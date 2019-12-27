Phụ nữ khôn ngoan: 4 không dừng, 3 không thiếu và 2 không đợi

Phụ nữ yêu 27/12/2019 05:14

Người phụ khôn ngoan chắc chắn ghi nhớ 3 “không” vàng ngọc để hạnh phúc này: 4 không ngừng, 3 không thiếu và 2 không đợi.

Người phụ nữ khôn ngoan thường hạnh phúc hơn phụ nữ dại khờ, vì họ luôn nghi nhớ những cái “không” này.

4 việc không dừng

Kiếm tiền

Phụ nữ ngày nay không hơn nhau tấm chồng hiển hách, mà hơn nhau số 0 trong tài khoản ngân hàng. Cố gắng kiếm tiền sẽ cho phụ nữ cảm giác an toàn. Phụ nữ độc thân có tiền để chiều chuộng bản thân. Phụ nữ có chồng có tiền để có tự do và tiếng nói. Phụ nữ ly hôn có tiền để hạnh phúc với con cái. Và phụ nữ về già lại càng phải có tiền để mua bình yên, không phải tựa dựa làm phiền con cháu.

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Với phụ nữ, thất tình không đáng sợ, ly hôn cũng không chết được, chỉ có thất nghiệp, không có tiền mới là thảm họa thật sự - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ hay đàn ông chỉ cho đàn bà tiền ở một giai đoạn nào đó. Tiền của cha mẹ không nuôi ta được cả đời. Tiền của đàn ông cầm được cũng chẳng dễ dàng. Chỉ có tiền của mình kiếm ra mới cho đàn bà cảm giác nhẹ nhõm và an toàn tuyệt đối.

Với phụ nữ, thất tình không đáng sợ, ly hôn cũng không chết được, chỉ có thất nghiệp, không có tiền mới là thảm họa thật sự.

Học hỏi, trau dồi kiến thức

Phụ nữ không đẹp thì phải khôn ngoan. Phụ nữ đẹp rồi lại phải càng không ngừng học hỏi. Tri thức sẽ là thứ trang sức trường tồn với thời gian, giúp phụ nữ tỏa sáng dù là trẻ hay già. Hãy nhân lúc còn trẻ mà không ngừng học hỏi. Hãy nhân lúc còn chịu được vất vả mà bồi dưỡng cho bản thân.

Phụ nữ ở đời, không ngừng học hỏi không chỉ để có bằng cấp, để hơn thua với người khác. Mà là học để trải nghiệm, để làm giàu tri thức, để khởi nguồn cho đam mê và không ngừng theo đuổi khát vọng.

Ngay cả khi đã lấy chồng, sinh con rồi phụ nữ cũng phải học. Học để làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Học để vun đắp gia đình, có khí chất độc lập và thu hút của người vợ khôn ngoan.

Làm đẹp

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Trước nhất là để bản thân tự tin tỏa sáng, và sau là để người đàn ông bên cạnh luôn phải giữ lấy mình - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói, phụ nữ bước chân ra ngoài thì phải như nữ hoàng, để xinh đẹp, để kiêu hãnh. Trước nhất là để bản thân tự tin tỏa sáng, và sau là để người đàn ông bên cạnh luôn phải giữ lấy mình.

Đặc quyền của phụ nữ là xinh đẹp, bởi thế đừng để mình nhếch nhác. Tháng năm không nhiều, hãy tỏa sáng khi còn xuân thì. Hãy chăm sóc bản thân mỗi ngày.

Báo hiếu

Cha mẹ là cội nguồn cho hạnh phúc của phụ nữ. Họ là người yêu bạn vô điều kiện, đợi bạn về vô điều kiện. Đời phụ nữ chẳng nợ ai ngoài cha mẹ. Vì thế, hãy trân trọng thời gian còn lại của cha mẹ trước khi quá muộn.

3 thứ không thể thiếu

Tiền

Đàn bà sống ở đời hãy cố gắng đừng để bản thân khổ sở vì thiếu tiền. Nếu đang có ít thì phải nỗ lực có nhiều. Đã có nhiều rồi thì phải nghĩ cách phòng thân. Đời không lường trước chuyện bất trắc, nhưng có tiền phụ nữ sẽ đỡ vất vả hơn. Phụ nữ sống không nên quá thực dụng, nhưng nhất định phải thực tế. Và đàn bà khôn ngoan sẽ hiểu tiền là phương tiện thực tế nhất phụ nữ không được thiếu.

Ý chí

Phụ nữ sống có thể yếu đuối, có thể sai lầm, có thể vấp ngã nhưng nhất định không thể thiếu ý chí. Yếu đuối nhưng phải mạnh mẽ khi cần. Sai lầm thì phải sửa. Và vấp ngã thì phải đứng dậy. Có những kết quả phải trả bằng tháng năm bền bỉ ý chí. Có những hạnh phúc phải đánh đổi bằng mạnh mẽ kiên cường. Cuộc đời không dễ dàng, nhưng có ý chí đàn bà sẽ chẳng sợ không có ngày mai.

Khí chất riêng biệt

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Người phụ nữ khôn ngoan có thể không xinh đẹp, nhưng chắc chắn sẽ có khí chất riêng biệt - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà thông minh có thể không xinh đẹp, nhưng chắc chắn sẽ có khí chất riêng biệt. Đó là cá tính trong cách đối nhân xử thế, trong từng hành động lời nói. Không giống ai, nhưng là duy nhất. Không quá nổi trội nhưng ai cũng ghi nhớ. Đàn bà dẫu qua năm tháng vẫn phải giữ được cá tính riêng.

2 người không đợi

Người bỏ mình ở lại

Người bỏ bạn đi không một lời từ biệt, vốn là người không yêu bạn đủ nhiều và chân thành. Nếu họ xứng đáng với tình yêu của bạn, họ sẽ không để bạn cô đơn. Nếu đủ bản lĩnh cho bạn chỗ dựa cả đời, họ sẽ không hèn nhát rời đi.

Đời đàn bà, vô vọng nhất là đợi chờ một người nhẫn tâm bỏ mình lại.

Người phản bội mình

Với đàn bà thông minh, người phản bội chỉ nên bỏ lại sau lưng. Đợi họ là tự hại mình. Tha thứ cho họ cũng chưa chắc bản thân sẽ hạnh phúc. Đừng đợi, bởi thứ mình bỏ ra là thời gian quý giá, mà thứ mình nhận được chưa chắc là chân tình của kẻ từng phản bội.

Phụ nữ khôn sống chết giữ 5 quy tắc để không trở thành kẻ thất bại trong tình yêu

Phụ nữ khôn sống chết giữ 5 quy tắc để không trở thành kẻ thất bại trong tình yêu

Phụ nữ khi dấn thân vào con đường tình yêu thường khó lòng tỉnh táo. Người phụ nữ khôn luôn nằm lòng 5 quy tắc này để không trở thành kẻ bại trận khi yêu.

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