7 bí mật của người phụ nữ ‘vàng mười’ trong mắt đàn ông

Phụ nữ yêu 13/02/2020 05:00

Đây là bí mật của phụ nữ thu hút đàn ông nhất. Dù bạn là người phụ nữ bình thường nhưng sở hữu những điều này thì có ở đâu cũng nổi bật trong mắt đàn ông.

Đây là 7 bí mật của phụ nữ chiếm giữ trái tim đàn ông.

Ngoại hình bình thường, sống lý trí

Theo suy nghĩ của đàn ông, phụ nữ không cần quá xinh đẹp nổi bật. Một người phụ nữ chỉ cần ưa nhìn cho đàn ông cảm giác an toàn và chắc chắn hơn. Và trong chuyện tình cảm, đàn ông muốn phụ nữ sống thực tế, lý trí. Đàn ông không thích kiểu phụ nữ sống quá mơ mộng. Họ cũng không cần phụ nữ phải dùng hết tình cảm, thời gian để yêu mình. Ngược lại, kiểu phụ nữ biết quý trọng bản thân lại dễ lọt vào mắt đàn ông hơn. Vì phụ nữ có khả năng chăm sóc mình tốt thì sẽ có thể yêu thương người khác.

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Muốn thu hút đàn ông, phụ nữ hãy tập lối suy nghĩ thực tế và lý trí - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, muốn thu hút đàn ông, phụ nữ hãy tập lối suy nghĩ thực tế và lý trí. Một người đàn bà mạnh mẽ, suy nghĩ tích cực, thực tế luôn cho đàn ông cảm giác thú vị muốn chinh phục.

Đoan trang

Nếu muốn đàn ông tôn trọng và thật lòng yêu thương bạn, hãy giữ một chút vẻ đoan trang khi cần thiết. Dù đàn ông sẽ ấn tượng với phụ nữ cá tính, nhưng họ vẫn thích phụ nữ đoan trang, vì đó là nét đẹp đặc trưng của phái yếu.

Nét đoan trang của phụ nữ không nhất thiết là ở ngoại hình, mà còn ở cách ứng xử, từng cử chỉ hành động. Phụ nữ càng đoan trang, nữ tính trong hành động càng cho đàn ông cảm giác muốn sở hữu, bảo vệ.

Cách nuông chiều đàn ông

Cách nuông chiều đàn ông cũng là bí mật của phụ nữ để giữ tình yêu, hôn nhân. Những lúc đàn ông bệnh tật, thất vọng hay gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy “chiều” họ một chút. Đàn ông luôn yêu những khoảnh khắc dịu dàng quan tâm của phụ nữ khi họ “yếu đuối”. Đó cũng là lúc đàn ông thoải mái bộc lộ sự trẻ con, yếu ớt của mình nhất. Vì họ cần được hiểu, động viên và sẻ chia.

Thấu hiểu người đàn ông của mình

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Điều đàn ông cần nhất ở phụ nữ là cảm giác được hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Điều đàn ông cần nhất ở phụ nữ là cảm giác được hiểu. Nếu bạn xinh đẹp, ưu tú, nổi bật nhưng lại không hiểu đàn ông thì họ cũng không quý trọng bạn. Đàn ông muốn được hiểu, như khi mệt mỏi họ muốn bạn lắng nghe, khi không vui họ muốn bạn vỗ về,… Phụ nữ càng thấu hiểu người đàn ông của mình thì càng dễ dàng giữ được tình yêu và hôn nhân. Ngược lại, nếu bạn không cho đàn ông điều họ muốn hay cần, thì dù có cố gắng thế nào cũng không thể giữ được họ.

Khi trên gường

Bí quyết khi trên giường để giữ đàn ông nằm ở hai điều, là đáp ứng và chân thật. Nếu bạn hiểu những khát vọng thầm kín của đàn ông, cùng họ có những phút giây thăng hoa riêng biệt, đàn ông không bao giờ muốn rời xa bạn. Và nếu bạn thể hiện bản thân khi bên họ, chân thật đòi hỏi, chân thật tìm tòi và hòa hợp, thì đàn ông đặc biệt lưu nhớ cảm giác khi bên bạn, dù đi đâu cũng không thể quên.

Bí quyết trang điểm

Phụ nữ nên biết những điểm nổi bật hay khuyết điểm trên khuôn mặt của mình. Bí quyết trang điểm tự nhiên, che đi khuyết điểm, làm nổi bật nét đẹp sẽ cho phụ nữ nhiều lợi thế. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Vì thế hãy tìm hiểu về khuôn mặt của mình và có những bí quyết trang điểm khiến mình thu hút xinh đẹp hơn.

Sự tinh tế

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Sự tinh tế cũng là một bí mật của phụ nữ để giữ đàn ông cả đời đắm say mình - Ảnh minh họa: Internet

Sự tinh tế cũng là một bí mật của phụ nữ để giữ đàn ông cả đời đắm say mình. Tế nhị khi đối nhân xử thế, ứng xử khéo léo sẽ tạo thiện cảm với người khác, chiếm ấn tượng với bất kì ai. Với đàn ông, cách cư xử tinh tế sẽ làm tăng giá trị nhân phẩm của phụ nữ. Đàn ông đặc biệt tôn trọng phụ nữ khéo léo trong cư xử, và hãnh diện khi người phụ nữ ở bên luôn ứng xử chừng mực tinh tế.

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