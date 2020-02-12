Hơn cả khuôn mặt đẹp, đây mới là 15 điều đàn ông thích nhất ở phụ nữ

Phụ nữ yêu 12/02/2020 05:12

Đàn ông không chỉ thích khuôn mặt đẹp hay dáng vóc nóng bỏng của phụ nữ. Đây mới là 15 điều đàn ông thích nhất ở phụ nữ.

Hơn cả khuôn mặt đẹp, đây mới là 15 điều đàn ông thích nhất ở phụ nữ.

Nụ cười

Nụ cười của phụ nữ có sức “công phá” trái tim hay sự chú ý của đàn ông nhất. Một người phụ nữ có nụ cười đẹp, thoải mái, tràn trề năng lượng luôn cho đàn ông cảm giác gần gũi, muốn chinh phục. Ngược lại, phụ nữ ít cười sẽ khiến đàn ông thấy khó gần, mất thiện cảm.

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Hơn cả khuôn mặt đẹp, đây mới là 15 điều đàn ông thích nhất ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, phụ nữ nên chăm sóc răng, môi thường xuyên. Chăm sóc tốt cho nụ cười của mình cũng là cách để tăng sức hút với đàn ông.

Nấu ăn giỏi

Nấu ăn ngon là một trong những cách giữ đàn ông hiệu quả nhất. Đàn ông dù từng ăn sơn hào hải vị vẫn chuộng mùi vị cơm gia đình. Không chỉ vì cơm gia đình hợp khẩu vị của họ, mà còn vì mỗi bữa cơm vợ nấu đều chứa đựng sự thấu hiểu, chăm sóc và trân quý gia đình. Đàn ông ăn cơm nhà càng ngon, hài lòng thì càng cảm thấy muốn trở về nhà, dành nhiều yêu thương cho vợ hơn.

Vui vẻ

Phụ nữ vui vẻ, hoạt bát luôn tỏa ra năng lượng tích cực với người xung quanh. Và dù là ai cũng không thể cưỡng lại nổi những điều tích cực, vui vẻ. Đàn ông cực kì thích kiểu phụ nữ vui vẻ. Vì chỉ cần ở bên, họ sẽ thấy vui vẻ, như được tiếp thêm nhiều sức mạnh.

Mái tóc dài hơi rối

Kỳ thực, đàn ông sẽ không quá chú ý đến kiểu tóc của phụ nữ, nhưng thông thường họ thích một mái tóc dài tự nhiên và hơi rối.

Biết quan tâm

Đàn ông cũng thích được quan tâm, chiều chuộng như phụ nữ. Họ thích kiểu phụ nữ thấu hiểu và biết họ cần gì, đáp ứng được những điều họ âm thầm mong muốn.

Tự tin là chính mình

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Với đàn ông, đàn bà quyến rũ nhất khi không bắt chước ai, có sức hút riêng biệt - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, đàn bà quyến rũ nhất khi không bắt chước ai, có sức hút riêng biệt. Phụ nữ không cần quá nổi bật, học hỏi như ai để có được sự chú ý của đàn ông. Chỉ cần bạn biết rõ về bản thân, tập trung vào những điểm đặc biệt của mình thì đàn ông sẽ khó rời mắt khỏi bạn.

Vòng ba lớn

Đây là đặc điểm ngoại hình nói lên khả năng sinh sản và nuôi dạy con của phụ nữ. Đàn ông thường thích kiểu phụ nữ có vòng ba lớn hơn là những cô nàng mảnh khảnh. Vòng ba cũng là bộ phận khơi gợi sức hút giới tính của đàn ông về phụ nữ nhất.

Tốt bụng

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái, thân thiện luôn có sức mạnh tiềm tàng để cổ vũ người đàn ông của mình. Sự lương thiện của phụ nữ cũng là nét đẹp đặc biệt trong mắt đàn ông.

Có đam mê

Hình ảnh phụ nữ tập trung vào đam mê luôn có sức hấp dẫn rất lớn với đàn ông. Người phụ nữ có đam mê riêng và tập trung vào những gì mình theo đuổi độc lập và bản lĩnh trong mắt đàn ông. Và đàn ông đương nhiên muốn sở hữu người phụ nữ như thế.

Giọng cao

Theo những nhà khoa học, phụ nữ có chất giọng cao sẽ cho đàn ông cảm giác quyến rũ và trẻ trung hơn.

Thỏa hiệp khi cần thiết

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Theo những nhà khoa học, phụ nữ có chất giọng cao sẽ cho đàn ông cảm giác quyến rũ và trẻ trung hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ quá tự cao, không nhận mình sai, không biết thỏa hiệp để đối thoại cho đàn ông cảm giác khó chịu.

Yêu trẻ con

Đây là nét tính cách thể hiện bản năng làm mẹ của phụ nữ. Đàn ông thích kiểu phụ nữ thích trẻ con, vì họ sẽ có khả năng chăm sóc gia đình sau này.

Son đỏ

Đàn ông thừa nhận màu son đỏ của phụ nữ khiến họ thấy hồi hộp. Sắc môi đỏ cũng cho đàn ông cảm giác kích thích, cuốn hút.

Có khiếu hài hước

Khiếu hài hước ở phụ nữ sẽ giúp đàn ông thấy thoải mái khi buồn phiền hay gặp khó khăn.

Biết tận hưởng cuộc sống

Biết tận hưởng cuộc sống là điều đàn ông thích nhất ở phụ nữ. Họ cho rằng kiểu phụ nữ biết tận hưởng cuộc sống luôn tràn đầy sức sống, biết đúng giá trị của mình.

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‘Bắt chước’ đàn ông 5 điều này, phụ nữ ngày càng quyến rũ vạn người say mê

Không phải tự dưng người ta lại nói sinh ra là phụ nữ thường khổ hơn đàn ông. Và phụ nữ thông minh thường học hỏi đàn ông những điều này để hấp dẫn và sống nhẹ nhàng hơn.

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