Phụ nữ muốn dứt khoát buông tay chỉ cần ‘nhét’ vào đầu những điều này

Phụ nữ yêu 11/09/2020 05:15

Đàn ông tệ quá, buông tay đi. Chồng không tốt mà, ly hôn đi. Mình khóc quá nhiều rồi, đừng níu kéo nữa. Phụ nữ muốn dứt khoát, hãy “nhét” vào đầu những điều này.

Người thật sự yêu bạn không để bạn cô đơn

Người thật lòng thật dạ yêu bạn sẽ luôn để mắt đến bạn, không bao giờ để bạn thấy cô đơn, cũng không vì bất cứ lý do gì mà chọn im lặng.

Người yêu bạn sẽ dỗ dành khi bạn hờn dỗi, làm dịu khi bạn tức giận, cũng cố gắng không làm mascara của bạn nhòa đi.

Người thương bạn sẽ không để bạn chờ trong tuyệt vọng. Anh ấy sẽ luôn gọi điện, nhắn tin để biết bạn đang như thế nào. Bạn sẽ không phải lạc lõng trong những suy nghĩ rối ren nghi ngờ.

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Kỳ thực, nếu đã không xem bạn là gì, thì dù bạn có rút hết ruột gan trao đi thì họ cũng chẳng dành cho bạn một chút tâm tư - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, nếu đã không xem bạn là gì, thì dù bạn có rút hết ruột gan trao đi thì họ cũng chẳng dành cho bạn một chút tâm tư. Khi họ đã chọn im lặng thì bạn cố chấp để được gì?

Hãy làm ngơ đi, giả vờ cũng được, hãy thương lấy mình mà buông tay đi

Đến bên bạn khi buồn, chia sẻ ngày vui với người khác

Với những người từng bỏ lại bạn khi bạn cần họ nhất thì dù sau này họ có cầu xin cũng đừng bao giờ cho họ cơ hội. Những ai từng khiến bạn mất lòng tin thì một là quên họ triệt để, hoặc hai là đừng bao giờ cho họ bất kì cơ hội nào khác.

Những người chỉ coi bạn là một sự lựa chọn thì tuyệt đối đừng tin lời họ hứa hẹn. Người đàn bà thông minh thì luôn phải chừa một đường lui cho mình. Những ai chỉ muốn bên bạn khi buồn để khi vui lại tìm đến người khác thì đừng tiếc nuối. Hãy nhớ, người với người gặp nhau vui thì ở bên cạnh, đã không vui thì hãy chọn rời đi. Đừng dại cúi đầu trước bất kì ai, cũng đừng để tự trọng bị tổn thương vì người không xứng đáng.

Đàn ông dành cho bạn sẽ không làm bạn khóc

Đàn ông dành cho bạn sẽ không hết lần này đến lần khác tổn thương bạn. Họ càng không để bạn chịu thiệt thòi, phải đánh đổi bất cứ điều gì vì họ. Chỉ có đàn ông tệ bạc mới không ngừng làm bạn đau lòng. Anh ta để bạn một mình đối mặt khó khăn, cô đơn đến tuyệt vọng.

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Đàn ông trên đời này nhiều vô kể, nhưng chỉ có đàn ông tốt với bạn mới xứng đáng để bạn chờ đợi và hy sinh - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông trên đời này nhiều vô kể, nhưng chỉ có đàn ông tốt với bạn mới xứng đáng để bạn chờ đợi và hy sinh. Đàn ông đã tệ với bạn thì dù bạn có cố chấp sống chết vì yêu cũng vô ích, họ không có tâm cho bạn thì đương nhiên chẳng bao giờ biết rung động.

Đàn ông làm bạn khóc, không thể trông mong điều gì

Có một kiểu đàn ông không thể trông chờ được gì chính là người chỉ biết làm bạn khóc, khiến bạn mệt mỏi và tổn thương. Vì họ chỉ yêu bản thân mình, họ ích kỷ tới mức tàn nhẫn. Quả thật, chẳng có đàn ông vô tâm, chỉ có đàn ông không yêu bạn mà thôi.

Thế thì bạn trông chờ gì ở người đàn ông chỉ làm bạn khóc như thế? Đàn ông tốt thì một cái nhăn mày của bạn cũng khiến họ hối hả. Đàn ông dành cho bạn chưa bao giờ làm lơ khi bạn rơi nước mắt.

Nếu bạn thường xuyên khóc vì một người đàn ông vậy thì hãy buông tay đi, anh ta không đáng!

Đàn ông yêu bạn thì sẽ không biết phản bội

Sớm hay muộn bạn cũng sẽ nhận ra một điều, rằng chẳng dễ để người ta làm mọi thứ vì bạn, nhưng lại dễ dàng khi họ làm bạn đau, khiến bạn buồn không dứt.

Dù là với lý do gì, phản bội chính là điều không thể tha thứ trong tình yêu. Nếu họ yêu bạn thì sao lại dây dưa với người phụ nữ khác? Nếu họ xứng đáng với tình yêu của bạn thì sao họ lại tổn thương bạn?

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Hãy nhớ, người thật lòng với bạn chẳng bao giờ cho bạn một phút giây nghi ngờ mệt mỏi nào - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ, người thật lòng với bạn chẳng bao giờ cho bạn một phút giây nghi ngờ mệt mỏi nào. Vì họ tôn trọng bạn, xem bạn là duy nhất quan trọng nhất. Bạn có thể là bất cứ ai nhưng đừng bao giờ chọn làm vị trí thứ nhất trong lòng đàn ông, phải là duy nhất, là độc nhất.

Vì thế, đừng cố níu giữ người đã dối lừa bạn, vì bạn sẽ tìm được một người sống chết cũng chung thủy với mình bạn.

Buông tay cũng là một loại hạnh phúc

Mỗi người phụ nữ sinh ra là một bông hoa với hương sắc giá trị riêng. Và trong thế gian cả tỉ người kia, người biết ngắm hoa, ngửi hương cũng nhiều vô kể. Vì vậy, đừng sợ bản thân sẽ không thể gặp được người quý trọng mình. Chỉ là, hãy can đảm buông tay đi, rời bỏ người không xứng đáng để người tốt có thể đến gặp bạn.

15 dấu hiệu hình thể chứng tỏ đàn ông thực sự thích bạn dù không nói ra

15 dấu hiệu hình thể chứng tỏ đàn ông thực sự thích bạn dù không nói ra

Một người thích bạn hay không đều thể hiện qua ngôn ngữ hình thể. Nếu đàn ông thích bạn nhưng không nói ra thì sẽ có 15 biểu hiện thế này.

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