13 nguyên tắc cơ bản để phụ nữ sống ‘bớt ngu’ và ‘khôn ngoan hơn’

13 nguyên tắc, bài học cuộc sống cơ bản này, nếu là người đàn bà thông minh bạn phải biết qua - Ảnh minh họa: Internet

13 nguyên tắc, bài học cuộc sống cơ bản này, nếu là người đàn bà thông minh bạn phải biết qua.

Quả thật, thế giới này chẳng nợ bạn bất cứ điều gì, vì thế đừng hành động như bạn là người chịu thiệt. Nếu ai đó đối đãi chân tình với bạn, hành động vì lợi ích lớn nhất của bạn, hãy nói lời cảm ơn. Nếu bạn nhận được một món quà, hãy nói cảm ơn. Nếu bạn thấy hài lòng với những gì người khác làm, cũng đừng quên lời cảm ơn. Nói cảm ơn không khó, nhưng sẽ cho bạn nhiều hơn trong cuộc sống này.

Nguyên tắc này luôn đúng với mọi người, trong mọi việc. Chuyện gì xảy ra cũng chỉ chiếm 10% như một loại thử thách. Còn chúng ta có đến 90% lựa chọn, tìm cách giải quyết để đối mặt với chúng. Đó mới là cách chúng ta đang sống, chủ động với cuộc đời của mình.

Hứa ít đi, làm nhiều hơn

Dù là trong trường hợp nào, việc gieo niềm tin lớn lao cho người khác mà không thể làm được sẽ khiến họ bị tổn thương. Vì thế, đừng hứa nếu bạn không thể làm, và hãy làm nếu bạn đã hứa.

Chúng ta không quá giàu để mua những món quà rẻ tiền

Vì những món đồ quá rẻ tiền thường nhanh hư hỏng. Và ta sẽ phải tốn thêm tiền để mua lại một món tương tự. Thay vì thế, hãy đầu tư vào những món đồ có giá trị, hơn là chỉ vì nó rẻ tiền.

Đây cũng là nguyên tắc áp dụng trong công việc. Thay vì đầu tư vào chỉnh sửa, hãy tập trung vào chất lượng trước tiên. Hoàn thành công việc chất lượng ngay từ lần đầu sẽ đỡ tốn kém hơn khi phải chỉnh sửa sau đó.

Nói xin lỗi

Nếu nhận ra mình sai, sẽ không ai trách bạn. Vì thế, nhất định phải học cách nói xin lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Con người sinh ra đã luôn có khuyết điểm, không ai là ngoại lệ. Và nếu nhận ra mình sai, sẽ không ai trách bạn. Vì thế, nhất định phải học cách nói xin lỗi.

Hãy chủ động

Ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Trong khoảng thời gian cố định ấy, bạn sẽ có những cơ hội đến rồi đi, về công việc, tiền bạc hay các mối quan hệ. Và việc của bạn là hãy nắm bắt cơ hội mỗi ngày.

Đặt câu hỏi “Tại sao?”

Những người thông minh luôn nói bản thân chẳng biết gì và họ không ngại việc bản thân trông ngu dốt hay thiếu hiểu biết. Khi đặt câu hỏi “tại sao?” bạn sẽ học được nhiều hơn những gì bạn chưa biết.

Dám làm, dám mơ ước và dám tận hưởng

Bạn cần động lực để tiến về trước. Bạn cần ước mơ để không mệt mỏi. Và bạn cũng cần nghỉ ngơi để có sức đi tiếp. Vì thế, hãy đặt ra cho mình mục tiêu, làm hết mình, và cũng tận hưởng hết mình.

Hãy làm việc để sống, đừng sống để làm việc

Ai cũng phải làm việc, nhưng hãy đảm bảo rằng đến cuối đời bạn sẽ không hối hận vì tháng ngày đó. Cuộc sống này không chỉ có công việc, còn có các mối quan hệ, sở thích, đam mê ngoài chốn công sở. Và bạn phải giữ lấy những điều đó, tận hưởng chúng trọn vẹn nhất.

Làm dúng hoặc là dừng lại

Nếu thấy bản thân không làm tốt hay không đủ tin tưởng để làm gì đó, thì hãy từ chối - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thấy bản thân không làm tốt hay không đủ tin tưởng để làm gì đó, thì hãy từ chối. Bạn không có nhiều thời gian để đầu tư vào thứ bạn không có đam mê.

Sự ủng hộ đáng giá hơn tiền bạc

Trong bất kì chuyện gì, sự ủng hộ cũng là điều quý giá. Vì nó chỉ đến từ những ai thật sự quý trọng bạn. Họ động viên bạn vì bạn xứng đáng để họ bỏ thời gian và tâm sức. Đây sẽ là những người thật lòng mong bạn sống tốt hơn.

Chấp nhận thay đổi

Hãy chấp nhận những điều chưa tốt, những sự không hài lòng để mở mang cái nhìn với cuộc sống. Thay đổi sẽ giúp bạn bước ra khỏi vùng an toàn, sống với hiện tại và không ngừng nỗ lực.

Sự đơn giản

Mọi điều phức tạp đều tạo thành từ những gì đơn giản nhất. Nhưng những điều phức tạp có thể nuốt chửng niềm vui và hạnh phúc của bạn. Vì thế, hãy đơn giản hóa mọi chuyện. Đây là bài học cuộc sống cần phải học, và nếu nhuần nhuyễn bạn sẽ sống dễ dàng hơn.