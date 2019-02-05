Phụ nữ trước 50 tuổi phải làm những điều này mới mong về già không nặng nghiệp với chồng, không mang nợ với con

Phụ nữ yêu 05/02/2019 05:30

Điều quý giá nhất cuộc đời phụ nữ là thời gian và tuổi trẻ, vì vậy hãy tận dụng hết những gì mình có để khi về già, bạn chẳng còn thấy tiếc nuối mà sẽ có một cuộc sống thảnh thơi.

Dưới đây là những điều phụ nữ trước 50 tuổi nhất định phải làm được để khi về già có một cuộc sống thảnh thơi, không nặng nghiệp với chồng, không mang nợ với con.

Cho con những điều chúng cần

Tình yêu, vật chất, nếu có hãy cho con cái đủ đầy, đừng để chúng thiếu thốn. Đừng để sau này chúng quay sang trách mẹ chưa làm được gì cho con. Phụ nữ trước 50 tuổi, hãy làm hết trách nhiệm với con.

Phụ nữ trước 50 tuổi phải làm những điều này mới mong về già không nặng nghiệp với chồng, không mang nợ với con - Ảnh 1
Hãy cho con những điều chúng cần khi bạn còn có thể - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn như cho chúng học ở một môi trường tốt, cho chúng ăn ngon, mặc đẹp. Bởi con là nợ của bạn từ kiếp trước, kiếp này hãy ráng trả hết nợ khi còn trẻ, về già mới mong được thảnh thơi. 

Tuy nhiên làm gì cũng nằm trong giới hạn, đừng nuông chiều khiến chúng càng trở nên hư hỏng. Đừng để chúng phải sống dựa dẫm vào bạn. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ giáo dục con theo cách tốt, đưa thìa cho chúng tự ăn chứ không đút từng muỗng. Cho chúng một cái xẻng để chúng đào đất chứ không đào sẵn, gieo sẵn để chúng hưởng quả ngon.

Không xem chồng là cả thế giới

Phụ nữ trước 50 tuổi phải làm những điều này mới mong về già không nặng nghiệp với chồng, không mang nợ với con - Ảnh 2
Hãy để chồng tự biết cách chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà vẫn luôn coi chồng là ưu tiên hàng đầu, xem anh ấy là cả thế giới của mình. Vì vậy ai lấy chồng rồi cũng một mực tận tụy, lo cho chồng từng miếng ăn giấc ngủ.

Vì vậy, bạn tạo cho chồng thói quen xấu, muốn được người khác hầu hạ. Thế nên trước 50 tuổi hãy buông bỏ suy nghĩ xem chồng là cả thế giới. Đừng để chồng quá phụ thuộc vào mình.

Phụ nữ trước 50 tuổi phải làm những điều này mới mong về già không nặng nghiệp với chồng, không mang nợ với con - Ảnh 3
Đàn bà đừng mải mê chăm chồng từng chút một - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tập cho anh ấy làm việc nhà, làm những việc mà bạn thường làm và đặc biệt là tự biết chăm sóc mình. Đừng để cuộc sống sau này của bạn cũng phải cung phụng, cơm bưng nước rót cho chồng. Hãy để cuộc sống về già thảnh thơi, an nhàn một chút, không còn mang nghiệp với chồng, nặng nợ với con cái.

Sống vì mình

Khi biết nghĩ cho mình, chăm sóc bản thân, tập thể dục, ăn uống điều độ, về già bạn sẽ hạn chế được nhiều bệnh tật. Bạn không còn phải lo đau ốm không có người chăm sóc.

Phụ nữ trước 50 tuổi phải làm những điều này mới mong về già không nặng nghiệp với chồng, không mang nợ với con - Ảnh 4
Sống vì mình là điều bạn nên làm để sau này không tiếc nuối - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này chỉ có một lần để sống, hãy thương mình một chút, những tháng năm sau này mới mong an yên và bình dị. Thời trẻ đừng mải mê sống vì người khác mà hãy tập lắng nghe bản thân mình muốn gì. Sau này, chắc chắn cuộc sống về già của bạn sẽ không phải khổ sở, buồn phiền.

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Phụ nữ khi yêu, dù có trời long đất lở, có chết cũng không rời xa người mình yêu. Nhưng khi đã dứt tình cạn nghĩa, dù có sống trong nhung lụa ấm êm, họ cũng sẽ nhất quyết rời đi.

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