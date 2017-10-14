Phụ nữ ngày nay ngán lấy chồng cũng có nguyên do...

Người ta bảo hôn nhân là nấm mồ chôn vùi tình yêu. Khi yêu nhau yêu say đắm là thế, sẵn sàng hi sinh tất cả vì nhau. Nhưng khi lấy nhau rồi, nhiều đôi lại suốt ngày cãi cọ, hằn học với nhau. Rồi bao nhiêu những khó khăn của cuộc sống gia đình, các mối quan hệ mẹ chống nàng dâu, tình cảm vợ chồng thiếu lửa, ngoại tình,...Những câu chuyện thật hay thêm mắm dặm muối của những người đi trước cứ hàng ngày rủ rỉ bên tai khiến nhiều cô gái trẻ sợ hãi phải lấy chồng.

Điều họ muốn làm là gì? Là tự do thoải mái làm những việc mình thích. Đi du lịch khắp đó đây cùng bạn bè mà không phải lo công việc gia đình không ai gánh vác. Tha hồ tụ tập bạn bè trai gái mà không sợ chồng phản đối hay nổi máu ghen tuông. Tự tin dạo phố theo phong cách của mình mà không bị bàn dân thiên hạ xì xào bàn tán. Những lúc mệt mỏi thì ngủ nướng, bữa sáng không ăn ngủ một mạch đến trưa cũng không lo chồng con sáng nay ăn gì.

“Lấy chồng như đeo gông vào cổ”. Lấy chồng rồi, cả phần đời còn lại của họ phải chịu trách nhiệm chăm lo cho gia đình. Không được làm cái này, không được làm cái kia. Phải làm chuyện này, phải làm chuyện kia. Những điều đó rất nhiều khi không phải là điều họ muốn làm.

Những điều không được làm, những điều phải làm, đều là trách nhiệm với gia đình. Những trách nhiệm đó khiến họ chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Do đó, tạm thời tránh xa nó bằng việc không kết hôn sớm.

Hơn nữa, khi kết hôn rồi, ngoài việc không được sống theo ý thích bản thân, họ còn phải đối mặt với bao nhiêu áp lực tinh thần:

Vừa đi làm, áp lực công việc: Công việc bề bộn, khách hàng khó tính, ông chủ yêu cầu cao. Thời gian đi làm luôn bị những công việc nhỏ nhặt trong gia đình quấn chân. Đi làm muộn bị sếp quở trách là chuyện thường ngày ở huyện của những người phụ nữ đã có gia đình. Những lúc cả việc công ty và việc gia đình đều cần kíp, thì người phụ nữ như ngồi trên đống lửa vậy, hận không thể phân thân ra để xử lí cho vẹn cả đôi đường.

Vừa chăm lo con cái, áp lực làm cha làm mẹ: Lo con ốm, lo con gầy, lo con học hành không tốt. Con cái thời này khó chăm lắm, không như trước kia các cụ chỉ việc đẻ ra, rồi trời sinh voi trời sinh cỏ, chúng nó lớn lên ầm ầm. Nếu không có sự trợ giúp của một ai đó, chẳng hạn như chồng hoặc bố mẹ ông bà, thì việc một mình chăm lo con cái quả đúng là gian nan hơn lên trời.

Vừa làm vợ, áp lực giữ lửa tình yêu: Đàn ông ra ngoài có bao nhiêu cám dỗ, rất dễ ngoại tình nếu người vợ không biết cách giữ chồng. Làm vợ phải luôn tinh ý với những biểu hiện bất thường của chồng. Cũng phải luôn chăm lo và giữ lửa tình yêu giữa hai người. Dù công việc cơ quan khó khăn đến đâu, công việc gia đình không người chia sẻ thế nào, thì việc lo lắng sự tan vỡ gia đình cũng đa số là do người phụ nữ đảm nhận.

Vừa làm con, áp lực báo hiếu bố mẹ chống: Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ muôn đời xưa đã nhiều khúc mắc, để làm hài hòa mối quan hệ này không hề dễ dàng. Bao câu chuyện oái oăm, trái khoáy đều là từ chuyện nàng dâu mẹ chồng mà ra. Có nhiều trường hợp, hôn nhân đổ vỡ là do mối quan hệ này không thể dung hòa.

Bất kì một vị trí nào của người phụ nữ đã lấy chồng cũng đều phải chịu áp lực rất lớn. Nếu không gặp được một người biết quan tâm, sẻ chia thì còn khó khăn hơn. Có thể vì những lí do trên mà con gái thời nay sợ kết hôn sớm. Lấy chồng sớm làm gì, trước tiên cứ thoải mái mà sống cuộc sống thanh xuân tươi đẹp này đã!