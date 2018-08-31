Ngoại tình không chừa một ai, không tập trung ở một lứa tuổi hay giới tính nào, nhưng đặc biệt ở những con giáp dưới đây thì lại dễ có xu hướng ngoại tình hơn cả. Khi yêu, ai cũng mong người phụ nữ của mình chung thủy một lòng một dạ với mình, thế nhưng nếu gặp những con giáp nữ dễ ngoại tình này, cánh mày râu phải cẩn thận tìm cách giữ chân nàng nếu không sẽ có thể gặp phải đau khổ, tan vỡ.

Phụ nữ con giáp nào dễ ngoại tình nhất, câu trả lời chính là phụ nữ tuổi Hợi. Người tuổi Hợi nói chung thuộc nhóm người thích thay đổi, thích sự mới mẻ và ưa sáng tạo. Do đó, khi sống chung với những điều đã quá cũ, đã quá quen thuộc, họ thường thích tìm đến cái mới để trải nghiệm những cảm giác mới mẻ hơn.

Phụ nữ đa tình nhưng họ có ngoại tình không lại là chuyện khác

Chính bởi vậy, phụ nữ tuổi Hợi cũng không tránh được vòng xoáy đó, tâm luôn không yên bề hướng về một người mà dễ dàng xao động trước người đàn ông khác. Người tuổi Hợi thường có số phận an nhàn, không quá vất vả, sống vô tư nên họ lại càng dễ dấn thân vào chuyện ngoại tình và có thể lập tức quên đi những tình cảm mình đã có với người cũ.

Con giáp Hợi dễ thay đổi và thích những cái mới

Nửa kia của con giáp Hợi nếu muốn giữ gìn tình yêu bền vững, đừng bao giờ để chuyện tình cảm rơi vào trạng thái một vòng luẩn quẩn nhàm chán, hãy luôn làm mới bản thân và tạo ra những điểm nhấn trong tình yêu để “giữ chân” người yêu của mình.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường có vẻ ngoài điềm đạm, tạo cho người khác cảm giác họ rất chỉn chu. Nhưng chính bởi vỏ bọc hoàn hảo đó, người tuổi Thìn lại thường thích phá vỡ đi rào cản đó để thử sức mình với những chuyện mạo hiểm hơn, đó là ngoại tình.

Phụ nữ tuổi Thìn thường khá kín kẽ trong chuyện riêng tư, bởi vậy mà họ thường khéo che đậy chuyện ngoại tình của mình và giữ được một gia đình yên ấm dù đang có tình nhân bên ngoài. Người đàn ông có vợ tuổi Thìn hãy thấu hiểu tính cách bên trong thích nổi loạn của một vẻ bề ngoài đứng đắn mà tìm những cảm xúc mới trong hôn nhân. Đôi khi chuyện tình cảm nên phá cách và mạo hiểm một chút sẽ khiến phụ nữ tuổi Thìn chung thủy yêu thương chồng hơn.

Phụ nữ tuổi Thìn thường khá chỉn chu, điềm đạm nhưng bên trong thì lại đối lập hoàn toàn

Tuổi Mão

Con giáp Mão ẩn chứa một sự tò mò ham tìm tòi cái mới lạ luôn nhen nhóm bên trong tâm hồn. Người tuổi Mão là người ngoại giao tốt, đa số có nhiều mối quan hệ bên ngoài, đặc biệt là mối quan hệ với người khác giới. Do đó, họ càng tìm hiểu thì họ lại càng thấy không hài lòng với cuộc sống hiện tại và những gì mình đang có, họ muốn nhiều hơn thế nữa, thậm chí vượt qua rào cản đạo đức để được thỏa ý nguyện của bản thân.

Phụ nữ tuổi Mão là hình mẫu được nhiều người đàn ông mến mộ

Phụ nữ tuổi Mão tuy là mẫu người rất thu hút phái mạnh, ứng xử khôn khéo, dịu dàng nhưng lại dễ có xu hướng ngoại tình. Nếu như chồng khôn khéo biết dung hòa cuộc sống vợ chồng và yêu chiều vợ con, chắc chắn phụ nữ tuổi Mão sẽ khó ngoại tình. Nhưng nếu buông lỏng để những người đàn ông khác bày tỏ sự ngưỡng mộ với người phụ nữ của mình, nàng sẽ lập tức mềm lòng mà rung động.

Không thể đánh đồng hoàn toàn người phụ nữ thuộc 3 con giáp này chắc chắn ngoại tình, nhưng dựa trên tính cách của họ, người đàn ông phải biết cư xử sao cho giữ được cuộc sống hôn nhân yên ấm, hạnh phúc, là chỗ dựa vững chắc để vợ mình không có ý định ngoại tình với người khác. Phụ nữ đa tình là một chuyện, nhưng họ có ngoại tình không lại là chuyện khác phụ thuộc vào ý thức của chính họ và tình trạng của cuộc hôn nhân hiện tại.

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