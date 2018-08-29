Top con giáp mỗi bước đi đều trải đầy tiền, ngẩng mặt đón lộc trời ban từ nay đến cuối năm 2018

Tâm linh - Tử vi 29/08/2018 16:14

Những con giáp dưới đây có vận mệnh vô cùng may mắn, tiền trải dài thành đường đi, ngẩng mặt đón lộc trời ban từ nay đến cuối năm 2018.

Tuổi Thân

Top con giáp mỗi bước đi đều trải đầy tiền, ngẩng mặt đón lộc trời ban từ nay đến cuối năm 2018 - Ảnh 1
Thân kiếm được nhiều tiền vào thời điểm từ nay đến cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

Từ nay đến cuối năm 2018, Thân sẽ bước đi trên con đường trải đầy tiền, ngẩng mặt lên lộc đã bay đến. Có thể nói sự nghiệp, tình duyên, gia đạo của bạn sẽ vô cùng khởi sắc. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng. Tuy nhiên vì điều này mà có nhiều tiểu nhân tìm cách hãm hại, đâm sau lưng bạn. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, bạn sẽ dễ dàng vượt qua, không ai có thể làm hại được bạn. Còn trong chuyện tình duyên, bạn gặp khá nhiều người và được yêu mến bởi tài ăn nói khéo léo của mình. Sớm muộn gì Thân cũng tìm được ý trung nhân cho cuộc đời mình. Thế nên hãy chuẩn bị tinh thần để đón tài lộc đến cuối năm 2018.

Tuổi Thìn

Top con giáp mỗi bước đi đều trải đầy tiền, ngẩng mặt đón lộc trời ban từ nay đến cuối năm 2018 - Ảnh 2
Thìn hưởng lộc trời ban khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Thìn có quý nhân nâng đỡ nên làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Từ nay đến cuối năm bạn sẽ nhận được tin vui lớn. Có thể từ việc đầu tư bất động sản và cũng có thể là trúng số độc đắc. Nói chung phương diện tiền bạc của bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Chỉ cần bước ra đường là có lộc bay vào túi, tiêu xài không ngừng nghỉ. Trong công việc bạn kiếm được nhiều cơ hội thăng tiến, lương thưởng cũng tăng lên cấp số nhân. Vì vậy bạn không cần phải lo lắng trong việc tiết kiệm hay sống quá cực khổ vì không có tiền tiêu. Nói chung Thìn nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận những điều tốt đẹp nhất trong thời gian sắp tới.

Tuổi Dậu

Top con giáp mỗi bước đi đều trải đầy tiền, ngẩng mặt đón lộc trời ban từ nay đến cuối năm 2018 - Ảnh 3
Dậu đón lộc và bước trên tiền trong những tháng cuối năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Dậu là con gà chăm chỉ, luôn vất vả tìm kiếm cơ hội tốt cho sự nghiệp của mình. Nhờ vậy bạn luôn được mọi người yêu thương vì tính chịu thương chịu khó. Dậu không thông minh vượt trội nhưng cần cù không ai sánh bằng. Nhờ vậy, Dậu có nhiều bước tiến trong công việc, tài chính cũng vô cùng khởi sắc. Dù gặp khó khăn đến mấy, bạn cũng dễ dàng vượt qua mà không cần phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Từ nay đến cuối năm 2018, Dậu sẽ nhận được nhiều tài lộc của ơn trên ban cho, không sợ túng thiếu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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