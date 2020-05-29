Phụ nữ nói KHÔNG với 4 điều này, cả đời ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng không được

Phụ nữ yêu 29/05/2020 20:04

Nếu phụ nữ nông cạn luôn nói có thì phụ nữ thông minh luôn nói KHÔNG với những điều này, nhờ thế càng về hậu vận họ càng ấm êm sung túc, hạnh phúc thăng hoa.

Nhờ dám nói không với những điều này nên phụ nữ thông minh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, ăn nên làm ra, đi đâu cũng được quý mến, thương yêu.

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Đã là người đừng bao giờ dại dột phạm phải tội khểu nghiệp kẻo cả đời cũng không trả được nghiệp báo - Ảnh minh họa: Internet

Muốn xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, công danh rộng mở phụ nữ hãy quyết liệt nói KHÔNG với những điều này.

KHÔNG nói xấu người khác

Người xưa có câu “họa từ miệng mà ra”, lời ăn tiếng nói của một người quyết định rất lớn đến vận mệnh của họ. Thế nên, những người phụ nữ khôn khéo, biết cách ứng xử và thận trọng trong giao tiếp thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc.

Ngược lại, nếu phụ nữ xấu tính, suốt ngày thọc mạch, nói xấu người khác thì bạn sẽ tự khiến mình trở nên đáng ghét trong mắt mọi người. Không ai dám kết thân, chẳng ai dám làm bạn hay giúp đỡ nên cuộc sống của mẫu phụ nữ nông cạn này sẽ khốn khó đủ đường.

Những lời Phật dạy có nói, đã là người đừng bao giờ dại dột phạm phải tội khểu nghiệp kẻo cả đời cũng không trả được nghiệp báo.

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Nếu không giữ uy tín trong chuyện tiền bạc, vay mượn bạn sẽ đánh mất rất nhiều quý nhân trong đời mình - Ảnh minh họa: Internet

KHÔNG trả nợ trễ hẹn

Người càng giàu có càng có nhiều món nợ tiền bạc để đầu tư kinh doanh, làm ăn buôn bán. Thế nhưng, chỉ khi bạn có chữ tín, luôn trả nợ đúng hẹn thì mới có được sự tin tưởng của mọi người. Có như thế, người khác mới dám đặt lòng tin nơi bạn.

Nếu tiêu xài hoang phí, không biết tích cóp tiền bạc và không giữ uy tín trong chuyện tiền bạc, vay mượn bạn sẽ đánh mất rất nhiều quý nhân trong đời mình.

Hãy nhớ, vận khí của một người là do thái độ sống của họ quyết định. Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ tự triệt đường lui của mình.

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Chẳng ai có nghĩa vụ phải nghe bạn khoe mẽ cả - Ảnh minh họa: Internet

KHÔNG khoe khoang

Là phụ nữ, bạn đừng bao giờ hơn thua với đời, tranh đoạt với người. Việc kèn cựa, so đo với người khác chẳng thể giúp bạn tài giỏi, thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Bởi lẽ, trong khi bạn đang cố chạy theo người khác thì họ đã ở trước bạn khá xa.

Nếu thành công, giỏi giang bạn hoàn toàn có quyền tự hào về những gì mình đạt được. Thế nhưng, bạn đừng bao giờ khoe khoang, ba hoa về những gì đang có. Chẳng ai có nghĩa vụ phải nghe bạn khoe mẽ cả.

Nếu cứ mang tiền ra để hống hách, ngông cuồng thì người chịu thua thiệt sẽ là chính bạn.

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Than vãn, khóc lóc chỉ khiến người khác chán nản, mệt mỏi và khó chịu khi ở cạnh bạn - Ảnh minh họa: Internet

KHÔNG than vãn

Một người phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ nhất là khi họ dám đối diện với những khốn khó, khổ đau xảy đến trong đời mình. Dám nhìn vào hiện thực, khóc lóc thỏa thuê rồi lau khô nước mắt để ngoan cường tiến về phía trước mới là cách giúp bạn trưởng thành.

Là phụ nữ, đừng bao giờ cho phép bản thân chìm đắm trong những điều không như ý. Than vãn, khóc lóc chỉ khiến người khác chán nản, mệt mỏi và khó chịu khi ở cạnh bạn.

10 đặc điểm chỉ có ở người phụ nữ thông minh, bạn có được bao nhiêu?

10 đặc điểm chỉ có ở người phụ nữ thông minh, bạn có được bao nhiêu?

Dù vẻ ngoài không quá xuất sắc nhưng nếu hội tụ đủ những đặc điểm này bạn chắc chắn là người phụ nữ thông minh, xinh đẹp nhất trong mắt phái mạnh.

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