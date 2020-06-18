Phúc đức tại mẫu, phụ nữ 'giữ mình' với 3 điều không quản, 2 việc không giúp

Sống ở đời phải biết giới hạn của từng việc ở từng thời điểm khác nhau. Phung phí thời gian để quản chuyện thiên hạ là chuyện vừa ngu ngốc vừa vô ích. Sống không nên vô tình lạnh lùng, nhưng phải có chừng mực.

Muốn sống một đời phúc đức tràn trề cho bản thân và con cháu, hãy học phụ nữ thông minh làm những việc này.

Đừng quản chuyện của người dưng, cuộc sống của ai cũng có phiền não riêng, đừng mang chuyện của người khác về nhà mà thêm vướng mắc.

Đừng quản chuyện của người thân quá đà, dù là gần gũi nhất cũng phải có khoảng cách nhất định để vui vẻ sống cùng nhau.

Phụ nữ bớt quản chuyện thiên hạ cũng là cách giữ tâm hồn nhẹ nhàng, tập trung vào bản thân nhiều hơn. Biết cách đối nhân xử thế cũng là khôn ngoan giữ phúc đức cho mình.

Chuyện tình cảm của người khác

Nhân duyên của mình còn chưa quản được, huống chi là của người khác. Đứng giữa trong chuyện tình cảm của người khác chỉ có khó xử chứ không thể làm chuyện gì tốt hơn. Dù là khuyên hòa hợp hay khuyên chia tay đều không phải. Nếu họ vì nghe bạn nói hòa mà lại đổ vỡ, chẳng phải là hại họ tốn thời gian? Nếu khuyên họ chia tay mà tình cảm vẫn còn, thì khác gì làm khó họ?

Người đàn bà khôn ngoan sẽ không xen vào, để tránh gây họa không như ý muốn, tổn thất phúc đức để đời - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm chính là chỉ người trong cuộc mới thấu rõ. Người đàn bà khôn ngoan sẽ không xen vào, để tránh gây họa không như ý muốn, tổn thất phúc đức để đời.

Lời nói thị phi

Con người càng sống lâu sẽ càng gặp nhiều chuyện thị phi. Người dù có ưu tú hòa nhã thế nào cũng không tránh khỏi lời thiên hạ khó nghe. Chung quy là vì con người sống sao cũng không thể vừa lòng hết thiên hạ. Quản miệng của người khác vừa tốn thời gian, vừa không có kết quả. Vì bạn không thể buộc người khác nói tốt về bạn, cũng không thể sống chỉ để người khác đánh giá.

Học cách sống chung với thị phi mới là sống khôn ngoan. Phụ nữ càng sống bản lĩnh sẽ càng không màng miệng lưỡi thiên hạ. Sống ngẩng cao đầu, không thẹn với lòng, không màng ánh mắt của người khác, phụ nữ mới giữ được khí chất cao.

2 việc không giúp

Việc ngoài khả năng

Đừng hứa hẹn mà không làm được, sẽ đánh mất uy tín của bản thân. Cũng đừng nhận đại rồi lại chẳng làm tới đâu, có khi sẽ mang họa vào người - Ảnh minh họa: Internet

Nếu là việc bạn có thể giúp thì có dốc hết sức cũng đáng. Nhưng giúp việc ngoài khả năng chính là tự hại mình hại người. Trước khi nghĩ phải làm việc thiện thì phải xem khả năng tới đâu. Đừng hứa hẹn mà không làm được, sẽ đánh mất uy tín của bản thân. Cũng đừng nhận đại rồi lại chẳng làm tới đâu, có khi sẽ mang họa vào người.

Sống là phải mang tấm lòng lương thiện giúp đời giúp người. Nhưng giúp người cũng phải coi lại khả năng mình.

Việc không cần thiết

Có những việc nếu bản thân người nhờ vả có thể làm được thì bạn không cần phải giúp. Giúp người quá cậy dựa vào bạn chính là hại họ, cũng là lãng phí công sức và thời gian của bản thân. Người đàn bà khôn ngoan luôn giữ lòng chân thành nghĩa tình, nhưng sẽ từ chối những việc không cần thiết. Vì sức người có hạn, thời gian cũng quý giá, hãy bỏ sức bỏ thời gian vì những việc thật sự ý nghĩa và quan trọng. Không phải là sống ích kỷ, mà là sống đúng việc đúng người.

Phúc đức tại mẫu, người phụ nữ thông minh sẽ giữ nguyên tắc sống như trên để dành phúc đức cho mình và con cái sau này.