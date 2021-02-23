Phụ nữ làm được 4 việc này chắc chắn sẽ được chồng coi như báu vật, cả đời nâng niu

Phụ nữ yêu 23/02/2021 15:43

Muốn được chồng xem trọng, dù có cho vàng cũng không dám làm tổn thương vợ dù chỉ một lần phụ nữ thông minh chỉ cần làm được 4 điều này.

Trong mắt đàn ông, phụ nữ làm được 4 điều này chính là người vợ vượng phu ích tử bậc nhất. Phụ nữ thông minh hay nông cạn chỉ cần làm được ắt chồng nể phục cả đời, không thể rời xa. 

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Bạn cũng đừng quên dành cho chồng những nụ hôn ngọt ngào, cái ôm thật chặt mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Không ngần ngại thể hiện tình cảm với chồng

Phụ nữ lấy chồng, đừng nghĩ vì đã kết hôn, đã chung sống với nhau mà ngừng thể hiện tình cảm mình dành cho bạn đời. Chị em đừng tiếc những câu “Em yêu anh”, “Em thật may mắn khi có anh trong đời”, “Chồng em là tuyệt nhất”,... Bạn cũng đừng quên dành cho chồng những nụ hôn ngọt ngào, cái ôm thật chặt mỗi ngày.

Đàn ông dù khô khan, cứng nhắc đến mấy cũng sẽ “mềm nhũn” trước những lời mật ngọt ấy của vợ. Khi khiến chồng cảm thấy anh ấy được yêu thương, nuông chiều và hạnh phúc trong cuộc hôn nhân hiện tại thì bạn đã là người phụ nữ khôn ngoan hơn người. 

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Nếu cứ mang chuyện cũ ra đay nghiến, trách móc thì đàn ông sẽ thấy mệt mỏi, chán chường - Ảnh minh họa: Internet

Không càm ràm

Đàn ông sợ nhất chính là phụ nữ lắm lời, thích càu nhàu về những thiếu sót, nhai đi nhai lại những chuyện đã qua. Nếu đã chấp nhận thứ tha, đã giải quyết những khúc mắc thì tốt nhất chị em nên học cách quên đi tất cả để hướng tới những giá trị tích cực.

Nếu cứ mang chuyện cũ ra đay nghiến, trách móc thì đàn ông yêu vợ đến mấy cũng sẽ thấy mệt mỏi, chán chường. Đây cũng chính là sai lầm khiến chồng chán vợ, ra ngoài tòm tem. 

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Phụ nữ hãy chủ động dành tặng chồng những bất ngờ nho nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tạo nên những bất ngờ

Phụ nữ nào cũng thích được tặng hoa, tặng quà, được chồng quan tâm, ghi nhớ những ngày kỷ niệm trong năm. Cảm giác hạnh phúc, vui sướng khi bạn được bạn đời chuẩn bị những điều bất ngờ cũng là những gì chàng sẽ được nếm trải nếu vợ làm điều tương tự cho anh ấy.

Thế nên, phụ nữ hãy chủ động dành tặng chồng những bất ngờ nho nhỏ. Từ món đồ anh ấy đang rất thích nhưng tiếc tiền chưa mua, đôi giày mới hay chuyến du lịch bên nhau là những chất xúc tác giúp tình cảm vợ chồng thêm gắn bó, chồng thêm ấm lòng vì người vợ tinh tế của mình. 

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Dù miệng không nói ra nhưng trong lòng chàng thì luôn nghĩ cách giữ người vợ tuyệt vời như bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tử tế với nhà chồng

Nếu nói phụ nữ yêu thương mẹ chồng như mẹ ruột là nói dối. Bởi mẹ chồng dù tử tế, đối xử tốt với bạn đến mấy cũng chẳng thể khiến bạn yêu thương bà như mẹ ruột của mình.

Tuy nhiên, khi có thể khiến mẹ chồng xem mình như người một nhà, khi gia đình lúc nào cũng ấm êm thuận hòa chồng sẽ thầm cảm ơn bạn.

Dù miệng không nói ra nhưng trong lòng chàng thì luôn nghĩ cách giữ người vợ tuyệt vời như bạn.

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Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ luôn chủ động đưa ra quyết định trước 3 điều này trong gia đình, phụ nữ khờ dại răm rắp nghe theo chồng nên khổ cả đời.

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