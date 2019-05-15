Phụ nữ làm được việc này chồng sẽ phải giữ mình, còn mình chẳng cần giữ chồng!

Phụ nữ yêu 15/05/2019 05:12

Giữ chồng thì vẫn phải giữ, nhưng quan trọng là phải đúng cách. Với đàn ông, phụ nữ không thể cứ giữ như giữ một món đồ. Phụ nữ thông minh chọn cách giữ chồng đơn giản mà hiệu quả: Để chồng giữ mình.

Nhất định phải luôn xinh đẹp

Đã là phụ nữ thì luôn phải xinh đẹp. Bởi đàn ông là sinh vật yêu bằng mắt và phụ nữ thì phải luôn để ánh mắt chồng không rời khỏi mình.

Phụ nữ làm được việc này chồng sẽ phải giữ mình, còn mình chẳng cần giữ chồng! - Ảnh 1
Đàn ông là sinh vật yêu bằng mắt và phụ nữ thì phải luôn để ánh mắt chồng không rời khỏi mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không cần phải có ngoại hình quá nổi bật nhưng phải biết cách chăm sóc bản thân luôn gọn gàng, sạch sẽ thơm tho và đẹp mắt nhất có thể. Dẫu rằng phụ nữ có chồng có con luôn bận rộn, không có nhiều thời gian nhưng hãy cố gắng dành thời gian cho chính mình. Phụ nữ trước khi muốn chăm sóc ai đó, phải học cách yêu thương bản thân mình trước.

Đây không chỉ là cách giúp bạn tự tin, cho bản thân nhiều niềm vui hơn mà còn khiến chồng phải giữ lấy mình.

Có khoảng trời riêng

Vợ chồng mỗi ngày đều ở cạnh nhau, điều gì cũng có thể nói với nhau. Nhưng phụ nữ nên cho mình một không gian riêng, bạn đời cũng cần điều đó. Đó là thế giới riêng mà cả hai tôn trọng lẫn nhau, cũng tạo sức hút cho nhau.

Phụ nữ làm được việc này chồng sẽ phải giữ mình, còn mình chẳng cần giữ chồng! - Ảnh 2
Phụ nữ nên cho mình một không gian riêng, bạn đời cũng cần điều đó - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn chỉ ở nhà sẵn để chờ chồng về mỗi ngày, sở thích cá nhân, niềm vui gì cũng vì chồng thì liệu chồng còn thấy tò mò và hứng thú? Bạn phải có những thú vui riêng khi không có chồng cạnh bên, phải có bạn bè và những niềm vui riêng. Nếu không, bạn sẽ không còn điều gì để quyến rũ chồng, khiến anh ấy phải luôn khám phá tìm kiếm. Bởi đàn ông cũng là sinh vật thích tìm kiếm, đừng cho họ cảm giác nhàm chán.

Có công việc ổn định, độc lập tài chính

Phụ nữ dù có chồng giàu thế nào vẫn phải có một công việc để có nguồn tài chính riêng. Đây là đường lùi an toàn cho phụ nữ trong trường hợp tệ nhất, cũng là nền tảng để có vị thế trong gia đình. Hơn hết, với đàn ông, phụ nữ có sức quyến rũ nhất khi độc lập và không dựa dẫm vào họ.

Một công việc ổn định cùng đam mê không ngơi nghỉ sẽ giúp bạn có thêm tri thức, chuyên nghiệp hơn. Không chỉ vậy, bạn cũng được chồng và gia đình coi trọng hơn.

Phụ nữ làm được việc này chồng sẽ phải giữ mình, còn mình chẳng cần giữ chồng! - Ảnh 3
Nếu bạn độc lập, tài giỏi và mạnh mẽ thì chồng lại muốn giữ vợ chặt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Quan trọng nhất chính là khi có tiền do chính mình làm ra, bạn sẽ có thể chi cho những khoản sinh hoạt riêng của mình, tự mua sắm những gì mình thích mà không cần phải xin chồng.

Hãy nhớ, khi bạn quá phụ thuộc tài chính vào chồng thì chỉ khiến anh ấy xem thường và dễ chán bạn hơn. Nhưng nếu bạn độc lập, tài giỏi và mạnh mẽ thì chồng lại muốn giữ vợ chặt hơn.

Học hỏi chuyện ân ái

Đừng bao giờ nghĩ chăm lo chuyện gối chăn chỉ là nhiệm vụ của đàn ông. Phụ nữ khôn ngoan luôn có lúc chủ động trong chuyện giường chiếu để chồng thêm hứng thú và đam mê khi gần gũi vợ hơn.

Phụ nữ khôn ngoan hiền thục bên ngoài bao nhiêu thì trên giường phải biết hư hỏng bấy nhiêu. Đây là cách dễ dàng nhất để chồng không thèm ra ngoài tìm của lạ, chỉ lo về nhà giữ vợ mỗi ngày!

Đàn bà thông minh luôn biết giữ đàn ông bằng sự khôn ngoan, trí tuệ

Đàn bà thông minh luôn biết giữ đàn ông bằng sự khôn ngoan, trí tuệ

Đàn bà thông minh biết rõ đâu là giới hạn của đàn ông. Muốn giữ đàn ông, đàn bà nhất định phải đủ khôn ngoan bằng những điều dưới đây.

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Từ khóa:   giữ đàn ông

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