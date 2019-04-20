Đàn ông sợ nhất là khi những đứa con biết sai lầm của mình. Họ sợ con cái có cái nhìn không tốt về cha của chúng. Thế nên họ sẽ quay về để giữ gia đình êm ấm chứ không bao giờ bỏ vợ con theo nhân tình. Khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của con thơ, đàn ông sẽ động lòng và suy ngẫm về những lỗi lầm của bản thân.

Vũ khí lợi hại đầu tiên mà phụ nữ có thể sử dụng trong trận chiến này là con cái. Đàn ông ngoại tình sẽ không bao giờ bỏ con. Dù có thể chán vợ nhưng họ sẽ không rời bỏ gia đình vì con cái. Tuy nhiên đừng mang con ra đe dọa, đòi sống chết để anh ấy quay về. Mà hãy khôn ngoan để anh ấy tự động nhận ra mình phải có trách nhiệm với con cái.

Sắc đẹp

Trời ban cho mỗi người phụ nữ một nhan sắc khác nhau. Nên nhớ không có phụ nữ xấu, chẳng qua là họ không biết làm đẹp mà thôi. Thế nên khi biết chồng ngoại tình, hãy tân trang bản thân. Đừng dành thời gian ở trong bếp núc nữa mà hãy tự biết chăm sóc chính mình.

Phụ nữ xinh đẹp sẽ quyến rũ được đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ kiếm tiền để làm gì? Là để làm đẹp, mua son phấn, quần áo và những thứ mình thích. Khi bạn xinh đẹp hơn, chắc chắn không có người đàn ông nào dại mà không quay về với vợ. Đàn ông vốn yêu bằng mắt, vì vậy khi thấy vợ xinh đẹp, họ sẽ phải tìm cách níu giữ.

Phụ nữ nên nhớ ngoài việc vun vén gia đình, bạn còn phải dành thời gian cho bản thân. Dù có bận rộn đến mấy cũng đừng bỏ rơi chính mình.

Danh phận

Phụ nữ hãy luôn nhớ mình là người vợ danh chính ngôn thuận - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là "chính cung", là người vợ danh chính ngôn thuận anh ấy cưới về. Thế nên đừng sợ hãi kẻ thứ ba. Bởi ả ta chẳng có gì để đấu lại với bạn. Khi phát hiện chồng ngoại tình, hãy thể hiện hết quyền uy của mình để chứng tỏ bạn không dễ dãi.

Với danh phận là người vợ hợp pháp, kẻ thứ ba lấy tư cách gì để đấu với bạn? Vì vậy đừng so sánh bản thân với nhân tình của chồng rồi tự ti, hạ thấp chính mình. Bạn có đủ quyền hành và sự kiêu hãnh để đánh bại kẻ đã chen chân vào hôn nhân của mình.

Đừng lép vế hay sợ hãi khi đứng trước kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Gia đình bên chồng

Gia đình bên chồng là hậu phương vững chắc giúp bạn tự tin hơn. Khi biết con cái làm sai, chắc chắn không có bậc cha mẹ nào khoanh tay đứng nhìn. Họ sẽ tìm cách dạy dỗ lại đứa con trai của mình và thế nào cũng sẽ đứng ra bênh vực bạn.