Phụ nữ ơi, cuộc sống này thiếu đàn ông không chết được, thiếu tiền mới chết

Phụ nữ yêu 15/02/2020 05:01

Người phụ nữ thông minh dám nói mình thích tiền và kiếm ra tiền chứ nhất định không thèm yêu tiền của người đàn ông nào cả. Sai lầm của phụ nữ là phụ thuộc vào đàn ông, nhất là phụ thuộc về mặt kinh tế.

Giữa tiền và đàn ông, phụ nữ nghĩ thiếu cái gì sẽ khiến đời mình sống dở chết dở? Vốn dĩ phụ nữ đặt cược rất lớn vào tình yêu, thế nên lúc nào họ cũng sẵn sàng hy sinh mà không cần báo đáp. Họ nghĩ rằng đời này mình gặp được người đàn ông tốt thì tự khắc mình không cần phải lo lắng điều gì nữa.

Một số phụ nữ chọn theo đuổi người đàn ông của mình và một số khác lại chọn theo đuổi ước mơ, cật lực kiếm tiền. Nếu như bạn còn phân vân chưa biết mình nên chọn điều gì thì hãy nhớ rằng không bao giờ có chuyện một ngày nọ sự nghiệp, tiền bạc thức dậy và nói không còn yêu bạn nữa.

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Giữa tiền và đàn ông, phụ nữ nghĩ thiếu cái gì sẽ khiến đời mình sẽ sống dở chết dở? - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan thì cần phải nhớ không yêu cũng không chết được, không có đàn ông thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Nhưng nếu không có tiền thì chết thật sự đấy.

Người đàn bà dại vì tình yêu mà khóc, còn phụ nữ thông minh thì vì kiếm tiền mà vui. Hãy thử tưởng tượng rằng nếu như một người phụ nữ dành hết những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời mình để hy sinh, đầu tư vào người đàn ông thì khoảng 5 - 10 năm sau thì họ lúc nào cũng phải quỳ gối cầu xin người đàn ông đó đừng rời xa mình.

Ngược lại nếu phụ nữ biết đầu tư vào mình thì chắc chắn tới lúc đó mọi thứ đều tự nguyện chung thủy với họ, kể cả người đàn ông.

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Có tiền mới độc lập, tự lo cho chính mình và cũng mới chăm lo được cho những người thân yêu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng dại dột nghĩ rằng khi yêu thì mình sẽ có chuyện tình lãng mạn như trong phim, người đàn ông sẽ tử tế chân thành với mình đến hết đời. Thế giới này nào có ai tốt với bạn ngoài bố mẹ. Có tiền mới độc lập, tự lo cho chính mình và cũng mới chăm lo được cho những người thân yêu của mình.

Đàn ông cũng chỉ cần là người đồng hành cùng bạn trong cuộc sống này thôi. Nên dù kiếm tiền có vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt thì cũng phải nỗ lực đến cùng.

Phụ nữ kiếm ra tiền chính là khẳng định sự độc lập về kinh tế, chẳng tội gì làm công chúa của người khác, có làm thì làm nữ hoàng của đời mình kìa. Dăm ba lần đổ vỡ, vài lần bị đàn ông phản bội thì cũng chưa chết được đâu. Vừa bị đàn ông lừa dối, vừa nghèo thì mới thật sự là nỗi bi ai của người phụ nữ.

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 Còn trẻ cứ kiếm nhiều tiền đi phụ nữ ạ, để đi chơi, làm đẹp rồi gặp gỡ nhiều người tốt. Mọi việc đâu rồi sẽ vào đấy cả thôi - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ thông minh dám nói mình thích tiền và kiếm ra tiền chứ nhất định không thèm yêu tiền của người đàn ông nào cả. Sai lầm của phụ nữ là phụ thuộc vào đàn ông, nhất là phụ thuộc về mặt kinh tế. Hãy nhớ rằng chẳng có người đàn ông nào tự nguyện muốn nuôi bạn cả đời đâu.

Phụ nữ khôn ngoan tự khắc biết bản thân phải nỗ lực kiếm tiền, để không phải mang tiếng yêu ai vì tiền cũng không phải vì đồng tiền mà rời xa ai đó. Còn trẻ cứ kiếm nhiều tiền đi phụ nữ ạ, để đi chơi, làm đẹp rồi gặp gỡ nhiều người tốt. Mọi việc đâu rồi sẽ vào đấy cả thôi. Trông chờ vào đàn ông chi bằng tự đứng vững trên đôi chân của mình còn tốt hơn rất nhiều.

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3 ‘gia tài bạc tỷ’ của người phụ nữ thông minh, tới chết cũng không buông

Người phụ nữ thông minh luôn nắm chắc 3 “gia tài” quý giá này. Vì họ hiểu nếu không giữ gìn thì sẽ đánh mất nhiều thứ, thậm chí là hối hận cả đời.

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