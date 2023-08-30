Top 4 cách dạo đầu khiến đàn ông 'phát điên', nàng áp dụng thường xuyên khiến chàng u mê không lối thoát

Phụ nữ yêu 30/08/2023 04:00

Màn dạo đầu ướt át trước khi quan hệ là sự kích thích vô cùng mạnh mẽ giữa thị giác, thính giác và xúc giác.

Kích thích ham muốn cả bằng thị giác và thính giác

Đối với nam giới, màn dạo đầu trước khi quan hệ sẽ được kích thích hiệu quả nếu được tác động lên các giác quan chủ yếu là thị giác và thính giác.

Để dạo đầu cho chàng và khiến chàng thực sự bị kích thích, bạn nên để chàng nhìn thấy vẻ đẹp quyến rũ của bạn trong chiếc váy ngủ gợi cảm. Lúc này bộ não của chàng bị kích động mạnh. Khi đó, chàng sẽ không thể rời mắt khỏi bạn và không thể cưỡng lại được tín hiệu ngọt ngào do bạn phát ra.

Top 4 cách dạo đầu khiến đàn ông 'phát điên', nàng áp dụng thường xuyên khiến chàng u mê không lối thoát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chủ động vuốt ve, mơn trớn chàng

Để chàng không thể quên màn dạo đầu cùng bạn, bạn nên chủ động vuốt ve, mơn trớn nhẹ nhàng trên khắp cơ thể săn chắc của chàng. Việc massage nhẹ nhàng này sẽ làm ấm làn da và đánh thức những dây thần kinh cảm giác để chàng có thể nhập cuộc “yêu” mãnh liệt và mê đắm nhất.

Bạn cần phải thật nhẹ nhàng và tinh tế để khơi dậy ham muốn của đối phương một cách hiệu quả nhất, những cử động mạnh mẽ quá đôi khi sẽ khiến màn dạo đầu không đạt hiệu quả như mong muốn.

Thử "đổi gió" trong phòng tắm

Thay vì thực hiện màn dạo đầu trên chiếc giường quen thuộc, bạn nên thử những địa điểm khác để cuộc yêu thêm phần thú vị. Màn dạo đầu ướt át trước khi quan hệ trong phòng tắm là sự kích thích vô cùng mạnh mẽ giữa thị giác, thính giác và xúc giác.

Bạn nên dùng ánh mắt khêu gợi đốt cháy từng xen-ti-mét trên cơ thể chàng, để dòng nước mát lạnh chảy tràn trên cơ thể cả hai, chắc chắn rằng chàng sẽ bị bạn chinh phục hoàn toàn.

Top 4 cách dạo đầu khiến đàn ông 'phát điên', nàng áp dụng thường xuyên khiến chàng u mê không lối thoát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thủ thỉ những câu nói khiến chàng yêu bạn nhiều hơn

Không chỉ giúp bạn hô hấp, việc thở và biết cách thở còn giúp cuộc yêu trước khi quan hệ thêm phần nóng bỏng.

Bạn cũng đừng quên thủ thỉ những câu nói khiến chàng yêu bạn nhiều hơn trong lúc quan hệ để cả hai cùng hòa quyện với nhau ngất ngây nhé.

Hơi thở gấp, dồn dập, ấm nóng chính là liều thuốc kích thích hết sức mạnh mẽ đối với chàng. Các luồng khí nóng do hơi thở mang lại sẽ tạo ra một sự thay đổi nhiệt độ trong da của nam giới và tăng độ hưng phấn lên đến đỉnh điểm.

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