Phụ nữ nên nhớ: Dù hôm nay có tổn thương ra sao thì ngày mai vẫn phải xinh đẹp mà kiêu hãnh...

Trái tim những thiếu nữ đang trong độ tuổi thanh xuân mỏng manh, yếu đuối lắm. Nhiều cô cứ mải nghe theo những lời ong bướm ngọt ngào quanh tai, rồi dễ dàng trao đi trái tim quý giá của mình. Nhưng rồi ong bướm cũng bay đi, đi tìm một đóa hoa tươi mới khác, bỏ lại đóa hoa cũ đã hết hương thơm và vị ngọt. Đau khổ vì bị phụ bạc, bị bỏ rơi khiến những cô gái ấy mất đi niềm tin vào tình yêu, thậm chí cả cuộc sống. Những rung động đầu đời nó mộc mạc, chân chất nhưng lại khắc sâu vào tâm khảm con người. Nỗi đau vì tình cũng thế, khiến trái tim những cô gái ngây thơ hằn lên những vết sẹo khó mờ đầu tiên.

Nhưng dù có tổn thương, có đau khổ ra sao, thì phụ nữ cũng phải tự mình vượt qua tất cả. Bởi ngoài tình yêu, chúng ta còn có bố mẹ, có bạn bè và tương lai phía trước. Tình yêu chưa bao giờ có thể giết chết được ý chí của một người. Những tổn thương chỉ khiến con người chùn chân trong một khoảnh khắc, chứ không phải một đời. Hãy coi những nỗi đau này như một trải nghiệm khó khăn mà cuộc sống mang lại. Nó sẽ khiến cho chúng ta trưởng thành hơn.

Mà đâu chỉ có những thiếu nữ đôi mươi vừa bước vào đời mới đau khổ vì tình? Quanh ta đâu thiếu những người con gái không còn ngây thơ nhưng vấn vướng vào những nỗi đau tình cảm đó thôi. Có cô yêu người ta, nhưng người ta lại không yêu cô ấy. Rồi có cô không yêu người nọ, nhưng lại vì lí do nào đó mà bắt buộc phải ở bên họ. Hay hai người yêu nhau, nhưng anh chàng kia lại có tính đào hoa, ra đường liếc dọc liếc ngang khiến cô người yêu chìm trong lu dấm đau khổ. Bi thảm hơn, khi hai người yêu nhau, nhưng lại không thể đến được với nhau, thì người phụ nữ là người chịu nhiều thương tổn hơn cả.

Phụ nữ khổ vì gia đình

Chẳng phải tự nhiên mà người ta nói phụ nữ sướng hay không, cứ phải đợi sau khi lấy chồng mới biết được. Hạnh phúc của người đàn bà, thật trới trêu, lại do người đàn ông quyết định. Một người đàn ông tốt, biết yêu thương vợ con, biết chăm chỉ làm lụng, biết chung thủy chung tình, biết trên biết dưới, biết kiểm soát bản thân…mới có thể mang lại hạnh phúc cho người đàn bà.

Thế nhưng, con người chẳng ai là hoàn hảo, đàn ông lại càng không phải là sinh vật hoàn hảo. Tôi vẫn thấy những người phụ nữ xung quanh tôi sau khi lấy chồng thường than rằng số mình khổ.

Dù hôm nay có tổn thương ra sao, thì ngày mai, vẫn phải bước tiếp. Ảnh minh họa: Internet

Sao khổ khi chồng đẹp trai, giàu có? Vì chồng đào hoa, nhiều gái theo, còn mình ở nhà chăm con, lo việc nhà cả ngày nên đầu tóc bù xù, xấu xí. Chồng chê vợ lúc nào cũng lôi thôi luộm thuộm, không chịu thơm tho áo quần. Còn vợ thì suốt ngày lồng lộn nên vì chồng có em nọ, em kia bên ngoài

Sao khổ khi chồng tâm lí, chiều vợ? Vì anh ta chẳng có công ăn việc làm tử tế, tiền ra tiền vào trong nhà toàn một tay vợ lo liệu. Giang sơn cơ nghiệp một vai người đàn bà gánh hết.

Rồi lại có những ông chồng có tính gia trưởng, mọi chuyện trong nhà cứ nhất nhất theo ý mình, coi vợ như con ở của nhà họ vậy. Đấy là còn chưa kể đến những trường hợp chồng bạo lực vũ phu, đánh chửi vợ như cơm bữa. Những người phụ nữ như vậy, phải chịu cảnh tủi nhục, đau đớn biết bao!

Nhưng mà có mấy người phụ nữ dám vất bỏ cuộc hôn nhân của mình để theo đuổi một hạnh phúc khác? Họ không nhìn trước được tương lai, không biết liệu hạnh phúc có đang ở phía trước hay không. Hơn nữa, phụ nữ luôn là người biết hi sinh cho gia đình, con cái. Dù họ khổ sở, nhưng họ vẫn muốn cho con mình một cuộc sống gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ. Đức hi sinh là sức mạnh để họ vượt qua mọi khó khăn, bước tiếp về phía trước.