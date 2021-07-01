Tại sao phụ nữ “Trai tốt không yêu, đâm liều yêu trai xấu”?

Phụ nữ yêu 01/07/2021 06:30

Hầu hết các "Bad boy" đều được các nàng “chết mê chết mệt”, còn trai ngoan thì luôn bị phớt lờ. Lý do gì trai hư lại được lòng phụ nữ như vậy?

Jude Law – một gã trai hư khá nổi tiếng của Hollywood từng chia sẻ: “Khi tôi tử tế, chẳng ai muốn ngó ngàng đến. Vậy mà khi tôi làm hư chính mình, các cô gái lại tỏ ra đặc biệt thích thú. Hầu hết phụ nữ đều thích đàn ông hư hỏng. Đó là kinh nghiệm thực tế của bản thân tôi”.

Trên thực tế, theo nghiên cứu của Nicholas Holtzman và Michael Strube – Đại học Washington ở St.Louis, cho thấy có 3 điểm thu hút ánh nhìn của phái đẹp dành cho “Bad boy”.

Ngoại hình

Phụ nữ rất dễ bị thu hút bởi những chàng trai có ngoại hình cool ngầu, body sáu múi, tóc “vuốt vuốt keo” cùng dáng vẻ tự tin. Mặc dù đây chỉ là điểm thu hút của các chàng trong mắt phái đẹp tuy nhiên nó là điểm cộng to lớn của các nàng dành cho “đằng ấy”.

Trong trường hợp cả 2 chàng trai một là “bad boy vạn người mê” và một chàng là “kính cận học sinh giỏi của trường” thì rõ ràng đa phần chị em sẽ nghiêng về phương án 1 nhiều hơn.

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Phụ nữ rất dễ bị thu hút bởi những chàng trai có ngoại hình cool ngầu. (Ảnh minh họa: Internet)

Hiểu tâm lý phụ nữ

Người ta thường hay nói “Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai” quả không sai. Các chàng trai dù không có ngoại hình chuẩn soái ca vẫn thu hút hàng trăm cô gái xung quanh nhờ tài ăn nói của mình. Họ luôn cho rằng thế giới này xoay quanh mình, cùng với sự tư tin và khả năng hoạt ngôn, họ có thể làm cho cả thế giới nói chuyện về mình.

Một trai hư với khả năng hoạt ngôn tốt luôn khiến các cô gái đổ đứ đừ, còn một anh chàng ngoan hiền sẽ luôn nề nếp đến tẻ nhạt khiến đa phần các cô gái không muốn khám phá thêm về họ nữa.

Chẳng phải tình yêu vốn không nên là thứ cảm xúc quá an toàn hay sao? Và người ta đua nhau tìm kiếm sự mới mẻ của đối phương mà chinh phục. Với hàng trăm điều thú vị của trai hư cũng khiến cho phụ nữ muốn thay đổi mình và ngày càng trở nên quyến rũ hơn.

Tuy nhiên, đúng với cái mác “Bad boy”, vì trai hư vốn đã trải qua nhiều mối tình nên tâm lý phụ nữ ban đầu anh ta dễ dàng nắm bắt và khi bạn sa lưới, anh ta sẽ dễ dàng nhàm chán và quên đi bạn.

Tại sao phụ nữ “Trai tốt không yêu, đâm liều yêu trai xấu”? - Ảnh 2

Trai hư vốn đã trải qua nhiều mối tình nên tâm lý phụ nữ ban đầu anh ta dễ dàng nắm bắt và khi bạn sa lưới, anh ta sẽ dễ dàng nhàm chán và quên đi bạn. (Ảnh minh họa: Internet)

Họ luôn vui vẻ và biết cách khuấy động không khí

Tôi có một người bạn, là “bad boy” thứ thiệt. Anh ta luôn biết cách khuấy động không khí trong những bữa tiệc như thể anh ta là chủ bữa tiệc, rằng anh ta là trung tâm của mọi cuộc vui. Dĩ nhiên, những người con trai như vậy là hạt giống cần thiết của mỗi bữa tiệc và được nhiều chị em để mắt tới.

So với một gã trai ngoan bước vào bữa tiệc, chắc chắn anh ta sẽ phân định rõ ràng đâu là khách đâu là chủ và làm đúng phận sự của mình, cùng lắm hưởng ứng một chút trong cuộc vui bạn bè rồi lại trở về làm trò ngoan.

Tại sao phụ nữ “Trai tốt không yêu, đâm liều yêu trai xấu”? - Ảnh 3

Họ luôn vui vẻ và biết cách khuấy động không khí. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuy nhiên, có những thứ bạn cần phải xác định ngay từ ban đầu rằng hầu hết trai hư chỉ yêu bạn qua đường, còn trai ngoan sẽ sẵn sàng dắt tay bạn vào lễ đường. Dĩ nhiên, có những chàng trai hư khi yêu bạn thật lòng, họ sẽ gạt những mối quan hệ không nên có sang một bên và tuyên bố với cả thế giới rằng bạn là của anh ấy, rằng khi yêu bạn anh ta sẽ nhận ra rằng ngông nghênh và bạt mạng không còn là “đức tính tốt” nữa. Với điều kiện bạn phải cho anh ta thấy rằng bạn là một con số bí ẩn cho anh ta khám phá, vì đàn ông ai cũng muốn khám phá người phụ nữ của mình, nếu bạn không giữ cho mình 30% những bí mật của bản thân thì một ngày nào đó anh ta sẽ nhanh chóng chán bạn đấy!

Dù sao thì chúng ta đều là người trưởng thành và sẵn sàng cho một cuộc tình. Tuy nhiên, sự lựa chọn cho một cuộc “yêu vội” hay “đường dài” tùy thuộc hoàn toàn vào quyết định của bạn. “Bad boy” khiến phụ nữ trưởng thành nên phụ nữ hãy hạn chế tối đa những tổn thương cho chính mình. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi yêu một ai đó “đầy rắc rối” nhé!

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