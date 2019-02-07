Tại sao phụ nữ thường bỏ qua người chân thành để rồi chọn lấy người tồi tệ?

Đàn ông hư hỏng lại rất biết cách chiều lòng phụ nữ. Họ biết phụ nữ cần gì, muốn gì, biết phụ nữ yêu bằng tai nên chẳng ngại ngần rót những lời đường mật, ong bướm.

Kì lạ là phụ nữ chúng ta thường mong gặp được người tốt, người sẽ tử tế yêu thương, bảo bọc mình, bao dung mình. Thế nhưng, khi loay hoay giữa cuộc đời, bắt lấy cái này rồi buông bỏ cái kia, quay sang bên trái rồi lại nghiêng sang bên phải, cuối cùng chúng ta lại chọn yêu một người tồi tệ. Phụ nữ muốn yêu người tử tế nhưng lại bị cuốn hút bởi những người đàn ông hư hỏng - Ảnh minh họa: Internet Chẳng ai muốn yêu một người tồi tệ cả. Nhưng tại sao chúng ta lại thường dính vào họ? Đàn bà thì thích đàn ông hư hỏng giống như một ma lực mụ mị vậy. Một người đàn ông hư hỏng thường nổi bật giữa đám đông. Họ thích ồn ào, thích thể hiện cái tôi của mình. Vẻ bề ngoài thường chăm chút, bên trong con người họ lại phóng khoáng. Phụ nữ vốn rất dễ bị đánh lừa bởi cảm tính nên thường bị cuốn hút với những người đàn ông như vậy

Đàn ông hiền lành, quá ngoan lại khá mờ nhạt trong đám đông. Khác với đàn ông hư hỏng, họ thường im lặng, quan sát nhiều hơn là thể hiện. Họ ít chăm chút vẻ bề ngoài. Đôi khi bản thân họ lại tự huyễn hoặc mình rằng “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nên ít bộc lộ nội tâm của mình ra bên ngoài. Đàn ông hư hỏng lại rất biết cách chiều lòng phụ nữ. Họ biết phụ nữ cần gì, muốn gì, biết phụ nữ yêu bằng tai nên chẳng ngại ngần rót những lời đường mật, ong bướm. Đôi khi, họ lại làm những việc rất ngông cuồng để thể hiện tình yêu của mình. Bởi thế, rất nhiều phụ nữ yêu nhầm nhưng lại chẳng thể dứt nổi một người đàn ông như vậy.

Đàn ông hư hỏng rất biết cách chiều lòng phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông quá hiền lành, quá ngoan ngoãn nhiều khi lại chẳng dám thể hiện tình cảm của mình. Họ lặng lẽ ở bên, quan tâm chân thành nhưng nhiều khi cả đời chẳng dám hé răng về tình yêu của mình. Họ cho rằng, người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Phụ nữ luôn muốn gặp được người yêu chân thành nhưng thường bỏ qua những người quá ngoan, quá hiền. Họ bị cuốn hút, bị say đắm bởi những người đàn ông hư hỏng, thích chơi bời, nhiều tật xấu… Yêu một người đàn ông hư hỏng, phụ nữ không sớm thì muộn cũng nhận về những đắng chát. Bởi, vây quanh anh ta rất nhiều phụ nữ. Bản tính tham lam, ham của lạ rồi cũng sẽ được bộc lộ. Tình yêu với đàn ông hư hỏng sẽ không lãng mạn, không tốt đẹp như phụ nữ chúng ta hằng ao ước. Yêu ai, cưới ai làm chồng luôn là vấn đề được chị em đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng, người tốt vì quá mờ nhạt mà chúng ta bỏ qua. Chọn cho mình một người vì vẻ bề ngoài rồi đau khổ, dằn vặt. Bởi thế, phụ nữ hơn nhau chính là ở cách nhìn người và cách chọn chồng. Yêu một người đàn ông hư hỏng, sớm muộn gì phụ nữ cũng nhận về đắng chát - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khi lấy chồng sẽ nhận ra rằng, nội tâm quan trọng hơn vẻ bề ngoài hào nhoáng. Tình yêu thương của chồng của quan trọng hơn mọi thứ phù phiếm khác. Để nhận ra điều đó, đôi khi phải trả giá bằng những khổ đau, dằn vặt khi lỡ yêu phải người tồi tệ. Hãy nhìn thật kĩ, yêu bằng lí trí chứ đừng tự huyễn hoặc mình về những phù phiếm bề ngoài.

Càng hiểu rõ đàn ông, phụ nữ càng không muốn lấy chồng Đàn bà tiếp xúc, quan sát càng nhiều đàn ông, sẽ dễ dàng nhận thấy đàn ông dù tốt xấu hay giàu nghèo, vẫn luôn có những điểm chung không thể chối cãi: Vô tâm, tham lam và sĩ diện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-sao-phu-nu-thuong-bo-qua-nguoi-chan-thanh-de-roi-chon-lay-nguoi-toi-te-314339.html