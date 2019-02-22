Phụ nữ muốn bình yên là phải biết đủ, đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông

Phụ nữ yêu 22/02/2019 05:30

Phụ nữ muốn bình yên là phải biết đủ. Đủ yêu thì giữ, đủ buồn phải buông. Phụ nữ ở đời, hơn nhau là ai biết lượng sức mình, cố gắng vì điều gì xứng đáng, từ bỏ điều gì khiến mình đau lòng.

1. Phụ nữ lấy chồng sướng hay khổ không do ai, mà là do chính mình. Đàn ông khôn hay dại là ở cách cư xử đối đãi với vợ con, ở cách họ ưu tiên gia đình.

2. Phụ nữ nhất định phải học cách tuyệt tình khi cần. Những gì đáng giữ phải giữ bằng được, những gì đáng vứt bỏ phải tuyệt tình buông tay.

3. Phụ nữ khi độc thân cứ cá tính dữ dội, gai góc mạnh mẽ nhưng khi đã có một người đàn ông tốt yêu thương, hãy cứ yếu mềm, không cần phải gồng mình.

Phụ nữ muốn bình yên là phải biết đủ, đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông - Ảnh 1
 Phụ nữ nhất định phải học cách tuyệt tình khi cần - Ảnh minh họa: Internet

4. Người ta đến với nhau từ đam mê, nồng nhiệt. Say mê mấy  rồi cũng cạn, nồng nhiệt mấy cũng sẽ lắng xuống. Nhưng người ta không xa nhau vì điều đó. Quan trọng là không tuyệt vọng và buông tay. Quan trọng là đã chọn nhau, thì phải cố gắng vì nhau, để nhẫn nhịn, để giữ lấy nhau, để hạnh phúc bên nhau.

5. Đừng vì một lần lỡ dở mà mất niềm tin vào đàn ông. Đàn ông tốt không thiếu, chỉ là bạn đã không may chọn phải một kẻ tệ.

6. Dẫu rằng vẫn có người ở bên chia sẻ, bảo bọc bạn, nhưng sẽ có lúc ở ngay trong ngôi nhà của mình, bên cạnh chồng con, bạn vẫn thấy cô đơn lạc lõng. Đừng sợ, chẳng sao cả, hãy chấp nhận đó là một cảm giác bình thường của con người. Người lớn ai cũng sẽ thấy đơn côi vài lúc.

7. Bạn đau lòng vì bị tổn thương. Nhưng bạn ơi, đã chấp nhận yêu chính là bạn cho người ta quyền làm bạn đau. Và bạn vẫn có lựa chọn, là tiếp tục hay dừng lại.

Phụ nữ muốn bình yên là phải biết đủ, đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông - Ảnh 2
Đàn ông tốt không thiếu, chỉ là bạn đã không may chọn phải một kẻ tệ - Ảnh minh họa: Internet

8. Phụ nữ khi ngồi cạnh nhau sẽ nói về người đàn ông họ yêu, bằng những yêu thương không ngớt. Còn đàn ông khi cùng nhau, sẽ nói về những người phụ nữ họ đã đánh mất hoặc không có được.

9. Đã là phụ nữ, bạn có thể không giàu nhưng nhất định phải tự làm ra tiền. Sẽ không gì thảm hơn với phụ nữ khi sống phụ thuộc, dựa dẫm vào người khác. Bạn không cần phải giỏi giang để hơn ai, nhưng phải có thực lực nuôi sống lấy mình. Ít ra, bạn không cần phải khoe khoang mình giàu có, nhưng đừng để người ta xem thường mình.

10. Phụ nữ thất tình, ly hôn, chẳng ai xem thường bạn được. Nhưng nếu bạn thất nghiệp, không có tiền và sống phụ thuộc, thì thiên hạ chắc chắn sẽ xem thường bạn.

11. Đừng cố chấp, phụ nữ cố chấp là dại dột. Đừng níu kéo, đàn ông muốn đi, không người phụ nữ nào giữ nổi.

Phụ nữ muốn bình yên là phải biết đủ, đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông - Ảnh 3
Đừng cố chấp, phụ nữ cố chấp là dại dột - Ảnh minh họa: Internet

12. Chồng đã ngoại tình rồi thì đừng tha thứ. Đàn ông phản bội có thể quên nhân tình, nhưng phụ nữ thì không bao giờ quên được khoảnh khắc chồng ăn nằm với người khác.

13. Ngoại tình không phải là ai làm đau ai, mà là một người đã lựa chọn một người khác. Ngoại tình là sự lựa chọn cá nhân, bởi thế mà tàn nhẫn với người còn lại. Thế thì đừng mãi trách họ khi họ đã lựa chọn một điều phù hợp với hiện tại của họ. Dù sao, mình cũng đã yêu và không hối hận. Hãy tập chấp nhận và ra đi để cho mình một lựa chọn tốt hơn.

14. Phụ nữ có thể yêu một người vô điều kiện nhưng đừng bao giờ miễn phí cuộc đời mình cho ai. Muốn yêu thương thì phải chi trả bằng yêu thương. Bạn đừng bao giờ chấp nhận một giá trị nào thua thiệt hay không xứng đáng khác, tiền bạc danh vọng cũng không thể.

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