đợi chồng người. Ai vô vọng hơn ai, ai bi thương hơn ai, liệu anh có muốn đợi để xem đến cùng?

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