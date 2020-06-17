Càng 'làm khó' 3 việc này, phụ nữ càng có vị trí đắt giá trong lòng đàn ông

Phụ nữ yêu 17/06/2020 05:24

Với đàn ông, cái gì càng khó họ càng muốn chinh phục. Người phụ nữ khôn ngoan giữ được vị trí đắt giá trong lòng đàn ông là vì biết “làm khó” 3 việc này.

Đàn ông chính là biết bạn cho họ nhiều tình cảm, họ lại càng “làm cao”, không biết quý trọng. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ như một bài toán khó với đàn ông, trông thì dễ nhưng khó giải, nhìn thì chẳng có gì nhưng cứ phải tìm câu trả lời mải miết.

Đây là 3 điều phụ nữ càng kiểm soát, “làm khó” với đàn ông thì càng được yêu thương, quý trọng.

Thời gian

Đàn ông không thích phụ nữ quá rảnh rỗi, dư dả thời gian. Họ không thích kiểu phụ nữ quá “bám” lấy họ. Ngược lại, khi phụ nữ biết cách khiến đàn ông đòi hỏi thời gian bên mình thì mới dễ dàng nắm giữ được trái tim của họ.

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Một người đàn bà thông minh sẽ hiểu càng cho đàn ông ít thời gian, buộc đàn ông phải “nài nỉ” có thêm thời gian ở bên họ thì càng khiến đàn ông mê đắm - Ảnh minh họa: Internet

Dù rằng nhiều phụ nữ khi yêu muốn dành hết thời gian cho đối phương, “dính” lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Nhưng đây là sai lầm lớn nhất khiến đàn ông dễ chán bạn. Vì như thế đàn ông sẽ nghĩ với bạn anh ta cực kì quan trọng, không thể thiếu dù một vài phút. Dần dà, anh ta sẽ thấy bạn không còn gì bí ẩn để khám phá, bạn quá nhàm chán, không có mục tiêu trong cuộc sống.

Một người đàn bà thông minh sẽ hiểu càng cho đàn ông ít thời gian, buộc đàn ông phải “nài nỉ” có thêm thời gian ở bên họ thì càng khiến đàn ông mê đắm. Đàn ông chính là sinh vật chỉ khi thiếu mới chủ động đi tìm nhiều hơn. Vì thế, dù có yêu một người sâu đậm thế nào, phụ nữ cũng hãy dành thời gian cho họ ít thôi. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian cho công việc, gia đình và bản thân nhiều hơn.

Sự nương tựa, phụ thuộc

Ban đầu, đàn ông luôn muốn chở che cho bạn, thậm chí muốn bạn dựa dẫm vào anh ta hoàn toàn. Nhưng điều này không kéo dài lâu, nếu bạn quá phụ thuộc thì đàn ông sẽ cảm thấy gò bó, khó chịu.

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Để duy trì sự hấp dẫn và công bằng trong một mối quan hệ, phụ nữ phải giữ được sự độc lập - Ảnh minh họa: Internet

Để duy trì sự hấp dẫn và công bằng trong một mối quan hệ, phụ nữ phải giữ được sự độc lập. Đừng đòi hỏi chỗ dựa từ đàn ông, hãy khiến họ luôn hỏi bạn có cần họ hay không. Sự độc lập cũng phải thể hiện ở phương diện tài chính. Hãy để đàn ông thấy rằng dù không có anh ta bạn cũng có thể tự nuôi lấy mình, chẳng có gì là không thể. Và đàn ông sẽ cảm thấy bất an khi thấy bạn không còn cần họ. Họ sẽ tìm cách để giúp đỡ, làm chỗ dựa cho bạn.

Vì thế, đừng quá để tâm đến đàn ông, cần họ quá mức. Hãy có cuộc sống riêng với những không gian độc lập và quyến rũ. Chỉ cần như thế, đàn ông sẽ tự đi tìm đến bạn, muốn giữ bạn chặt hơn.

Quyết định riêng

Nhiều người phụ nữ cho rằng phải ngoan ngoãn theo ý đàn ông thì mới được yêu thương nhiều hơn. Đồng ý rằng phụ nữ hiểu chuyện, một lòng vun vén cho gia đình là cần thiết. Nhưng phụ nữ để đàn ông can thiệp quá nhiều vào quyết định cá nhân là một sai lầm.

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Để giữ hạnh phúc, phụ nữ yêu hết mình nhưng cũng phải biết giữ mình, “làm khó” đúng chỗ để đàn ông vừa thương vừa nể - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích phụ nữ khôn ngoan, độc lập nhưng phải biết tự đưa ra quyết định, làm chủ cuộc sống của mình. Thậm chí, có những quyết định khi phụ nữ tự đưa ra sẽ càng khiến đàn ông thấy nể trọng hơn. Trong hôn nhân, một người vợ thông minh sẽ khôn khéo làm theo ý chồng với những việc chung, nhưng sẽ tự quyết định cho cuộc sống của mình. Một người phụ nữ quá “dễ dãi” cho đàn ông quyết định mọi việc thay mình sẽ dễ khổ tâm trong tình yêu.

Để giữ hạnh phúc, phụ nữ yêu hết mình nhưng cũng phải biết giữ mình, “làm khó” đúng chỗ để đàn ông vừa thương vừa nể.

Phụ nữ khôn ngoan không vì một câu nói mà đánh mất khí chất

Phụ nữ khôn ngoan không vì một câu nói mà đánh mất khí chất

Thứ phụ nữ khôn ngoan giữ cẩn thận nhất là lời nói. Họ sẽ không vì một lời nói lúc tức giận, thiếu suy nghĩ mà tự đánh mất khí chất của bản thân.

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