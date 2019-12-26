4 câu nói của đàn ông đẩy phụ nữ vào bể khổ cả đời

Đàn ông thuở ngọt ngào tình nguyện là “bóng cả” che chở cho vợ suốt đời. Nhưng khi hết yêu thì chẳng biết trong đầu họ vợ vô công rỗi nghề có bao nhiêu là vô dụng.

Người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ để những câu nói này của đàn ông đẩy mình vào bể khổ.

Lời hứa của đàn ông có thể tạo nên hàng tá khổ tâm trong đời phụ nữ. Bởi có khi đàn ông vừa hứa xong đã quên, còn phụ nữ nghe được rồi lại nhớ mà chờ mong cả đời. Vì đàn ông hứa cho vui, rồi lại không làm được, còn phụ nữ cứ vì tin tưởng mà khắc khoải.

Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là tin vào câu nói “Anh nuôi em” của đàn ông. Đây là câu nói có nhiều ý nghĩa của đàn ông ở từng giai đoạn khác nhau. Khi còn mặn nồng, họ nói câu đó với dáng vẻ bản lĩnh đầy cưng chiều bạn. Và nếu bạn tin thì có thể bạn sẽ lại nghe câu nói này ở một giai đoạn sau đó, nhưng với dáng vẻ hậm hực, tức tối của đàn ông. Vì nuôi bạn mà anh ta khổ cực, còn bạn để anh ta nuôi mà trở thành người vợ vô dụng.

Đối với lời hứa của đàn ông, đàn bà thông minh thì cứ nên nghe rồi xem họ có thực hiện được không. Đừng nghĩ lời hứa của đàn ông là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Bởi khi bạn tin như thế, bạn đợi chờ như thế, chưa chắc sẽ như bạn mong muốn. Với đàn ông, lời hứa là thứ “rẻ mạt” nhất, vì họ chẳng mất gì để hứa. Còn với phụ nữ, lòng tin là thứ quý giá nhất, có khi phải trả giá bằng cả thanh xuân.

Vì thế, phụ nữ đừng dùng thứ quý giá nhất của mình để gửi gắm vào một điều mà người khác có khi chẳng còn nhớ.

“Em phải tin anh”

Trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ có 10 phần lòng tin thì chỉ nên cho đàn ông nhiều nhất là 5 phần - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể tin người đàn ông mình chọn, nhưng đừng tin tuyệt đối. Đừng nghe một câu đàn ông muốn bạn tin mà “mắt nhắm mắt mở” trước sự thật trước mắt. Nếu đàn ông ngoại tình, hãy nhìn thẳng vào sự xuất hiện của cô nhân tình như sự phản bội mà anh ta dành cho bạn. Nếu những chứng cứ đàn ông lừa dối bạn phơi bày trước mắt, hãy nhìn thẳng vào trái tim đã có vết nứt của bạn. Và nếu đàn ông muốn bạn tin anh ta, hãy kèm theo đó một điều kiện rằng bạn muốn thấy anh ta chứng minh.

Trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ có 10 phần lòng tin thì chỉ nên cho đàn ông nhiều nhất là 5 phần. Phần còn lại hãy dùng để tỉnh táo, để bình tâm, để nhìn thấu sự thật trước mắt.

“Hãy tha thứ cho anh”

Câu nói này của đàn ông là bể khổ của đàn bà. Vì có khi một câu đàn ông nói “Hãy tha thứ cho anh” có thể khiến trái tim phụ nữ mềm cả ra mà quên hết tổn thương vì đối phương. Sau đó, phụ nữ sẽ tình nguyện dùng hết hạnh phúc đời mình mà bù vào tội lỗi, sai lầm của đàn ông.

Nhưng tha thứ rồi bạn được gì, và liệu có đáng không? Đừng tha thứ và rồi bạn chẳng nhận được gì. Đừng tha thứ khi người đàn ông trước mặt đã không còn xứng đáng. Hãy chỉ tha thứ một lần duy nhất cho một lỗi sai. Hãy tha thứ khi đàn ông dám sửa đổi và chứng minh. Và hãy tha thứ khi bạn đã nhìn thấy được tương lai tốt đẹp phía trước.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không để vài lời của đàn ông khiến mình chịu khổ - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không để vài lời của đàn ông khiến mình chịu khổ. Họ có thể nghe, có thể giả vờ tin nhưng không bao giờ đặt hết tâm can vào đó. Vì phụ nữ dễ tin mà dễ khổ, dễ “tưởng bở” mà đa tình…