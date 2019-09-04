Có bản lĩnh chính là tính cách tạo nên sức hút khó cưỡng của mẹ đơn thân, thế này bảo sao trai tân cũng ‘xin chết’ - Ảnh minh họa: Internet

Dù là đàn bà một đời chồng hay cô gái lỡ lầm thì mẹ đơn thân vẫn sở hữu sức hấp dẫn không thể cưỡng lại, đàn ông chỉ cần gặp một lần sẽ mê mệt một đời.

Chính vì đã quen tiếp xúc với những cô nàng mềm yếu, mong manh nên đứng trước người phụ nữ hấp dẫn , giỏi giang như thế bảo sao đàn ông nào cũng bị hút chặt.

Nếu những cô gái còn son có sự tự tin, cá tính của tuổi trẻ, căng tràn nhựa sống của thanh xuân thì mẹ đơn thân lại có thừa bản lĩnh. Chính vì phải một mình cáng đáng mọi việc mà không cần nương tựa đàn ông nên họ mạnh mẽ, cá tính và khác biệt hơn rất nhiều cô gái ngoài kia.

Vì cảm nhận được những khó khăn, cơ cực khi phải một mình nuôi con của đối phương nên đàn ông sẽ có xu hướng muốn được bao bọc, chở che cho cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

2. Không giấu giếm sự thật

Một người mẹ đơn thân chẳng bao giờ che đậy việc mình có con, thậm chí, họ còn rất vui vẻ, thoải mái khi kể về đứa trẻ của mình. Nhìn gương mặt hân hoan, đôi mắt hạnh phúc khi nhắc đến con của mẹ đơn thân sẽ khiến người đàn ông càng thêm tin cậy, gần gũi.

Vì cảm nhận được những khó khăn, cơ cực khi phải một mình nuôi con của đối phương nên đàn ông sẽ có xu hướng muốn được bao bọc, chở che cho cô ấy. Dần dần, từ sự đồng cảm sẽ là tình yêu, một khi đã yêu sẽ không thể rời xa.

Mẹ đơn thân chưa bao giờ có ý định sống bám vào đàn ông, họ nỗ lực không ngừng, phấn đấu miệt mài để có thể tự đứng trên đôi chân của mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Có sự nghiệp riêng

Phụ nữ độc thân thường tự cho rằng mình “có giá”, họ xứng đáng được đàn ông cung phụng, nuông chiều và chăm lo từ đầu đến chân. Liên tục đưa ra những đòi hỏi về vật chất, bắt đối phương phải chi thật nhiều tiền cho mình chính là chiêu thức để họ lựa chọn bạn đời. Người càng có nhiều tiền, có thể nuôi mình sẽ được họ lựa chọn.

Ngược lại, mẹ đơn thân chưa bao giờ có ý định sống bám vào đàn ông. Họ nỗ lực không ngừng, phấn đấu miệt mài để đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp, để có tài chính ổn định, có thể kiếm đủ tiền cho mẹ con họ có cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp.

Tất nhiên, khi đặt hai người phụ nữ này lên bàn cân, đàn ông ắt sẽ nghiêng về mẫu phụ nữ thứ hai.

Vừa là một người phụ nữ tài giỏi, vừa là một người mẹ hiện đại nên chẳng cần ra sức tô vẽ thì tự thân họ cũng đã toát lên khí chất ngời ngời - Ảnh minh họa: Internet

4. Yêu thương bản thân

Làm việc vất vả để nuôi con, dành nhiều thời gian để chăm sóc, nuôi dạy con cái nhưng mẹ đơn thân vẫn không quên sống đời mình. Họ biết cách tạo niềm vui cho bản thân, không quên gặp gỡ bạn bè, làm đẹp, học thêm các kỹ năng hay nâng cao chuyên môn...

Vừa là một người phụ nữ tài giỏi, vừa là một người mẹ hiện đại nên chẳng cần ra sức tô vẽ thì tự thân họ cũng đã toát lên khí chất ngời ngời.

Cuối cùng, muốn hiểu hết về người phụ nữ của mình, muốn có được tình yêu của người phụ nữ đặc biệt này, đàn ông đừng tìm đọc những tâm sự mẹ đơn thân tràn lan trên mạng. Bởi lẽ, chỉ cần ngồi xuống bên cạnh, dùng tất cả chân thành để đối đãi, yêu thương cô ấy thì bạn sẽ nhận lại tấm chân tình.