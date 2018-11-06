Phụ nữ sống thất bại nhất là khi cho đàn ông cơ hội nói với mình những câu này

Bạn là phụ nữ, bạn làm đẹp không chỉ để hài lòng khi tự soi gương, mà còn để tự tin trước mắt chồng, có giá trị, có tiếng nói. Không hẳn là mình dùng nhan sắc để đổi cách cư xử, yêu thương của chồng. Nhưng hãy hiểu giá trị của phụ nữ trong mắt đàn ông nằm ở việc bạn biết quý trọng bản thân đến mức nào. Khi bạn không thể tự trân quý mình, thì cũng không ai coi trọng bạn.

Phụ nữ ở đời không gì hổ thẹn hơn khi ngay cả người đàn ông bên cạnh cũng muốn mình tự nhìn lại bản thân. Vì mình bao năm chưa từng soi gương, hay một chút thời gian chăm sóc bản thân đều không có? Có thất bại lắm không khi mình từng xinh đẹp để chồng say mê, giờ lại nghe anh ta chê bai? Có thất bại không khi mình luôn có thể xinh đẹp hơn, để kiêu hãnh và tự tin? Câu trả lời luôn luôn là “Có”.

Phụ nữ đừng bao giờ cho đàn ông suy nghĩ anh ta là người nuôi mình. Dù rằng họ có từng nói cứ ở nhà, họ nuôi mình. Nhưng sẽ có lúc khi mình trọn lòng trọn dạ làm vợ bếp núc chăm chút gia đình, đàn ông sẽ xem đó là vô dụng. Phụ nữ không làm ra tiền là phụ nữ không có tiếng nói và không được tôn trọng trong gia đình. Phụ nữ thất bại nhất chính là để người đàn ông của mình nói mình vô dụng, lấy đồng tiền ra để nói chuyện với mình.

"Anh không cần em”

Phụ nữ đừng bao giờ để người đàn ông của mình có cơ hội nói câu này. Nếu có thì phải là mình nói, phải sang chảnh quay lưng không nhìn lại. Đừng đợi đến khi đàn ông nói câu này, vứt bỏ mình, rồi bản thân lại tổn thương đến mức không đứng dậy nổi. Phụ nữ nhất định phải có thứ kiêu hãnh dám bỏ đi dám quay lưng trước.

Phụ nữ nên biết lượng sức mình, lúc cần ra đi nhất định phải là người buông tay trước. Vì kẻ ra đi bao giờ cũng giữ được lòng kiêu hãnh, cũng chọn cho mình một vết thương ít âm ỉ hơn. Huống hồ, mình là phụ nữ, yếu đuối rồi thì nhất định đừng để đàn ông “giở thói” vứt bỏ mình trước.

“Em không thể bằng cô ấy”

Thật ra, câu nói này của đàn ông sẽ thường từ câu hỏi “Cô ta có gì hay ho” của phụ nữ. Hay nếu đàn ông tệ bạc quá, thẳng thừng nói một câu này, chính là vì phụ nữ đã cho họ quyền so sánh từ trước.

Phụ nữ nhất định phải có thứ kiêu hãnh, hạnh phúc thì sẽ bền lâu - Ảnh minh họa: Internet

Trong một câu chuyện đã có người thứ ba, phụ nữ chỉ nên giải quyết người đàn ông của mình. Bạn không cần so sánh gì cả, vì bạn không cùng một kiểu người với kẻ thứ ba. Chồng phản bội bạn đã là một vết thương chí mạng, đừng cho anh ta cơ hội làm càn thêm, đừng để mình ở thế bị động. Dứt khoát và kiên định luôn là phong thái “đỉnh” nhất của một người phụ nữ khi bị phản bội.

“Đừng yếu đuối như vậy”

Đàn ông khi còn trân trọng và yêu thương, họ xem những khi phụ nữ yếu đuối là cơ hội để thể hiện khả năng bảo vệ của mình. Nhưng khi họ đã đổi thay, sự yếu đuối của phụ nữ chỉ là cái gai trong mắt họ.

Khi bạn nghe câu nói này từ chồng, có nghĩa là, thứ nhất anh ta đã không còn yêu bạn như trước, và thứ hai là bạn đã quá lụy tình. Đàn ông hết yêu luôn tàn nhẫn nhất. Và phụ nữ lụy tình luôn đáng thương nhất. Đừng yếu đuối trước kẻ tàn nhẫn với mình mình, bạn sẽ tránh được vô số tổn thương.

Đừng yếu đuối trước kẻ tàn nhẫn với mình mình, bạn sẽ tránh được vô số tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng cho đàn ông cơ hội nói những lời này. Nếu kết thúc, mình phải là người kết thúc. Nếu đã tổn thương, mình phải rời đi ngay. Đừng cho ai cơ hội làm mình đau, hay thêm một vết tích nào trong lòng nữa. Phụ nữ sống ở đời, nhất định phải đủ kiêu hãnh và tự tôn thì mới mong không khổ vì đàn ông.