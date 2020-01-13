Thay vì đánh ghen, người vợ khôn ngoan sẽ cảm ơn kẻ thứ ba vì điều này!

Phụ nữ yêu 13/01/2020 17:12

Khi phát hiện chồng lang chạ với kẻ thứ ba, thay vì hùng hổ đánh ghen hay căm thù, người vợ khôn ngoan lại biết ơn tiểu tam.

Một người vợ khôn ngoan sẽ chẳng dại đánh ghen, càng không khờ dại van xin chồng quay về với gia đình. Phát hiện mình bị phản bội, thay vì ghét bỏ thì phụ nữ thông minh lại thầm cảm ơn kẻ thứ ba bởi nhờ cô ta họ mới nhận ra điều xương máu này.

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 Những người đàn ông lăng nhăng đã lợi dụng sự tin tưởng của vợ để phản bội cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Bản chất Sở Khanh của chồng

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong sẽ cùng người đàn ông mình yêu thương già đi trong hạnh phúc, bên nhau đến cuối đời. Trong khi phụ nữ tảo tần vì chồng con, nỗ lực vun vén cho gia đình vô điều kiện thì người chồng lại lén lút ăn vụng sau lưng họ.

Phải chờ đến khi có người thứ ba xuất hiện phụ nữ khờ dại mới nhận ra mình đã bị qua mặt bấy lâu nay. Lý do anh bận, anh không có thời gian đưa em và con đi chơi, anh phải làm thêm giờ… đều là ngụy biện. Thực chất, những người đàn ông lăng nhăng đã lợi dụng sự tin tưởng của vợ để phản bội cô ấy.

Nhờ có tiểu tam là phụ nữ mới nhận ra bộ mặt thật của chồng mình, mới biết người đàn ông mình hết mực yêu thương thực chất chỉ là một kẻ thiếu nghị lực, chẳng thể giữ thân trước cám dỗ.

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Chính vì quá hy sinh phụ nữ đã tự biến mình thành kẻ đáng thương trong mắt chồng và nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Hy sinh tất cả cho gia đình là dại dột

Một khi đã yêu, đã thương phụ nữ thông minh hay nông cạn đều dốc hết tâm can với người đàn ông của đời mình. Họ chấp nhận ôm hết việc nhà vào người để chồng có thời gian tập trung phát triển sự nghiệp, một mình chăm con ốm để sáng mai chồng có sức khỏe đi làm…

Biết bao hy sinh, biết bao nhẫn nại, biết bao thiệt thòi là thế nhưng đàn ông bội bạc nào xem trọng. Họ dần trở nên vô tâm, xem việc vợ phải cung phụng mình là lẽ tất nhiên. Từ đấy, họ đổ hết trách nhiệm hôn nhân lên vợ, đi làm về chỉ chăm chăm tăm tia cô này cô nọ để léng phéng bên ngoài.

Chính vì quá hy sinh phụ nữ đã tự biến mình thành kẻ đáng thương trong mắt chồng và nhân tình.

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Họ tự ngược đãi bản thân trong ngôi nhà tưởng chừng hạnh phúc, mặc nhiên cho rằng chồng sẽ vì thế mà biết ơn mình - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ quên chính mình là sai lầm lớn nhất đời

Cuộc sống hôn nhân ngốn của người phụ nữ khá nhiều thời gian. Sau giờ tan tầm lại tất bật đi chợ, về nhà nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, dạy dỗ con cái khiến người vợ mệt nhoài, chẳng còn thiết tha điều gì ngoài việc được đi ngủ.

Họ bận đến mức quên cả dưỡng da, mua cho mình lọ son dưỡng môi hay bộ quần áo mới. Họ tự ngược đãi bản thân trong ngôi nhà tưởng chừng hạnh phúc, mặc nhiên cho rằng chồng sẽ vì thế mà biết ơn mình.

Ngờ đâu, một khi phụ nữ không biết yêu thương, trân quý bản thân thì hỏi sao bạn đời có thể dành cho họ điều ấy.

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Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan kẻ thứ ba chồng ngoại tình

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