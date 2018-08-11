Tại sao nói đàn bà hư mới là đàn bà hạnh phúc?

Ngày xưa, khi nghe đến từ đàn bà "hư", mọi người thường nghĩ ngay đến những cô nàng đoản hậu, ăn chơi thâu đêm suốt sáng, nhếch nhác, lười biếng, chuyên cặp kè với người khác. Khái niệm đàn bà "hư" còn nhằm chỉ những cô gái diêm dúa, lẳng lơ.

Ngày nay, khi xã hội đã phát triển thì khái niệm đàn bà "hư" đã được nhìn nhận tích cực hơn và với góc cạnh mới hơn. Và hơn thế nữa, xã hội bây giờ có một khái niệm mới toanh dành cho những người phụ nữ "hư" là: Đàn bà hư chính là đàn bà tự yêu chính mình và tự biết nuông chiều bản thân mình, đặt bản thân lên trên những thứ khác và họ luôn mang tính cách ích kỉ vô tư.

Bạn biết không, ở đàn bà hư luôn toát ra một nét quyến rũ chết người mà khó ai có thể cưỡng lại được. Họ luôn khiến những cô gái "ngoan" phải ganh tỵ nhưng lại không dám bắt chước vì sợ mọi người xung quanh đánh giá bản thân và gia đình. Cho nên đàn bà "ngoan" chỉ biết cam chịu cho chồng đi tìm thú vui bên ngoài dù lòng đau buồn và cay đắng.

Đàn bà hư mới là đàn bà hạnh phúc, câu nói này nghe hơi chói tai, nhưng thực tế nó chính là vậy. Những cô gái chỉ biết chăm lo cho gia đình, đầu tắt mặt tối từ sáng đến đêm, suốt ngày chỉ biết lao vào công việc thì không thể nào có một cuộc sống hạnh phúc thật sự. Ai nói có chồng, con rồi thì không được phép sống cho chính mình? Chưa một ai đưa ra khái niệm đó cả. Phải chăng là chính bản thân bạn tự ép chính mình phải chu toàn mọi thứ.

Phải chăng là chính bản thân phụ nữ tự ép chính mình phải chu toàn mọi thứ, tự cho rằng như thế mới được chồng yêu? - Ảnh minh họa: Internet

Có một buổi sáng, trời Sài Gòn mưa tầm tã, một phụ nữ lười biếng ngủ trên một chiếc giường rộng, xung quanh là chăn ấm, thì từ đâu có một tiếng nói cất lên:"Em, dậy chở con đi học". Cô mắt nhắm mắt mở, nói với chồng của mình: "Thôi nay em lười lắm, anh tự xoay sở đi". Khoảng 1 giờ sau cô gái thức dậy thì thấy mọi việc đã đâu vào đấy. Người chồng đã thay cô làm tất cả mọi việc. Cô tự cho rằng đàn bà có đôi lúc phải hư một chút để đàn ông có cơ hội thể hiện được sức mạnh và khả năng của họ. Đàn bà hư mới là đàn bà hạnh phúc.

Trong cuộc sống, đàn bà đôi lúc phải "hư hỏng" thì đàn ông mới trân trọng.-Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, có một phụ nữ khác, không ngại mưa gió, sáng phải dậy sớm để đưa con đến trường mặc dù bản thân rất muốn được tận hưởng giây phút chăn êm nệm ấm. Đường đưa con đến trường mỗi lúc một ngập nước, cô run sợ, trong lòng đầy sự căm phẫn, ấm ức. Trong lúc đó, người chồng ở nhà đang nằm trên giường đánh một giấc thật say. Rõ ràng, cô gái này luôn muốn chu toàn mọi việc, cô chính là mẫu đàn bà "ngoan" đúng hiệu... Nhưng thật tiếc bởi vì cô không hề cảm thấy sung sướng khi trở thành một người đàn bà như vậy, mà xung quanh cô chỉ có những cảm xúc tiêu cực, trái chiều.

Đàn bà quá hoàn hảo sẽ khiến các ông chồng ỷ lại và họ sẽ đi tìm sự "hư hỏng" ở bên ngoài xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Bạn biết không, đàn ông luôn muốn người vợ của mình phải được cân bằng giữa 2 thái cực "hư" và "ngoan". Nếu người vợ của họ quá hoàn hảo, họ sẽ cảm thấy rất an tâm trong cuộc sống và dần dà sự an tâm ấy vô tình khiến họ trở thành một người đàn ông vô trách nhiệm.

Đàn bà quá "ngoan" thì chắc chắn đàn ông sẽ đi tìm một chút sự nũng nịu, yếu đuối và dĩ nhiên pha lẫn một chút "hư" từ những cô gái bên ngoài để cân bằng trong cuộc sống.

Vậy mới nói, khi đã có chồng con, bạn đừng bao giờ ôm hết mọi chuyện về bản thân mình. Hãy biết san sẻ với chồng và đôi lúc phải "hư hỏng" một chút thì những ông chồng mới cảm thấy quý bạn hơn. Thêm vào đó, hôn nhân giữa 2 bạn sẽ ngày càng thú vị và không bao giờ nhàm chán. Đàn bà hư mới là đàn bà hạnh phúc, bạn nhớ nhé!