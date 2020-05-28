5 điều chỉ PHỤ NỮ THÔNG MINH mới có, đàn ông đừng bỏ lỡ mà hãy lấy làm vợ ngay

Phụ nữ yêu 28/05/2020 15:38

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bạn đã tìm được người phụ nữ thông minh, khôn khéo vào cực tinh tế. Nếu không lấy nàng làm vợ ngay bạn sẽ hối hận cả đời.

Lấy được người phụ nữ thông minh, có thể cho mình những điều này chứng tỏ bạn chính là người đàn ông may mắn nhất đời. Hôn nhân hạnh phúc, mái ấm an yên đang chờ sẵn phía trước.

phu nu thong minh 1
Phải có sự thân thiết, gần gũi và tinh tế của người phụ nữ thì đàn ông mới có thể thoải mái trải lòng - Ảnh minh họa: Internet

1. Nàng khiến bạn cười

Khi ở bên cạnh người phụ nữ khiến mình có thể thoải mái cười đùa, trò chuyện mà chẳng hề ngại ngần hay giữ kẽ thì đấy chính là tình yêu đích thực của bạn.

Phải có sự thân thiết, gần gũi và tinh tế của người phụ nữ thì đàn ông mới có thể thoải mái trải lòng, chia sẻ mọi cảm xúc với đối phương.

2. Nàng ngọt ngào

Người phụ nữ khôn khéo nhất là khi biết kiểm soát lời ăn tiếng nói, hành vi của mình. Dù hờn ghen, tức giận nàng cũng không to tiếng quát tháo hay đòi chia tay. Cô ấy có sự điềm đạm, dịu dàng và nhỏ nhẹ ngọt ngào rất nữ tính.

Lấy được người vợ vượng phu ích tử, biết “cơm sôi bớt lửa” thì gia đình sẽ luôn ấm êm thuận hòa, hạnh phúc viên mãn.

phu nu thong minh 2
Ở bên người phụ nữ tinh tế, khéo léo đàn ông sẽ chẳng bao giờ thấy nhàm chán - Ảnh minh họa: Internet

3. Bạn luôn mong được ở bên nàng

Mỗi phút giây trong ngày bạn đều nghĩ về cô ấy, đều muốn nhanh chóng xong việc để được gặp mặt thì đấy chính là người phụ nữ bạn đã dốc lòng yêu thương.

Ở bên người phụ nữ tinh tế, khéo léo đàn ông sẽ chẳng bao giờ thấy nhàm chán mà ngày càng “nghiện vợ”, nửa bước không rời.

4. Nàng được mọi người yêu quý

Đàn ông lấy vợ, không chỉ lấy người phụ nữ mình yêu mà còn muốn đối phương phải trở thành một phần trong cuộc sống của mình, đối xử tử tế với người thân của mình.

Nếu cô ấy có thể trở thành bạn bè tốt của bạn bè bạn, nếu cô ấy được lòng gia đình bạn thì đừng bỏ lỡ người phụ nữ khôn khéo này.

phu nu thong minh 3
Cô ấy tôn trọng không gian riêng, cuộc đời riêng của người đàn ông mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

5. Cô ấy cho bạn không gian riêng

Nếu phụ nữ khờ dại luôn tìm đủ trăm phương nghìn kế để giữ chân đàn ông thì phụ nữ khôn ngoan không như thế. Cô ấy tôn trọng không gian riêng, cuộc đời riêng của người đàn ông mình yêu. Không trói buộc, chẳng kiểm soát nên cả hai bên nhau rất vui vẻ, thoải mái.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại mang tính "khai sáng" cho cô vợ bị phản bội "lột xác" ngoạn mục

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại mang tính "khai sáng" cho cô vợ bị phản bội "lột xác" ngoạn mục

Nhưng kỳ lạ là tiếng thở dài của Ngọc lại bỗng khiến Hương bừng tỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan phụ nữ tinh tế phụ nữ quyến rũ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 36 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 7 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 9 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 26 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 1 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này