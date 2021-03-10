Phụ nữ thỏa mãn được 3 điều này thì cả đời không phải lo chồng ra ngoài tìm người phụ nữ khác!

Đây chính là 3 nhu cầu thầm kín đàn ông luôn giấu chặt trong lòng, phụ nữ thông minh thỏa mãn được ắt sẽ khiến chồng cả đời nâng niu chiều chuộng.

Muốn được chồng tôn thờ như nữ hoàng phụ nữ thông minh chỉ cần giúp anh ấy thỏa mãn 3 nhu cầu này là đủ, không hơn không kém. Người chồng nào cũng muốn khẳng định sự quan trọng của mình với cuộc đời của vợ - Ảnh minh họa: Internet Đây chính là những nhu cầu đàn ông luôn cố gắng che đậy, phụ nữ thông minh đáp ứng được sẽ khiến chồng cả đời mê mệt, nửa bước không rời.

Hào phóng lời yêu Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, thế nên đa phần phụ nữ vẫn tưởng rằng chỉ cần làm đẹp thì đã dư sức giữ chồng. Trong khi đó, ngoài được nhìn thấy vợ xinh đẹp, đàn ông còn khát khao được nghe lời đường mật mỗi ngày. Những câu “Em yêu anh”, “Em rất hạnh phúc khi có anh làm chồng”, “Anh là tất cả hạnh phúc em có”, “Cảm ơn anh vì đã là chồng của em”… sẽ khiến chàng chết mê chết mệt. Dám chắc, người chồng nào cũng muốn khẳng định sự quan trọng của mình với cuộc đời của vợ, cũng muốn vợ thể hiện tình yêu cháy bỏng, không giấu giếm che đậy.

Đàn ông lấy vợ vẫn khát khao được yêu thương, vẫn muốn được vợ ôm chầm lấy mình vì nhớ nhung - Ảnh minh họa: Internet Hào phóng cử chỉ thân mật Phụ nữ lấy chồng thường dại dột dùng hết tâm sức cho việc nhà, chăm sóc gia đình, con cái mà quên bồi đắp cho tình cảm lứa đôi. Họ trót “bỏ rơi” chồng vì những bộn bề lo toan, vì nghĩ rằng đã là vợ chồng thì đâu cần phải “làm màu” như thuở tán tỉnh nhau. Trong khi đó, đàn ông lấy vợ vẫn khát khao được yêu thương, vẫn muốn được vợ ôm chầm lấy mình khi về nhà sau một ngày dài mà nói “Em nhớ anh”, muốn vợ ôm lấy mình khi đi ngủ và nắm tay nhau khi qua đường. Phụ nữ khôn ngoan hãy nhớ, tình yêu như một mầm cây, nếu không vun trồng, chăm sóc thì úa tàn là điều khó tránh. Bộ đồ ngủ nóng bỏng sau cánh cửa phòng ngủ sẽ khiến chồng điên đảo, vồ lấy bạn ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet Hào phóng những bất ngờ Cuộc sống hôn nhân bình lặng quá sẽ dễ gây nhàm chán, khiến đàn ông không còn thấy vợ hấp dẫn, kém hạnh phúc khi chung sống. Vậy nên, phụ nữ muốn chồng chết mê chết mệt, cả đời quấn quýt không rời đừng quên tạo nên những bất ngờ, những điều thú vị. Một món quà nho nhỏ, buổi tiệc bí mật hay bộ đồ ngủ nóng bỏng sau cánh cửa phòng ngủ sẽ khiến chồng điên đảo, vồ lấy bạn ngay lập tức. Là phụ nữ, dù khôn ngooan hay nông cạn, bạn chỉ cần làm được 3 điều này thì không cần tìm cách giữ chồng thì chồng cũng tình nguyện chung thủy. Kẻ thứ ba dù dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể ly gián tình cảm lứa đôi.

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