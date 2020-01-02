Phụ nữ thông minh không sợ mất lòng, có 5 việc không cần giải thích với bất cứ ai

Phụ nữ yêu 02/01/2020 05:26

Phụ nữ dại nhất chính là luôn sợ người khác không hài lòng về mình. Người phụ nữ thông minh lại không sợ mất lòng, không cần giải thích với bất kì ai 5 việc này.

Kỳ thực, phụ nữ thông minh thường dễ dàng hạnh phúc hơn. Vì họ không quá để ý lời nói của người khác, họ không sợ mất lòng. Hãy học phụ nữ khôn ngoan cách làm lơ trước những điều không cần thiết, đặc biệt là 5 việc này không cần phải giải thích với bất cứ ai.

Cuộc sống của bạn

Cuộc sống của mỗi người không ai giống ai, nhưng có những lộ trình được sắp đặt sẵn mà người ta mặc định nó luôn đúng. Chẳng hạn như bạn sẽ phải học đại học rồi mới đi làm, phải tốt nghiệp rồi mới kết hôn, phải có việc làm ổn định, thành công ở một độ tuổi nào đó.

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Bạn chỉ đang đi con đường mình chọn, và không cần phải giải thích với bất cứ ai về sự khác biệt của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng mỗi con người là một cá thể đặc biệt, với sự phát triển và lộ trình cuộc đời không giống nhau. Donald Trump làm tổng thống khi 70 tuổi, ông chủ KFC khởi nghiệp ở tuổi 60, hay Steve Job 21 tuổi đã mở công ty, 25 tuổi thành tỷ phú và qua đời ở tuổi 56. Họ không hề có một lộ trình như người khác, nhưng họ vẫn thành công. Lộ trình của bạn không giống người khác, không có nghĩa là người khác có quyền đánh giá bạn thất bại. Bạn chỉ đang đi con đường mình chọn, và không cần phải giải thích với bất cứ ai về sự khác biệt của mình.

Lời xin lỗi nếu bạn không có lỗi

Mỗi bài kiểm tra khi bạn đi học đều có những đáp án đúng sai rõ ràng. Nhưng trong cuộc sống này, giữa người và người, đúng sai là do chính mình nhận định. Không phải người khác nói bạn sai thì bạn phải cúi đầu khi bạn thấy mình không hề có lỗi. Bạn không nợ bất kì ai một lời xin lỗi nếu bạn không có lỗi. Nếu lời xin lỗi là để giữ một mối quan hệ mà bạn cực kì quý trọng thì đừng tiếc. Nhưng nếu xin lỗi chỉ vì người khác muốn bạn hạ mình thì đừng bao giờ đáp ứng họ. Một người đàn bà bản lĩnh sẽ không dùng lời xin lỗi để lấy lòng người không tôn trọng mình.

Nhan sắc, ngoại hình của bản thân

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Vì bạn là duy nhất, bạn tự tin vì những gì mình có - Ảnh minh họa: Internet

Dù bạn có ngoại hình nổi bật hay mờ nhạt, dung mạo xuất phàm hay bình thường thì bạn cũng chẳng cần phải giải thích với ai về bề ngoài của mình. Vì bề ngoài sẽ không nói lên được hết giá trị của bạn. Bạn xinh đẹp thì không ai có quyền đánh giá bạn “não phẳng”. Bạn trông bình thường họ cũng không có quyền đánh giá bạn “tầm thường”. Chỉ bạn là người quyết định giá trị của bạn. Nếu họ muốn nói về ngoại hình của bạn, thì có lẽ họ có một mục đích nào đó. Và bạn không cần phải giải thích bất cứ điều gì về chính mình. Vì bạn là duy nhất, bạn tự tin vì những gì mình có.

Sự nghiệp, công việc

Người khác có thể đánh giá bạn không có một công việc ổn định, trong khi thứ bạn có được là trải nghiệm, là kiến thức. Người ta có thể đánh giá công việc của bạn không có tương lai, trong khi bạn biết bạn đang làm gì và muốn gì. Hay người ta có thể đánh giá bạn sẽ thất bại, trong khi bạn chỉ vừa bắt đầu ước mơ đã ấp ủ rất lâu.

Hãy nhớ rằng, sẽ không ai đủ tư cách đánh giá những gì bạn đang làm, ngoại trừ chính bạn. Nếu bạn là người biết mình đang và sẽ làm gì, thì hãy tự tin vào chính mình. Không người dưng lạ nào nuôi bạn, không ai trải đường hoa hồng để bạn đi, vì thế hãy chỉ tập trung vào chính mình.

Tình yêu hay hôn nhân

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Phụ nữ thông minh luôn muốn bảo vệ những gì mình đang có - Ảnh minh họa: Internet

Người ta có thể vì nhìn thấy bạn chọn một người chồng giàu có mà nghĩ bạn khó hạnh phúc. Người ta cũng có thể cho rằng vì bạn lấy một người chồng chưa giàu mà chắc chắn chịu khổ. Bạn hạnh phúc hay không, chỉ bạn biết. Tình yêu hay hôn nhân của bạn có viên mãn hay không, chẳng ai có quyền lên tiếng. Vì vậy, đừng để lời người khác ảnh hưởng đến mình, cũng đừng để họ biết quá nhiều về tình yêu hay hôn nhân của mình.

Một người phụ nữ thông minh đôi khi sẽ mang bộ mặt “chảnh chọe” trong mắt người khác. Không phải vì họ ích kỷ không muốn chia sẻ, mà là vì họ muốn bảo vệ những gì mình đang có.

Phụ nữ khôn ngoan: 4 không dừng, 3 không thiếu và 2 không đợi

Phụ nữ khôn ngoan: 4 không dừng, 3 không thiếu và 2 không đợi

Người phụ khôn ngoan chắc chắn ghi nhớ 3 “không” vàng ngọc để hạnh phúc này: 4 không ngừng, 3 không thiếu và 2 không đợi.

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