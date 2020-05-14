Dưới đây là những điều phụ nữ trong hôn nhân ganh tỵ đỏ mắt với người độc thân. Do đó, nếu bạn đang một mình, đừng vội lo lắng mà hãy hưởng thụ cuộc sống vui vẻ của mình.

Người phụ nữ độc thân không có gì ngoài sự tự do, thời gian và tiền bạc. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ chẳng phải lo toan quá nhiều. Mỗi ngày thức dậy, họ chỉ nghĩ đến việc hôm nay mặc gì, đánh màu son gì phù hợp để đi làm, đi chơi cùng bạn bè. Với họ, cuộc sống là những chuỗi ngày thoải mái, không phải cáng đáng quá nhiều việc.

Phụ nữ độc thân chẳng cần phải bận tâm gì - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà trong hôn nhân không chỉ lo cho bản thân mà còn phải chăm chồng chăm con. Còn phụ nữ độc thân làm biếng một chút cũng chẳng ai quát mắng hay chỉ trích. Họ thoải mái làm những điều mình thích mà không phải cơm bưng nước rót hay hầu hạ ai. Nếu có cũng chỉ là cha mẹ của mình, chứ chẳng phải phục vụ người dưng.

Không phải về nhà sớm khi tan làm

Có lẽ những người phụ nữ có chồng sẽ rất ganh tỵ với cô nàng độc thân ở điểm này. Khi tan làm, phụ nữ có chồng phải tất tả chạy về đón con, đi chợ để kịp làm cơm tối. Còn cô nàng độc thân ung dung ở lại tán gẫu, đi ăn uống với bạn bè, đồng nghiệp.

Khi còn độc thân, bạn muốn sống sao cũng được - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nào buồn phiền chỉ cần gọi bạn bè cà phê, tám chuyện. Ngày nào vui thì đi siêu thị, về nhà tự nấu nướng. Họ chẳng cần phải lo lắng canh hôm nay có mặn không, món kho có quá lửa hay không.

Không phải ở nhà chăm con vào ngày nghỉ

Vào những ngày nghỉ, cô nàng độc thân không thích thì nằm ở nhà ăn uống, xem phim. Có hứng thú một chút thì cùng bạn bè ăn uống, tán gẫu rồi mua sắm hoặc đi du lịch. Họ không phải ở nhà chăm con, cũng chẳng phải đầu bù tóc rối làm việc nhà đến mức quên mất hôm nay là ngày nghỉ.

Thích thì ngủ đến trưa, không cần phải dậy quá sớm

Phụ nữ độc thân khiến nhiều người phải ganh tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ độc thân muốn ngủ thì ngủ đến trưa, chẳng ai réo gọi. Còn phụ nữ có chồng thì hoàn toàn ngược lại. Sáng sớm con trai nhỏ đã đạp vào mặt đòi bú, con gái ồn ào hỏi mẹ ơi chiếc kẹp tóc của con đâu, ông chồng thì “chiếc cà vạt của anh đâu rồi vợ”... Họ bận đến mức chẳng có 1 ngày được ngủ ngon.

Vậy bạn chọn cuộc sống độc thân hay lấy chồng?