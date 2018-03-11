Phụ nữ thông minh và khờ dại khác nhau ở 4 điểm này

Phụ nữ thông minh luôn biết cách giữ thể diện và sẵn sàng đứng phía sau để bạn trai mình được "tỏa sáng" trước đám đông. Vì phụ nữ khôn ngoan không muốn người đàn ông của mình khó xử trước những nhận xét, bàn tán của nhiều người về họ.

Trong khi đó phụ nữ dại khờ lại chỉ muốn mình trở thành tâm điểm. Cô ấy muốn tất cả mọi người phải ngưỡng mộ, ghen tỵ khi mình được anh ấy đặt lên vị trí hàng đầu. Nhưng điều gì cũng có giới hạn. Sẽ là sai lầm lớn nếu mọi người xung quanh thấy người đàn ông của bạn bị bắt nạt, còn anh ấy lại cảm thấy tổn thương lòng tự trọng.

Đàn bà khôn ngoan luôn biết cách hành xử để giữ thể diện cho bản thân mỗi khi mâu thuẫn. Họ không để cái tôi lấn át bằng việc so đo thắng thua vì họ hiểu mọi việc sẽ tệ hơn nếu cả hai sẽ có những khoảng cách sau mỗi lần như vậy. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan thường kiềm chế, không đổ thêm dầu vào lửa.

Trái lại cách xử lý của phụ nữ dại khờ lại làm mọi chuyện phức tạp hơn. Họ muốn rõ ràng nhưng phải là bản thân thắng đối phương. Và kết quả nhận lại là gì, chẳng phải chỉ khiến hai bạn thêm căng thẳng hơn sao?

3. Cái tôi

Ai cũng có lòng tự trọng và cái tôi riêng nhưng khi yêu nhau phụ nữ thông minh sẽ biết dung hòa cái tôi của bản thân và cái chung trong tình yêu. Cô ấy sẽ sẵn sàng hạ cái tôi xuống trong hoàn cảnh cần thiết. Nhưng cô ấy cũng đủ kiêu hãnh trong nhiều trường hợp để đàn ông phải nể phục.

Phụ nữ dại khờ lại luôn cho rằng mình phải đúng trong mọi hoàn cảnh, và quá đề cao cái tôi của mình mà không nghĩ cho đối phương.

4. Cảm xúc mang lại cho người đàn ông mình yêu

Phụ nữ thông minh sẽ mang lại cảm xúc vừa đủ để khiến người đàn ông không thấy thiếu mà cũng không thấy thừa. Họ luôn biết quan tâm, lắng nghe một cách chân thành nhất khi anh ta khó khăn, bế tắc trong cuộc sống.

Phụ nữ dại khờ thì suốt ngày chỉ biết trách móc, mang đến những mệt mỏi và áp lực. Họ chỉ biết đòi hỏi trong khi lại quên mất đàn ông cũng cần sự thấu hiểu. Nếu thế thì mối quan hệ sớm muộn gì rồi cũng đường ai nấy đi.