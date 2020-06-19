Phụ nữ muốn không thua trong cuộc chiến bảo vệ hạnh phúc của gia đình thì cứ nắm chắc 3 yếu điểm này của đàn ông ngoại tình .

Không phải cuộc hôn nhân nào khi xuất hiện sự phản bội đều kết thúc bằng ly hôn. Vợ chồng còn rất nhiều sự ràng buộc, và một người vợ khôn ngoan thì không để chồng và nhân tình nắm thóp.

Ở chỗ làm, đàn ông phản bội vẫn nỗ lực thể hiện mình là người có đạo đức tốt. Khi về nhà, anh ta vẫn làm tròn nhiệm vụ người cha, người chồng. Với đàn ông, ngoại tình là chuyện riêng tư, và bằng bất cứ giá nào họ cũng phải giữ hình ảnh bản thân đẹp đẽ nhất trong mắt người xung quanh. Và nếu đường cùng lắm mà bị phát hiện thì họ cố gắng chỉ để vợ biết.

Phụ nữ bị chồng phản bội thường có chung tâm lý oán hận, khinh bỉ người đàn ông ngủ cùng giường bấy lâu. Và tâm lý chung của đàn ông khi ngoại tình là dù bản thân sai rành rành nhưng vẫn khăng khăng bảo vệ sĩ diện.

Với đàn ông, bị mất sĩ diện, tự trọng là tổn thất cực kì lớn. Nhưng nếu chuyện ngoại tình của đàn ông bị vỡ lở ra ngoài thì cả gia đình và chủ yếu là vợ con là người chịu tổn thương nhiều nhất. Một người vợ thông minh sẽ có cách giữ bí mật chuyện vụng trộm của chồng, nhưng cũng khéo léo “đánh” vào suy nghĩ mất thể diện của chồng.

Con cái

Ai cũng hay nghĩ rằng phụ nữ sẽ nặng tình cảm với con cái hơn đàn ông. Nhưng thực tế, đàn ông yêu con khác phụ nữ, dù không nói ra nhưng con cái là điều ưu ái nhất trong lòng họ. Đàn ông có thể phản bội, tổn thương vợ, nhưng con cái là điều họ luôn muốn bảo vệ, cân nhắc nhiều nhất khi có bất kì quyết định nào.

Họ muốn giữ hình tượng người cha nghiêm chỉnh có trách nhiệm trong lòng con - Ảnh minh họa: Internet

Và đa số đàn ông ngoại tình đều mong rằng con của họ sẽ không biết việc vụng trộm của cha. Họ muốn giữ hình tượng người cha nghiêm chỉnh có trách nhiệm trong lòng con. Họ muốn con tôn trọng và mong muốn trở thành người như họ.

Người vợ thông minh sẽ không dùng con cái làm vũ khí để chống lại chồng, nhưng biết khôn khéo để chồng quay đầu lại nhìn thấy con. Họ không lôi con vào để trả đũa chồng, nhưng sẽ khơi gợi tình cảm cha con sâu sắc trong lòng đàn ông. Họ khéo léo để chồng dành nhiều thời gian bên con, bồi đắp tình cảm cha con. Bên cạnh đó, họ cũng không để con biết chuyện cha ngoại tình, gây tổn thương tâm lý của con nhỏ.

Giữa vợ và chồng có nhiều thứ dễ mất đi, nhưng con cái là gắn kết cả đời không thể thay đổi. Người thứ ba có thể giành lấy tình cảm của đàn ông, nhưng không thể giành được con cái của bạn. Tình cảm của đàn ông dành cho vợ có thể nguội lạnh nhưng với con cái thì không.

Kinh tế

Tiền vừa là sĩ diện của đàn ông vừa là công cụ đàn ông dùng trực tiếp nhất khi ngoại tình. Đàn ông cần tiền để vừa lấy lòng bồ, vừa làm tròn nhiệm vụ với vợ con.

Cách giữ đàn ông không dám sa đọa nữa chính là giữ túi tiền của anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Khi một người đàn ông ngoại tình rỗng túi, anh ta sẽ không còn vỏ bọc bên ngoài lấp lánh trong mắt nhân tình. Sự hấp dẫn của anh ta với nhân tình cũng sẽ mờ nhạt đi. Thậm chí, nhiều ả nhân tình khi biết đàn ông nhẵn túi sẽ nhanh chóng rời đi.

Sự thật chính là đàn ông muốn ngoại tình thì phải có nhiều tiền. Cách giữ đàn ông không dám sa đọa nữa chính là giữ túi tiền của anh ta. Hành động đó không chỉ “đánh” vào nhu cầu xài tiền để thể hiện bản thân của đàn ông mà còn buộc anh ta không có cách nào giữ được nhân tình.

Dù vậy, người vợ thông minh sẽ không quá siết chặt tài chính của chồng. Thay vào đó, hãy chứng minh khả năng xử lý tài chính khôn khéo mà chồng không thể phản đối. Hơn hết, phụ nữ biết nắm tài chính trong gia đình thì đàn ông sẽ không ngu dại bỏ vợ để trở nên trắng tay.

Phụ nữ một khi đã bước đến bước đường bị phản bội đớn đau, thì nhất định phải giữ cái đầu “lạnh”. Vì chỉ có bạn mới có thể cứu lấy chính mình và con cái.