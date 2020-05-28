Không phải ngực hay mông, đây mới là vị trí đàn ông ĐỂ Ý NHẤT trên cơ thể phụ nữ

Phụ nữ yêu 28/05/2020 17:57

Trong mắt đàn ông, phụ nữ hấp dẫn, cuốn hút nhất là khi sở hữu 3 nét đẹp ngoại hình vô cùng bình dị này, dám chắc ai cũng bất ngờ.

Không phải ngực nở mông cong hay ăn mặc thời thượng, đây mới là nét đẹp giúp phụ nữ hấp dẫn chết người, đàn ông gặp một lần sẽ say một đời.

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Cô ấy biết những gì nên nói, những gì cần giữ kín, biết dẫn dắt câu chuyện để mỗi giây phút trôi qua đều thú vị, hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Giọng nói ngọt ngào, cử chỉ dịu dàng

Đàn ông có thể dễ dàng bị thu hút bởi những cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm nhưng chỉ bị thu hút bởi những người phụ nữ khí chất hơn người. Chẳng cần ngực nở mông cong, cũng chẳng cần quá chải chuốt ngoại hình bởi chỉ cần nghe thấy giọng nói trong trẻo, dịu dàng của bạn đàn ông đã có cảm tình ngay.

Phụ nữ đanh đá thường có giọng nói chanh chua, cách nói chuyện bộp chộp. Thế nhưng, phụ nữ thông minh thì khác, cô ấy biết những gì nên nói, những gì cần giữ kín, biết dẫn dắt câu chuyện để mỗi giây phút trôi qua đều thú vị, hấp dẫn.

Dám chắc, chỉ cần trò chuyện với mẫu phụ nữ quyến rũ này một lần duy nhất đàn ông đã khát khao chinh phục cho bằng được.

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Hãy cứ mỉm cười thật tươi, bởi đấy chính là lớp trang điểm hoàn hảo nhất cho dung nhan của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nụ cười thoải mái, tự nhiên

Không phải khi trang điểm đậm, cũng chẳng phải khi ăn diện thật xinh, phụ nữ xinh đẹp nhất là khoảnh khắc họ nở nụ cười trên môi. Một nụ cười rạng rỡ, tự nhiên sẽ khiến nữ giới ngay lập tức “hớp hồn” người đối diện.

Nguồn năng lương tích cực ấy sẽ “lây lan”, sẽ khiến đàn ông xuyến xao thương nhớ, đứng ngồi không yên.

Vậy nên, phụ nữ đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười, cũng đừng giấu đi cảm xúc thật của mình. Hãy cứ mỉm cười thật tươi, bởi đấy chính là lớp trang điểm hoàn hảo nhất cho dung nhan của bạn.

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Với đàn ông, phụ nữ cuốn hút nhất là khi cô ấy tự tin khoe mặt mộc với làn da khỏe khoắn, rạng ngời - Ảnh minh họa: Internet

Một làn da khỏe khoắn

Phụ nữ đừng tham một làn da trắng sáng, cũng đừng tự ti khi mình sở hữu làn da bánh mật. Với đàn ông, phụ nữ cuốn hút nhất là khi cô ấy tự tin khoe mặt mộc với làn da khỏe khoắn, rạng ngời.

Hãy chăm sóc da thật cẩn thận, hãy ngừng thức quá khuya và chăm bôi kem chống nắng mỗi ngày. Đây chính là công thức đơn giản, tiết kiệm nhất để bạn sở hữu khuôn mặt tươi tắn, làn da trẻ đẹp và khiến chàng chìm mãi trong tình yêu của bạn.

5 điều chỉ PHỤ NỮ THÔNG MINH mới có, đàn ông đừng bỏ lỡ mà hãy lấy làm vợ ngay

5 điều chỉ PHỤ NỮ THÔNG MINH mới có, đàn ông đừng bỏ lỡ mà hãy lấy làm vợ ngay

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bạn đã tìm được người phụ nữ thông minh, khôn khéo vào cực tinh tế. Nếu không lấy nàng làm vợ ngay bạn sẽ hối hận cả đời.

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