Cuộc ngoại tình của đàn ông chỉ thật sự bắt đầu khi họ lên giường với một người phụ nữ khác. Trước đó, dù có cảm tình, thân thiết với người khác giới thế nào họ cũng không cho rằng đó là hành vi phản bội vợ. Và quá trình từ khi có tình cảm đến lúc tiếp xúc cơ thể với nhân tình, đàn ông vẫn có những lúc đắn đo, chần chừ. Đàn ông càng tử tế thì sẽ càng có khoảng thời gian này kéo dài.

Không ít người đàn ông ngoại tình thừa nhận rằng có nhiều lúc họ thật sự thấy có lỗi với vợ, ngay cả khi ở bên nhân tình hay lúc về nhà. Ví dụ như, khi thấy nhân tình làm hành động gì đó tương tự như vợ, họ vẫn nhớ tới vợ. Hoặc nếu nhân tình đòi hỏi điều gì, họ vẫn có chút suy nghĩ có nên cho vợ thứ đó không để giảm cảm giác tội lỗi.

Nhưng hầu hết đàn ông phản bội đều có phút gây nào đó nghĩ về vợ trước khi lên giường với người phụ nữ khác. Thậm chí, nếu là người chồng tốt thì họ còn bị dằn vặt khá nhiều. Dù họ vẫn biết mình làm sai, vẫn nghĩ đến tương lai mọi chuyện đổ vỡ nhưng không kiềm được cảm giác ham muốn trước cám dỗ. Không phải người đàn ông nào ngoại tình cũng quên sạch sẽ về gia đình, chỉ là cảm giác day dứt, trách nhiệm với vợ con không đủ lớn để họ dừng lại.

Họ muốn cho vợ nhiều thứ hơn như một cách âm thầm bù đắp cho hành động vụng trộm bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, đàn ông khi ngoại tình về nhà thường mua quà hay đối xử tốt với vợ hơn. Vì dù có thay lòng, có bồ bên ngoài thì họ vẫn không phủ nhận những hy sinh của vợ, vẫn muốn giữ lấy gia đình. Họ muốn cho vợ nhiều thứ hơn như một cách âm thầm bù đắp cho hành động vụng trộm bên ngoài.

Khi có nguy cơ bị phát hiện

Đây là lúc đàn ông ngoại tình nghĩ nhiều nhất về vợ và gia đình, kèm theo đó là cảm giác lo lắng cực độ. Thông thường, đây là thời khắc cực hình nhất với đàn ông. Nếu mọi chuyện vỡ lở, người họ sợ đối mặt nhất là vợ, tiếp sau đó là gia đình và những người xung quanh. Vì vợ là người bị họ trực tiếp lừa dối và tổn thương, vợ còn là mẹ của con họ, là người bạn đời phải giữ lại để có gia đình đủ đầy.

Trong lúc này, đàn ông phản bội thường có một suy nghĩ sai lầm về vợ, chính là họ nghĩ vợ chắc chắn sẽ tha thứ cho họ, không thể bỏ họ được. Nhưng kỳ thực, phụ nữ hôm nay luôn có thể bỏ chồng ngoại tình chỉ cần họ muốn. Đàn ông sai lầm khi nghĩ rằng chỉ có họ mới được quyền chọn rời bỏ gia đình, trong khi phụ nữ ngày nay cũng đã cho mình quyền chọn ở lại hay không với người chồng phản bội.

Một người đàn ông từ khi bên nhân tình luôn có suy nghĩ sợ vợ phát hiện, thấy có lỗi với vợ, chỉ muốn tìm mọi cách để lừa dối vợ thì tình yêu của anh ta còn lại được bao nhiêu? - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người vợ khi phát hiện chồng phản bội thường có câu hỏi, liệu chồng có còn yêu mình? Vậy thử nghĩ xem, một người đàn ông từ khi bên nhân tình luôn có suy nghĩ sợ vợ phát hiện, thấy có lỗi với vợ, chỉ muốn tìm mọi cách để lừa dối vợ thì tình yêu của anh ta còn lại được bao nhiêu? Sự thật chính là trái tim của đàn ông ngoại tình đã chẳng còn bao nhiêu cho vợ. Còn việc anh ta có muốn trở về hay không lại là suy nghĩ về trách nhiệm, tự trọng của riêng anh ta. Phụ nữ có chồng ngoại tình dù đau lòng mấy cũng hãy nhìn thấu điều này ở đàn ông.